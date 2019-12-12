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12 декабря 2019, 00:01

Mercedes-Benz GLA сменил поколение

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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz представила новую генерацию своего самого маленького кроссовера GLA, который стал чуть меньше походить на вседорожную версию компактного хэтчбека. Продажи стартуют летом 2020 года.
Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
Mercedes Benz GLA сменил поколение
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Габариты Mercedes-Benz GLA второго поколения следующие: длина – 4 410 мм (-14 мм), ширина – 1 834 мм (+30 мм), высота – 1 611 мм (+104 мм). Таким образом, кроссовер стал короче, но шире и выше. Размер колесной базы увеличился до 2 729 мм (+30 мм), благодаря чему пространство для ног пассажиров второго ряда возросло на 116 мм.

Руководитель отдела маркетинга и продаж Daimler Бритта Сигер подчеркнула, что кроссоверы GLB и GLA идеально дополняют друг друга. Если GLB позиционируется как самый функциональный и самый просторный представитель семейства компактных «Мерседесов», то GLA – это его спортивный «брат». По расчетам немецкого автопроизводителя, GLA станет одной из самых популярных компактных моделей на протяжении всего своего жизненного цикла, уступая только A-Class.

В моторную гамму Mercedes-Benz GLA войдут два бензиновых агрегата. Базовый 1,33-литровый мотор выдает 163 л.с. (250 Нм) для версии GLA 200. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 8,7 секунды. Модификации GLA 250 и GLA 250 4Matic оснастят 2,0-литровой рядной «четверкой» мощностью 224 силы и пиковым моментом равным 350 Нм. Позднее у нового GLA должны появиться дизельные и гибридные версии.

В салоне – уже знакомая архитектура передней панели с единым блоком, состоящим из цифровой «приборки» и экрана медиасистемы MBUX. В базе диагональ каждого экрана равна 7,0 дюймов, в топовых комплектациях – 10,25 дюйма. Комплекс электронных ассистентов включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный «круиз», систему мониторинга «слепых» зон, систему предотвращения столкновений и другие. Среди прочих «хитростей» - специальный режим мойки, когда автомобиль складывает боковые зеркала и следит за тем, чтобы окна и люк были закрыты. Одновременно блокируются стеклоочистители, а вентиляция переключается в режим рециркуляции воздуха. Аналогичная функция есть у флагманского GLS. Продажи Mercedes-Benz GLA второго поколения стартуют летом 2020 года. Его главным конкурентом станет Audi Q2.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Глеб
Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
Виталий
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Mercedes-Benz GLA сменил поколение
{{material_127995}}Габариты Mercedes-Benz GLA второго поколения следующие: длина – 4 410 мм (-14 мм), ширина – 1 834 мм (+30 мм), высота – 1 611 мм (+104 мм). Таким образом, кроссовер стал короче, но шире и выше. Размер колесной базы увеличился до 2 729 мм (+30 мм), благодаря чему пространство для ног пассажиров второго ряда возросло на 116 мм.Руководитель отдела маркетинга и продаж Daimler Бритта Сигер подчеркнула, что кроссоверы GLB и GLA идеально дополняют друг друга. Если GLB позиционируется как самый функциональный и самый просторный представитель семейства компактных «Мерседесов», то GLA – это его спортивный «брат». По расчетам немецкого автопроизводителя, GLA станет одной из самых популярных компактных моделей на протяжении всего своего жизненного цикла, уступая только A-Class.В моторную гамму Mercedes-Benz GLA войдут два бензиновых агрегата. Базовый 1,33-литровый мотор выдает 163 л.с. (250 Нм) для версии GLA 200. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 8,7 секунды. Модификации GLA 250 и GLA 250 4Matic оснастят 2,0-литровой рядной «четверкой» мощностью 224 силы и пиковым моментом равным 350 Нм. Позднее у нового GLA должны появиться дизельные и гибридные версии.В салоне – уже знакомая архитектура передней панели с единым блоком, состоящим из цифровой «приборки» и экрана медиасистемы MBUX. В базе диагональ каждого экрана равна 7,0 дюймов, в топовых комплектациях – 10,25 дюйма. Комплекс электронных ассистентов включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный «круиз», систему мониторинга «слепых» зон, систему предотвращения столкновений и другие. Среди прочих «хитростей» - специальный режим мойки, когда автомобиль складывает боковые зеркала и следит за тем, чтобы окна и люк были закрыты. Одновременно блокируются стеклоочистители, а вентиляция переключается в режим рециркуляции воздуха. Аналогичная функция есть у флагманского GLS. Продажи Mercedes-Benz GLA второго поколения стартуют летом 2020 года. Его главным конкурентом станет Audi Q2.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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