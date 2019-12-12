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12 декабря 2019, 00:01
Mercedes-Benz GLA сменил поколение
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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz представила новую генерацию своего самого маленького кроссовера GLA, который стал чуть меньше походить на вседорожную версию компактного хэтчбека. Продажи стартуют летом 2020 года.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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Руководитель отдела маркетинга и продаж Daimler Бритта Сигер подчеркнула, что кроссоверы GLB и GLA идеально дополняют друг друга. Если GLB позиционируется как самый функциональный и самый просторный представитель семейства компактных «Мерседесов», то GLA – это его спортивный «брат». По расчетам немецкого автопроизводителя, GLA станет одной из самых популярных компактных моделей на протяжении всего своего жизненного цикла, уступая только A-Class.
В моторную гамму Mercedes-Benz GLA войдут два бензиновых агрегата. Базовый 1,33-литровый мотор выдает 163 л.с. (250 Нм) для версии GLA 200. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 8,7 секунды. Модификации GLA 250 и GLA 250 4Matic оснастят 2,0-литровой рядной «четверкой» мощностью 224 силы и пиковым моментом равным 350 Нм. Позднее у нового GLA должны появиться дизельные и гибридные версии.
В салоне – уже знакомая архитектура передней панели с единым блоком, состоящим из цифровой «приборки» и экрана медиасистемы MBUX. В базе диагональ каждого экрана равна 7,0 дюймов, в топовых комплектациях – 10,25 дюйма. Комплекс электронных ассистентов включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный «круиз», систему мониторинга «слепых» зон, систему предотвращения столкновений и другие. Среди прочих «хитростей» - специальный режим мойки, когда автомобиль складывает боковые зеркала и следит за тем, чтобы окна и люк были закрыты. Одновременно блокируются стеклоочистители, а вентиляция переключается в режим рециркуляции воздуха. Аналогичная функция есть у флагманского GLS. Продажи Mercedes-Benz GLA второго поколения стартуют летом 2020 года. Его главным конкурентом станет Audi Q2.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
система и правда очень умная
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