GLB 2026 удивит двумя силовыми установками и свежим подходом к компактным кроссоверам

16 декабря 2025, 20:09
Mercedes-Benz GLB 2026: новая модель заменит сразу два автомобиля в линейке
Mercedes-Benz GLB 2026: новая модель заменит сразу два автомобиля в линейке
Mercedes-Benz готовит к выпуску обновленный GLB 2026 года. Модель обещает стать заменой сразу двум автомобилям бренда. Ожидаются две разные силовые установки и свежий взгляд на сегмент компактных кроссоверов. Подробности о платформе и особенностях новинки пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.
В 2026 году Mercedes-Benz планирует вывести на рынок обновленный GLB, который станет не просто очередным рестайлингом, а фактически заменит сразу две модели в компактной линейке бренда. Как сообщает autoevolution, новый GLB был анонсирован концептом, максимально близким к серийной версии, всего за несколько месяцев до официальной премьеры. Первая генерация GLB (индекс X247) дебютировала в конце 2019 года и стала финальным аккордом в семействе компактных автомобилей Mercedes-Benz с бензиновыми и дизельными моторами.
GLB построен на платформе MFA2, которая принесла компании огромный коммерческий успех. Эта архитектура легла в основу сразу семи моделей, что позволило Mercedes-Benz укрепить позиции в сегменте компактных автомобилей. Однако с появлением новой версии GLB компания решила пересмотреть стратегию: теперь одна модель будет выполнять функции сразу двух предшественников, причем с разными типами силовых установок.
Ожидается, что Mercedes-Benz предложит покупателям выбор между традиционным двигателем внутреннего сгорания и современной гибридной или полностью электрической версией. Такой подход позволит охватить более широкую аудиторию и соответствовать актуальным экологическим требованиям. Подробности о технических характеристиках пока не раскрываются, но эксперты уверены, что новинка получит все самые современные опции и системы безопасности.
Внешне новый GLB сохранит узнаваемые черты, но станет более выразительным и технологичным. В салоне ожидается появление новых материалов отделки, расширенного мультимедийного комплекса и дополнительных опций для комфорта пассажиров. Особое внимание будет уделено трансформации салона и возможностям для перевозки багажа, что особенно важно для семейных покупателей.
Mercedes-Benz делает ставку на универсальность: GLB 2026 года должен стать идеальным выбором как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Благодаря двум вариантам силовых установок, каждый сможет подобрать оптимальную комплектацию под свои задачи. Официальная премьера новинки ожидается в ближайшее время, а продажи стартуют уже в следующем году.
Похожие материалы Мерседес
-
13.12.2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
25.11.2025, 16:58
Mercedes-Benz GLB 2027 получил виртуальную решетку с LED-панелью от Vision Iconic
Mercedes-Benz готовит для своих будущих моделей необычный элемент дизайна. Вдохновившись концептом Vision Iconic, компания внедряет светодиодную решетку. GLB 2027 станет первым, кто примерит этот стиль. Как изменится облик марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
12.11.2025, 07:07
Mercedes-Benz GLB проходит экстремальные испытания в аэродинамической трубе и морозильной камере
Mercedes-Benz готовит GLB к мировой премьере. Инженеры проверяют его в суровых условиях. Автомобиль сталкивается с искусственным снегом и жарой. Результаты тестов держатся в секрете. Узнайте, как GLB справляется с испытаниями.Читать далее
-
16.12.2025, 21:03
Владелец продает свой электрический Ford F-150 Lightning спустя год после покупки
На аукционе появился почти новый Ford F-150 Lightning Platinum 2024 года с пробегом 8 900 км. Владелец вложил в пикап почти 90 тысяч долларов, но сейчас цена на торгах вдвое ниже. Почему он решил продать машину так быстро? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 20:52
Chrysler 300G 1961 года: последний из больших «плавниковых» автомобилей эпохи
Chrysler 300G 1961 года — легенда американского автопрома. Мощный V8, культовые плавники и редкий кузов делают его желанным для коллекционеров. Восстановленный экземпляр удивляет состоянием. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 20:26
Гольф-кар в стиле Chevrolet Camaro ушел с молотка за 6,5 тысячи долларов
Гольф-кар, стилизованный под Chevrolet Camaro, недавно был продан на аукционе. Его цена оказалась в два с лишним раза ниже первоначальной. Внутри — кожаная отделка и множество необычных опций. Чем еще удивил этот мини-автомобиль, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 20:18
Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости
Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.Читать далее
-
16.12.2025, 19:59
Мобильный дом Odda: как компактный дом на колесах стал уютным семейным гнездом
Мобильные дома давно перестали быть актуальными только для путешественников. Odda доказывает: даже с детьми можно жить на колесах круглый год. Внутри - продуманные решения и уютные детали. Семейный комфорт в необычном формате. Почему Odda называют домом будущего?Читать далее
-
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
13.12.2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
25.11.2025, 16:58
Mercedes-Benz GLB 2027 получил виртуальную решетку с LED-панелью от Vision Iconic
Mercedes-Benz готовит для своих будущих моделей необычный элемент дизайна. Вдохновившись концептом Vision Iconic, компания внедряет светодиодную решетку. GLB 2027 станет первым, кто примерит этот стиль. Как изменится облик марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
12.11.2025, 07:07
Mercedes-Benz GLB проходит экстремальные испытания в аэродинамической трубе и морозильной камере
Mercedes-Benz готовит GLB к мировой премьере. Инженеры проверяют его в суровых условиях. Автомобиль сталкивается с искусственным снегом и жарой. Результаты тестов держатся в секрете. Узнайте, как GLB справляется с испытаниями.Читать далее
-
16.12.2025, 21:03
Владелец продает свой электрический Ford F-150 Lightning спустя год после покупки
На аукционе появился почти новый Ford F-150 Lightning Platinum 2024 года с пробегом 8 900 км. Владелец вложил в пикап почти 90 тысяч долларов, но сейчас цена на торгах вдвое ниже. Почему он решил продать машину так быстро? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 20:52
Chrysler 300G 1961 года: последний из больших «плавниковых» автомобилей эпохи
Chrysler 300G 1961 года — легенда американского автопрома. Мощный V8, культовые плавники и редкий кузов делают его желанным для коллекционеров. Восстановленный экземпляр удивляет состоянием. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 20:26
Гольф-кар в стиле Chevrolet Camaro ушел с молотка за 6,5 тысячи долларов
Гольф-кар, стилизованный под Chevrolet Camaro, недавно был продан на аукционе. Его цена оказалась в два с лишним раза ниже первоначальной. Внутри — кожаная отделка и множество необычных опций. Чем еще удивил этот мини-автомобиль, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 20:18
Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости
Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.Читать далее
-
16.12.2025, 19:59
Мобильный дом Odda: как компактный дом на колесах стал уютным семейным гнездом
Мобильные дома давно перестали быть актуальными только для путешественников. Odda доказывает: даже с детьми можно жить на колесах круглый год. Внутри - продуманные решения и уютные детали. Семейный комфорт в необычном формате. Почему Odda называют домом будущего?Читать далее
-
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
- 3 430 000 РMercedes GLB 2020 в Москве
- 6 500 000 РMercedes GLB 2023 в Москве
- 5 790 000 РMercedes GLB AMG 2022 в Москве
- 5 810 000 РMercedes GLB AMG 2022 в Москве
- 3 699 000 РMercedes GLB 2020 в Москве
- 4 450 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 3 299 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 5 065 896 РMercedes GLB 2025 в Москве
- 3 420 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 3 850 000 РMercedes GLB 2021 в Москве