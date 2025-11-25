Новая стратегия Mercedes-Benz: сможет ли бренд обойти Lexus и BMW в Америке – интрига года

Mercedes-Benz готовит масштабное возвращение на вершину премиум-рынка США

Mercedes-Benz планирует вернуть лидерство на рынке США. Компания делает ставку на обновленную линейку, электромобили и гибриды. Впереди масштабные перемены в работе дилеров. Сможет ли бренд обойти конкурентов – узнаем совсем скоро.

У Mercedes-Benz большие планы на американский рынок: компания намерена вернуть себе статус лидера среди премиальных брендов в США, который был утрачен еще в 2018 году. Сейчас немецкий производитель занимает лишь третью строчку, уступая BMW и Lexus, но уже к концу десятилетия рассчитывает выйти на 400 тысяч розничных продаж ежегодно. Это амбициозная цель, ведь для ее достижения потребуется увеличить объемы примерно на треть по сравнению с прошлым годом.

Как пишет Automotive News, ключевым элементом стратегии станет расширение модельного ряда с упором на разнообразие силовых установок. Mercedes-Benz планирует не только развивать электромобили, но и возвращать в линейку мощные шести- и восьмицилиндровые двигатели, что должно привлечь поклонников классических моторов. При этом будущие модели, начиная с нового поколения CLA, будут доступны как с полностью электрическими, так и с гибридными версиями.

Особое внимание уделяется сегменту кроссоверов и внедорожников. По расчетам руководства, уже к 2030 году именно такие автомобили – GLC, GLE и GLS – будут обеспечивать более половины всех продаж марки в США. Это заметный рост по сравнению с нынешними показателями. В компании уверены, что именно эти модели способны стать драйверами роста и вернуть утраченные позиции.

Важной частью плана станет и обновление работы дилерской сети. Mercedes-Benz собирается упростить программы для дилеров, сделать условия более прозрачными и привлекательными для покупателей. Ожидается, что новые подходы позволят увеличить не только продажи, но и долю лизинга, что особенно важно для премиального сегмента.

В ближайшие годы Mercedes-Benz также намерен активно инвестировать в развитие высокопроизводительных электромобилей, включая новые версии AMG и Maybach. Однако ставка делается не только на дорогие флагманские модели: компания планирует вернуть интерес к более доступным автомобилям, чтобы конкурировать с BMW и Lexus в массовом сегменте.

Планы Mercedes-Benz выглядят действительно масштабно. Впереди у бренда серьезная борьба за внимание американских покупателей, ведь конкуренты не собираются уступать свои позиции. Удастся ли немецкому автогиганту вернуть себе корону премиального рынка США – покажет время.