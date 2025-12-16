GLB 2026 удивит двумя силовыми установками и свежим подходом к компактным кроссоверам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 20:09

Mercedes-Benz GLB 2026: новая модель заменит сразу два автомобиля в линейке

Mercedes-Benz готовит к выпуску обновленный GLB 2026 года. Модель обещает стать заменой сразу двум автомобилям бренда. Ожидаются две разные силовые установки и свежий взгляд на сегмент компактных кроссоверов. Подробности о платформе и особенностях новинки пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.

В 2026 году Mercedes-Benz планирует вывести на рынок обновленный GLB, который станет не просто очередным рестайлингом, а фактически заменит сразу две модели в компактной линейке бренда. Как сообщает autoevolution, новый GLB был анонсирован концептом, максимально близким к серийной версии, всего за несколько месяцев до официальной премьеры. Первая генерация GLB (индекс X247) дебютировала в конце 2019 года и стала финальным аккордом в семействе компактных автомобилей Mercedes-Benz с бензиновыми и дизельными моторами.

Фото: Mercedes-Benz

GLB построен на платформе MFA2, которая принесла компании огромный коммерческий успех. Эта архитектура легла в основу сразу семи моделей, что позволило Mercedes-Benz укрепить позиции в сегменте компактных автомобилей. Однако с появлением новой версии GLB компания решила пересмотреть стратегию: теперь одна модель будет выполнять функции сразу двух предшественников, причем с разными типами силовых установок.

Ожидается, что Mercedes-Benz предложит покупателям выбор между традиционным двигателем внутреннего сгорания и современной гибридной или полностью электрической версией. Такой подход позволит охватить более широкую аудиторию и соответствовать актуальным экологическим требованиям. Подробности о технических характеристиках пока не раскрываются, но эксперты уверены, что новинка получит все самые современные опции и системы безопасности.

Внешне новый GLB сохранит узнаваемые черты, но станет более выразительным и технологичным. В салоне ожидается появление новых материалов отделки, расширенного мультимедийного комплекса и дополнительных опций для комфорта пассажиров. Особое внимание будет уделено трансформации салона и возможностям для перевозки багажа, что особенно важно для семейных покупателей.

Mercedes-Benz делает ставку на универсальность: GLB 2026 года должен стать идеальным выбором как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Благодаря двум вариантам силовых установок, каждый сможет подобрать оптимальную комплектацию под свои задачи. Официальная премьера новинки ожидается в ближайшее время, а продажи стартуют уже в следующем году.

Упомянутые модели: Mercedes GLB (от 2 520 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
