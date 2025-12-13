Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 10:17

Новый GLB 2026: два мотора, неожиданный дизайн и немецкий характер – что выберете вы?

Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.

В 2019 году в Mercedes-Benz приняли решение расширить линейку компактных автомобилей, добавив в нее необычный и запоминающийся кроссовер GLB. В отличие от более округлого GLA, новый GLB сразу выделился строгими, почти квадратными формами, которые подчеркивают его немецкий характер. Этот автомобиль не стремится быть изящным или спортивным, но именно в этом и заключается его особая привлекательность.

GLB быстро завоевал популярность среди поклонников марки благодаря своей практичности и универсальности. Он не пытается подражать другим моделям, а идет своим путем, предлагая просторный салон и удобную посадку. В 2026 году Mercedes-Benz решил сделать ставку на разнообразие, предложив сразу две совершенно разные силовые установки для обновленного GLB.

Как сообщает autoevolution, новый GLB будет доступен как с традиционным бензиновым двигателем, так и с гибридной системой. Такой подход позволяет покупателям выбрать оптимальный вариант под свои нужды: кто-то предпочтет проверенную временем бензиновую версию, а кто-то захочет опробовать современные технологии и снизить расход топлива с помощью гибрида.

Инженеры Mercedes-Benz уделили особое внимание не только технической части, но и комфорту водителя и пассажиров. Внутри GLB 2026 года можно найти качественные материалы отделки, продуманную эргономику и множество современных опций. Несмотря на компактные размеры, автомобиль предлагает достаточно места для всей семьи и багажа, что делает его отличным выбором для городских поездок и путешествий.

Внешний вид GLB остался верен себе: строгие линии кузова, массивная решетка радиатора и выразительные фары подчеркивают его индивидуальность. Такой дизайн выделяет кроссовер на фоне конкурентов и делает его узнаваемым на дороге. В то же время, инженеры поработали над аэродинамикой, чтобы улучшить управляемость и снизить расход топлива.

Mercedes-Benz GLB 2026 года продолжает традиции бренда, сочетая в себе надежность, комфорт и современные технологии. Две разные силовые установки открывают новые возможности для покупателей, позволяя выбрать автомобиль, который идеально подойдет под их стиль жизни. Такой подход подтверждает, что немецкий автопроизводитель умеет не только следовать трендам, но и создавать собственные.

Упомянутые модели: Mercedes GLB (от 2 520 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
