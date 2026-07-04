Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

4 июля 2026, 07:00

Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США

Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США

Mercedes-Benz выводит новинку: Почему рестайлинг GLC 2027 года может изменить подход к премиальным кроссоверам

Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США

Mercedes-Benz завершает испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США. Важные изменения в дизайне, технологиях и силовых установках делают этот рестайлинг особенно актуальным для рынка и покупателей в 2027 году.

Mercedes-Benz завершает испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США. Важные изменения в дизайне, технологиях и силовых установках делают этот рестайлинг особенно актуальным для рынка и покупателей в 2027 году.

Mercedes-Benz GLC 2027 модельного года уже вызывает живой интерес — не только у преданных поклонников марки, но и у всех, кто следит за развитием премиального сегмента кроссоверов. Компания выходит на финишную прямую испытаний обновленных версий GLC и GLC Coupe. Свежие шпионские снимки подтверждают: экстерьер модели практически готов к серийному запуску.

На последних прототипах камуфляж сохранился лишь на передней и задней частях кузова, что говорит о завершенности дизайнерских решений. Наибольшее внимание привлекают новые задние фонари с фирменным «звездным» рисунком — раньше такая оптика использовалась только спереди. Это решение формирует узнаваемый образ в темное время суток и подчеркивает преемственность стиля.

Рестайлинг GLC — это не революция, а тщательная работа над деталями. Инженеры сосредоточились на освежении внешности, внедрении новых технологий и подготовке модели к экологическим нормам Евро-7. В салоне перемен немного: обновится рулевое колесо с улучшенными органами управления, появится свежая версия мультимедийной системы MBUX с расширенным голосовым управлением и новыми цифровыми функциями. Также ожидается дополнительный дисплей для переднего пассажира.

Линейка двигателей в основном сохранит четырехцилиндровые агрегаты, но в версиях AMG, как минимум, останется шестицилиндровый вариант. При этом 2,0-литровый турбомотор AMG постепенно уходит в прошлое — из-за ужесточения экологических требований и невысокого спроса. Шестицилиндровый мягкий гибрид, вероятно, не превзойдет по мощности предыдущий гибридный четырехцилиндровый мотор GLC 63, но обещает более насыщенный звук и характерную динамику.

Производство обновленного GLC планируют наладить в США, на заводе Mercedes-Benz в Алабаме. Это позволит снизить издержки и избежать импортных пошлин, что особенно актуально в условиях нестабильной мировой торговли. Первые поставки рестайлинговых моделей дилерам ожидаются в первой половине 2027 года.

Для российского рынка обновленный GLC может оказаться привлекательным благодаря сочетанию современных технологий, сдержанного дизайна и отработанных технических решений. Mercedes-Benz традиционно уделяет большое внимание качеству сборки и адаптации к разным условиям эксплуатации, что делает GLC востребованным не только в Европе и США, но и в России. Впрочем, перенос производства в США может повлиять на логистику и конечную стоимость, что стоит учитывать при будущем планировании покупки.

Интересно, что стратегия эволюционного обновления с сохранением узнаваемости становится все более популярной среди автопроизводителей. Аналогичный подход рассматривается и для Opel Astra.

Упомянутые модели: Mercedes GLC (от 4 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
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