Свежий взгляд на Mercedes-Benz GLC без электрических технологий – чем удивит классика

6 декабря 2025, 21:15
Mercedes-Benz GLC без EQ: как выглядит кроссовер с ДВС в новом стиле бренда
Mercedes-Benz GLC без EQ: как выглядит кроссовер с ДВС в новом стиле бренда
Mercedes-Benz продолжает эксперименты с дизайном. Новое поколение GLC с ДВС отличается от электрических версий. Компания сохраняет узнаваемый стиль, но вносит изменения. Узнайте, как изменился внешний вид классического кроссовера. Подробности – в нашем материале.
Осенью Mercedes-Benz сделал акцент на дизайне нового авто, представив публике GLC с приводом EQ – полностью готовый компактный кроссовер, а также эффектный концепт Vision Iconic. Однако столь смелый стиль пока доступен только для электромобилей. Версии с двигателями внутреннего сгорания получили иной, более сдержанный вид.
Как сообщает autoevolution, компания решила не задумываться о стилистических направлениях. Электрические модели привлекают плавными линиями, минимализмом и футуристическими деталями. В то же время GLC с ДВС сохранили классические черты, но обзавелись некоторыми элементами нового фирменного стиля Mercedes-Benz. Это заметно по измененной форме фар, решетке радиатора и более динамичному силуэту кузова.
Внешний вид GLC без EQ стал чуть более строгим, но не вызывающим споров. Автомобиль получил обновленные бамперы, новые варианты колесных дисков и свежие акценты в отделке. Несмотря на то, что дизайн не столь радикален, как у электрических агрегатов, кроссовер выглядит современно и уверенно. В салоне также произошли перемены: материалы стали качественнее, а мультимедийная система – технологичнее.
Mercedes-Benz явно вводит постепенное внедрение новых дизайнерских решений. Компания не спешит полностью отказываться от узнаваемых черт, чтобы не отпугивать поклонников классических моделей. При этом производитель тщательно интегрирует современные элементы, чтобы обеспечить превосходство и соответствовать ожиданиям рынка.
GLC с ДВС остается важной частью модельного ряда бренда. Он ориентирован на тех, кто ценит традиционные ценности Mercedes-Benz, но не готов перейти на электромобили. Такой подход позволяет компании удерживать позиции в сегменте премиальных кроссоверов и постоянно развивать электрическое направление. В ближайшие годы можно ожидать проведения экспериментов по внешнему виду и оснащению, чтобы удовлетворить запросы самых разных клиентов.
