Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 17:54

Mercedes-Benz готовит E-Class 2028 с новой EQ-технологией и отказывается от дизайна EQE

Что скрывает следующий E-Class? — Электрический прорыв или провал Mercedes

Mercedes-Benz меняет стратегию после неудач EQE и EQS. Компания готовит электрическую версию E-Class, которая обещает отказаться от спорного дизайна прошлых моделей. Новинка уже замечена на тестах, но многое держится в секрете. Интрига вокруг будущего Mercedes только нарастает.

Mercedes-Benz оказался в центре внимания: электрические седаны EQE и EQS не оправдали ожиданий по продажам. Особенно болезненным провалом стал EQE, который так и не стал хитом, несмотря на амбициозные планы компании. В результате в Штутгарте решили пересмотреть подход к электромобилям и сделать их более традиционными, но с современными технологиями.

Сейчас Mercedes активно работает над новым поколением E-Class, которое получит фирменную EQ-технологию. Это не просто очередная попытка выхода на рынок электрокаров - компания явно увлеклась ошибками прошлых лет. Внешность будущей новинки уже не будет напоминать «желейную» форму EQE, вызвавшую столько споров среди поклонников бренда. В тестах автомобиля заметные различия: линии кузова стали более строгими, а пропорции - ближе к классическим седанам Mercedes.

Первые прототипы E-Class с EQ-технологией были замечены еще осенью 2025 года. С тех пор инженеры не прекращают испытаний, и каждая новая шпионская работа лишь подогревает интерес. Машина пока ездит с временной оптикой и камуфляжем, но даже сквозь пленку видно: Мерседес делает ставку на яркость и узнаваемость, а не на эксперименты с формой ради хайпа.

Внутри революции: по слухам, интерьер будет сочетать лучшие материалы с последними достижениями в области цифровых технологий. Водителю гарантируется обеспечение понятного управления, пассажирам - максимальный комфорт. Электрическая платформа позволит реализовать новые решения по компоновке салона и багажника, а также улучшить шумоизоляцию и плавность хода.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но эксперты уверены: запас хода превысит 600 километров, а зарядка станет еще быстрее. Mercedes явно не хочет повторять ошибки EQE, которые критиковали за скромную дальность и невыразительную динамику. В данном случае делается ставка на упор баланса между мощностью, эффективностью и практичностью внешнего вида для повседневной жизни.

Интересно, что вместе с E-Class компания готовит и электрическую версию S-Class. Это говорит о том, что Mercedes не собирается отказываться от электрификации, но теперь действует осторожнее и прислушивается к своим клиентам. В ближайшие годы нас ждет настоящая битва за покупателей в премиум-сегменте, и E-Class с EQ-технологией может стать ключевым игроком на этом поле.

Пока же остаётся только следить за новостями и ждать официальных премьер. Mercedes-Benz явно готовит нечто большее, чем очередной электрокар. Возможно, именно эта модель определит будущее всех марки на ближайшее десятилетие.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
