24 июля 2017, 12:20
Mercedes-Benz готовит к премьере новый Sprinter
Работа над следующим поколением фургона Mercedes-Benz Sprinter продолжается. Компания вывела автомобиль на дорожные испытания, во время которых новинку и подкараулили «шпионы».
Mercedes Benz Sprinter
От 2.1 л, 129 / 95 при 3800 л.с
Новый от 1 255 000 до 2 110 000 Р
Что касается «начинки» Sprinter, то информация об этом тщательно скрывается. По предварительным данным, наряду с бензиновой и дизельной версиями фургон получит электрическую модификацию. Под капотом такого автомобиля окажется электродвигатель с запасом хода порядка 300 км. Официальный дебют нового поколения намечен на вторую половину следующего года.
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02.06.2017, 08:41
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
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