Вышло исследование: как изменится рынок минивэнов с появлением электрического V-Class от Mercedes-Benz

28 января 2026, 18:42
Mercedes-Benz готовит новый V-Class: электровэн для премиального сегмента
Mercedes-Benz готовит новый V-Class: электровэн для премиального сегмента
Mercedes-Benz возвращает V-Class на рынок США в полностью электрическом исполнении. Новое поколение минивэна обещает свежий взгляд на дизайн и технологии, ориентируясь на премиальных пассажиров. В чем особенности и перспективы модели - разбираемся в материале.
В 2026 году Mercedes-Benz обновляет модельный ряд, и одним из ключевых игроков становится V-классом нового поколения. Этот минивэн, который раньше был недоступен для покупателей в Северной Америке, возвращается в электрическом формате и ориентируется на премиальный сегмент пассажирских перевозок. Компания рассчитывает не только удержать, но и превзойти прошлые показатели продаж, когда во всем мире было реализовано более 2,1 миллиона автомобилей.
В основе будущего V-Class лежит специализированная платформа VAN.EA, разработанная с учетом собственных электромобилей. Данное решение позволяет интегрировать современные технологии и обеспечить высокий уровень комфорта пассажиров. Внешний облик минивэна сочетает в себе классические пропорции элементов, характерных для новых электромобилей Mercedes-Benz: вытянутые светодиодные полосы спереди и сзади, фирменные трехлучевые световые элементы, а также декоративную решетку с россыпью маленьких звезд. Двойные сдвижные двери и спортивные бамперы подчеркивают универсальность и динамику модели.
Интересно, что визуализация будущего V-Class уже появилась в сети благодаря работе независимых дизайнеров. Наиболее заметной стала цифровая работа Димаса Рамадхана, где минивэн обладает чертами, узнаваемыми по рендерам. Такой подход к дизайну может показаться неожиданным для традиционного семейного автомобиля.
Возвращение V-Class на американский рынок – шаг, который позволит Mercedes-Benz конкурировать не только с Volkswagen ID. Buzz, но и с такими популярными минивэнами, как Chrysler Pacifica, Toyota Sienna, Honda Odyssey и Kia Carnival. В условиях растущего напряжения и ужесточения экологических стандартов, ставка на электрическую версию выглядит вполне оправданной. Производитель явно рассчитывает на интересы тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии.
Параллельно с запуском нового V-класса Mercedes-Benz готовит целую серию: обновленный S-Class, 4-дверное купе AMG GT, Maybach S-Class, новую версию G-Class, полностью технологическую C-Class, а также рестайлинги GLA, GLS и GLE. Такой масштабный апдейт модельного ряда приводит к амбициям бренда и лидерству в премиальном сегменте.
В целом, появление V-класса – это не просто очередная новинка, а отражение последних тенденций в автомобильной индустрии. Mercedes-Benz отражает готовность меняться и предлагать рынку решения, которые еще недавно казались фантастикой. Остаётся только следить за тем, как отреагируют покупатели и конкуренты на столь смелый шаг.
Похожие материалы Мерседес
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.03.2020, 19:48
Испытания Арктикой прошел электрический Mercedes EQV
В Швеции на полигоне, расположенном у Северного полярного круга, испытывают новинку немецкого концерна Mercedes-Benz EQV. Тесты проходят при экстремально низких температурах.Читать далее
-
02.04.2019, 19:54
В России начались продажи обновленного Mercedes V-Class
Дилеры Mercedes-Benz в России начали принимать заказы на рестайлинговые минивены V-Class. Автомобили пока отличаются лишь обновленной внешностью. Базовый минивен V 200d со 136-сильным мотором подорожал и стоит от 3,5 млн рублей. Версии с новым 2,0-литровым дизелем и 9-ступенчатым «автоматом» придется подождать еще год.Читать далее
-
01.02.2019, 20:56
Прототип электрического минивена Mercedes EQV дебютирует в Женеве
Компания Mercedes-Benz привезет в марте на Женевский автосалон очередного представителя электрической линейки EQ – концептуальный минивен EQV. В будущем новинка составит конкуренцию серийной версии Volkswagen ID Buzz.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.03.2020, 19:48
Испытания Арктикой прошел электрический Mercedes EQV
В Швеции на полигоне, расположенном у Северного полярного круга, испытывают новинку немецкого концерна Mercedes-Benz EQV. Тесты проходят при экстремально низких температурах.Читать далее
-
02.04.2019, 19:54
В России начались продажи обновленного Mercedes V-Class
Дилеры Mercedes-Benz в России начали принимать заказы на рестайлинговые минивены V-Class. Автомобили пока отличаются лишь обновленной внешностью. Базовый минивен V 200d со 136-сильным мотором подорожал и стоит от 3,5 млн рублей. Версии с новым 2,0-литровым дизелем и 9-ступенчатым «автоматом» придется подождать еще год.Читать далее
-
01.02.2019, 20:56
Прототип электрического минивена Mercedes EQV дебютирует в Женеве
Компания Mercedes-Benz привезет в марте на Женевский автосалон очередного представителя электрической линейки EQ – концептуальный минивен EQV. В будущем новинка составит конкуренцию серийной версии Volkswagen ID Buzz.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее