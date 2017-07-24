24 июля 2017, 12:20

Mercedes-Benz готовит к премьере новый Sprinter

Работа над следующим поколением фургона Mercedes-Benz Sprinter продолжается. Компания вывела автомобиль на дорожные испытания, во время которых новинку и подкараулили «шпионы».
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Mercedes Benz Sprinter
От 2.1 л, 129 / 95 при 3800 л.с
Новый от 1 255 000 до 2 110 000 Р
У машины изменилась передняя часть кузова – она стала более округлой по сравнению с предшественником. Фургон построят на новой платформе, поэтому ожидается, что внутри него станет больше пространства для пассажиров.

Что касается «начинки» Sprinter, то информация об этом тщательно скрывается. По предварительным данным, наряду с бензиновой и дизельной версиями фургон получит электрическую модификацию. Под капотом такого автомобиля окажется электродвигатель с запасом хода порядка 300 км.  Официальный дебют нового поколения намечен на вторую половину следующего года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
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Mercedes-Benz готовит к премьере новый Sprinter
{{model_v2_2463}}У машины изменилась передняя часть кузова – она стала более округлой по сравнению с предшественником. Фургон построят на новой платформе, поэтому ожидается, что внутри него станет больше пространства для пассажиров.Что касается «начинки» Sprinter, то информация об этом тщательно скрывается. По предварительным данным, наряду с бензиновой и дизельной версиями фургон получит электрическую модификацию. Под капотом такого автомобиля окажется электродвигатель с запасом хода порядка 300 км.  Официальный дебют нового поколения намечен на вторую половину следующего года.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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