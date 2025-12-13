Новый GLB 2026: два мотора, неожиданный дизайн и немецкий характер – что выберете вы?

13 декабря 2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.
В 2019 году в Mercedes-Benz приняли решение расширить линейку компактных автомобилей, добавив в нее необычный и запоминающийся кроссовер GLB. В отличие от более округлого GLA, новый GLB сразу выделился строгими, почти квадратными формами, которые подчеркивают его немецкий характер. Этот автомобиль не стремится быть изящным или спортивным, но именно в этом и заключается его особая привлекательность.
GLB быстро завоевал популярность среди поклонников марки благодаря своей практичности и универсальности. Он не пытается подражать другим моделям, а идет своим путем, предлагая просторный салон и удобную посадку. В 2026 году Mercedes-Benz решил сделать ставку на разнообразие, предложив сразу две совершенно разные силовые установки для обновленного GLB.
Как сообщает autoevolution, новый GLB будет доступен как с традиционным бензиновым двигателем, так и с гибридной системой. Такой подход позволяет покупателям выбрать оптимальный вариант под свои нужды: кто-то предпочтет проверенную временем бензиновую версию, а кто-то захочет опробовать современные технологии и снизить расход топлива с помощью гибрида.
Инженеры Mercedes-Benz уделили особое внимание не только технической части, но и комфорту водителя и пассажиров. Внутри GLB 2026 года можно найти качественные материалы отделки, продуманную эргономику и множество современных опций. Несмотря на компактные размеры, автомобиль предлагает достаточно места для всей семьи и багажа, что делает его отличным выбором для городских поездок и путешествий.
Внешний вид GLB остался верен себе: строгие линии кузова, массивная решетка радиатора и выразительные фары подчеркивают его индивидуальность. Такой дизайн выделяет кроссовер на фоне конкурентов и делает его узнаваемым на дороге. В то же время, инженеры поработали над аэродинамикой, чтобы улучшить управляемость и снизить расход топлива.
Mercedes-Benz GLB 2026 года продолжает традиции бренда, сочетая в себе надежность, комфорт и современные технологии. Две разные силовые установки открывают новые возможности для покупателей, позволяя выбрать автомобиль, который идеально подойдет под их стиль жизни. Такой подход подтверждает, что немецкий автопроизводитель умеет не только следовать трендам, но и создавать собственные.
Похожие материалы Мерседес
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
25.11.2025, 16:58
Mercedes-Benz GLB 2027 получил виртуальную решетку с LED-панелью от Vision Iconic
Mercedes-Benz готовит для своих будущих моделей необычный элемент дизайна. Вдохновившись концептом Vision Iconic, компания внедряет светодиодную решетку. GLB 2027 станет первым, кто примерит этот стиль. Как изменится облик марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
12.11.2025, 07:07
Mercedes-Benz GLB проходит экстремальные испытания в аэродинамической трубе и морозильной камере
Mercedes-Benz готовит GLB к мировой премьере. Инженеры проверяют его в суровых условиях. Автомобиль сталкивается с искусственным снегом и жарой. Результаты тестов держатся в секрете. Узнайте, как GLB справляется с испытаниями.Читать далее
-
13.12.2025, 10:40
Duna: новый дом на колесах для жизни вне города и единения с природой
Мини-дома на колесах становятся все популярнее среди тех, кто хочет жить ближе к природе и заботиться об экологии. Duna – это современное решение для автономной жизни, позволяющее наслаждаться простотой и мобильностью. Узнайте, почему такие дома выбирают те, кто ценит свободу и осознанный подход к жизни. Откройте для себя новый взгляд на комфорт и минимализм.Читать далее
-
13.12.2025, 10:02
Владелец Lucid Gravity 2026 года проехал 3 000 км и срочно продает электрокроссовер
Владелец нового Lucid Gravity Grand Touring из Флориды неожиданно решил расстаться с автомобилем после минимального пробега. Роскошный электрокроссовер с мощностью 828 л.с. и эксклюзивной отделкой оказался не по душе покупателю. Причины такого решения интригуют и вызывают вопросы. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 08:11
Британцы создали легкий атмосферный мотор 2,1 л на 324 л.с. без турбины и с 10 000 об/мин
Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:44
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse: шестиколесный внедорожник, который не боится ничего
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse удивляет своим внешним видом и возможностями. Шестиколесный внедорожник в матовом черном цвете выглядит устрашающе. Эта версия Bronco создана для самых суровых условий. Почему этот автомобиль называют настоящим апокалипсисом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:11
RAV4 больше не нужен: новый GAC GS4 с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором
GAC реализует в России обновленный GS4 с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором. Новинка появилась в сентябре 2025 года. Модель составит достойную конкуренцию популярным кроссоверам.Читать далее
-
13.12.2025, 06:57
Французский мини-дом с секретом: максимум уюта и продуманности в каждом сантиметре
Снаружи этот домик кажется простым, но внутри скрывается сложная планировка. Здесь есть две спальни, рабочая зона и даже прачечная. Каждый уголок продуман до мелочей. Деревянная отделка создает атмосферу уюта. Терраса с перголой добавляет шарма. Хотите узнать, что еще скрывает этот автодом?Читать далее
-
13.12.2025, 06:32
Владелец Cadillac CT5-V Blackwing потерял 20 тысяч долларов за 4800 миль пробега
Владелец купил новый Cadillac CT5-V Blackwing за 113 605 долларов. Через 4800 миль он продал его за 93 000. Машина отличалась редкой комплектацией и карбоновыми пакетами. Почему авто так быстро теряет в цене? Подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
25.11.2025, 16:58
Mercedes-Benz GLB 2027 получил виртуальную решетку с LED-панелью от Vision Iconic
Mercedes-Benz готовит для своих будущих моделей необычный элемент дизайна. Вдохновившись концептом Vision Iconic, компания внедряет светодиодную решетку. GLB 2027 станет первым, кто примерит этот стиль. Как изменится облик марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
12.11.2025, 07:07
Mercedes-Benz GLB проходит экстремальные испытания в аэродинамической трубе и морозильной камере
Mercedes-Benz готовит GLB к мировой премьере. Инженеры проверяют его в суровых условиях. Автомобиль сталкивается с искусственным снегом и жарой. Результаты тестов держатся в секрете. Узнайте, как GLB справляется с испытаниями.Читать далее
-
13.12.2025, 10:40
Duna: новый дом на колесах для жизни вне города и единения с природой
Мини-дома на колесах становятся все популярнее среди тех, кто хочет жить ближе к природе и заботиться об экологии. Duna – это современное решение для автономной жизни, позволяющее наслаждаться простотой и мобильностью. Узнайте, почему такие дома выбирают те, кто ценит свободу и осознанный подход к жизни. Откройте для себя новый взгляд на комфорт и минимализм.Читать далее
-
13.12.2025, 10:02
Владелец Lucid Gravity 2026 года проехал 3 000 км и срочно продает электрокроссовер
Владелец нового Lucid Gravity Grand Touring из Флориды неожиданно решил расстаться с автомобилем после минимального пробега. Роскошный электрокроссовер с мощностью 828 л.с. и эксклюзивной отделкой оказался не по душе покупателю. Причины такого решения интригуют и вызывают вопросы. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 08:11
Британцы создали легкий атмосферный мотор 2,1 л на 324 л.с. без турбины и с 10 000 об/мин
Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:44
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse: шестиколесный внедорожник, который не боится ничего
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse удивляет своим внешним видом и возможностями. Шестиколесный внедорожник в матовом черном цвете выглядит устрашающе. Эта версия Bronco создана для самых суровых условий. Почему этот автомобиль называют настоящим апокалипсисом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:11
RAV4 больше не нужен: новый GAC GS4 с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором
GAC реализует в России обновленный GS4 с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором. Новинка появилась в сентябре 2025 года. Модель составит достойную конкуренцию популярным кроссоверам.Читать далее
-
13.12.2025, 06:57
Французский мини-дом с секретом: максимум уюта и продуманности в каждом сантиметре
Снаружи этот домик кажется простым, но внутри скрывается сложная планировка. Здесь есть две спальни, рабочая зона и даже прачечная. Каждый уголок продуман до мелочей. Деревянная отделка создает атмосферу уюта. Терраса с перголой добавляет шарма. Хотите узнать, что еще скрывает этот автодом?Читать далее
-
13.12.2025, 06:32
Владелец Cadillac CT5-V Blackwing потерял 20 тысяч долларов за 4800 миль пробега
Владелец купил новый Cadillac CT5-V Blackwing за 113 605 долларов. Через 4800 миль он продал его за 93 000. Машина отличалась редкой комплектацией и карбоновыми пакетами. Почему авто так быстро теряет в цене? Подробности в материале.Читать далее
- 3 430 000 РMercedes GLB 2020 в Москве
- 6 500 000 РMercedes GLB 2023 в Москве
- 5 790 000 РMercedes GLB AMG 2022 в Москве
- 5 810 000 РMercedes GLB AMG 2022 в Москве
- 3 699 000 РMercedes GLB 2020 в Москве
- 4 450 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 3 299 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 5 065 896 РMercedes GLB 2025 в Москве
- 3 420 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 3 850 000 РMercedes GLB 2021 в Москве