Новая стратегия Mercedes-Benz: сможет ли бренд обойти Lexus и BMW в Америке – интрига года

25 ноября 2025, 20:58
Mercedes-Benz готовит масштабное возвращение на вершину премиум-рынка США
Mercedes-Benz готовит масштабное возвращение на вершину премиум-рынка США
Mercedes-Benz планирует вернуть лидерство на рынке США. Компания делает ставку на обновленную линейку, электромобили и гибриды. Впереди масштабные перемены в работе дилеров. Сможет ли бренд обойти конкурентов – узнаем совсем скоро.
У Mercedes-Benz большие планы на американский рынок: компания намерена вернуть себе статус лидера среди премиальных брендов в США, который был утрачен еще в 2018 году. Сейчас немецкий производитель занимает лишь третью строчку, уступая BMW и Lexus, но уже к концу десятилетия рассчитывает выйти на 400 тысяч розничных продаж ежегодно. Это амбициозная цель, ведь для ее достижения потребуется увеличить объемы примерно на треть по сравнению с прошлым годом.
Как пишет Automotive News, ключевым элементом стратегии станет расширение модельного ряда с упором на разнообразие силовых установок. Mercedes-Benz планирует не только развивать электромобили, но и возвращать в линейку мощные шести- и восьмицилиндровые двигатели, что должно привлечь поклонников классических моторов. При этом будущие модели, начиная с нового поколения CLA, будут доступны как с полностью электрическими, так и с гибридными версиями.
Особое внимание уделяется сегменту кроссоверов и внедорожников. По расчетам руководства, уже к 2030 году именно такие автомобили – GLC, GLE и GLS – будут обеспечивать более половины всех продаж марки в США. Это заметный рост по сравнению с нынешними показателями. В компании уверены, что именно эти модели способны стать драйверами роста и вернуть утраченные позиции.
Важной частью плана станет и обновление работы дилерской сети. Mercedes-Benz собирается упростить программы для дилеров, сделать условия более прозрачными и привлекательными для покупателей. Ожидается, что новые подходы позволят увеличить не только продажи, но и долю лизинга, что особенно важно для премиального сегмента.
В ближайшие годы Mercedes-Benz также намерен активно инвестировать в развитие высокопроизводительных электромобилей, включая новые версии AMG и Maybach. Однако ставка делается не только на дорогие флагманские модели: компания планирует вернуть интерес к более доступным автомобилям, чтобы конкурировать с BMW и Lexus в массовом сегменте.
Планы Mercedes-Benz выглядят действительно масштабно. Впереди у бренда серьезная борьба за внимание американских покупателей, ведь конкуренты не собираются уступать свои позиции. Удастся ли немецкому автогиганту вернуть себе корону премиального рынка США – покажет время.
Похожие материалы Мерседес
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве