Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 18:54

Mercedes-Benz GLA: рестайлинг с новыми деталями и утечкой внешности перед премьерой

Mercedes-Benz GLA: рестайлинг с новыми деталями и утечкой внешности перед премьерой

Слив за сутки до премьеры: каким стал обновленный Mercedes-Benz GLA 2027

Mercedes-Benz GLA: рестайлинг с новыми деталями и утечкой внешности перед премьерой

В преддверии официальной премьеры Mercedes-Benz GLA в сети появились снимки обновленного кроссовера. Эксперты уже обсуждают свежие дизайнерские решения и возможные технические новшества, которые могут повлиять на интерес к модели в 2026 году.

В преддверии официальной премьеры Mercedes-Benz GLA в сети появились снимки обновленного кроссовера. Эксперты уже обсуждают свежие дизайнерские решения и возможные технические новшества, которые могут повлиять на интерес к модели в 2026 году.

Рынок компактных кроссоверов продолжает меняться, и Mercedes-Benz GLA вновь оказывается в центре внимания. За сутки до официальной презентации в открытом доступе появились фотографии рестайлинговой версии, что вызвало оживленное обсуждение среди автолюбителей и экспертов.

Несмотря на отсутствие официальных изображений от производителя, специалисты отмечают, что стилистика автомобиля совпадает с ранее опубликованными тизерами. Вероятность подлинности утечки оценивается как высокая, что подогревает интерес.

Внешние изменения заметны сразу: радиаторная решетка теперь выполнена с горизонтальными ламелями, как у моделей GLC и C-класса. Фары получили светодиодные элементы в виде трехлучевой звезды, что подчеркивает фирменный стиль марки. Передний бампер переработан - появились новые элементы, имитирующие воздухозаборники, а также изменена форма бокового обвеса.

Обновленный GLA оснащен новыми колесными дисками, а задние колесные арки визуально расширены, что придает автомобилю более динамичный облик. Силуэт остался узнаваемым, но детали стали современнее. На опубликованном изображении отчетливо видны воздухозаборники спереди, что может свидетельствовать о сохранении версии с двигателем внутреннего сгорания, несмотря на слухи о возможном появлении гибридных и электрических модификаций.

Интересно, что тенденция к электрификации затрагивает не только премиальные бренды, но и массовый сегмент. Например, недавно на рынке появился электроскутер с рекордным запасом хода, о чем рассказывалось в материале о новых возможностях городского транспорта. Это подтверждает, что производители ищут баланс между традиционными и инновационными решениями.

Для российского рынка обновление GLA может оказаться особенно актуальным: спрос на компактные кроссоверы стабильно высок, а интерес к новым технологиям и свежему дизайну только растет. Важно отметить, что Mercedes-Benz традиционно уделяет внимание адаптации своих моделей к условиям эксплуатации в России, что делает новинку потенциально привлекательной для отечественных покупателей. 

Упомянутые марки: Mercedes
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