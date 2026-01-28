Вышло исследование: как изменится рынок минивэнов с появлением электрического V-Class от Mercedes-Benz

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 18:42

Mercedes-Benz готовит новый V-Class: электровэн для премиального сегмента

Mercedes-Benz готовит новый V-Class: электровэн для премиального сегмента

Вышло исследование: как изменится рынок минивэнов с появлением электрического V-Class от Mercedes-Benz

Mercedes-Benz готовит новый V-Class: электровэн для премиального сегмента

Mercedes-Benz возвращает V-Class на рынок США в полностью электрическом исполнении. Новое поколение минивэна обещает свежий взгляд на дизайн и технологии, ориентируясь на премиальных пассажиров. В чем особенности и перспективы модели - разбираемся в материале.

Mercedes-Benz возвращает V-Class на рынок США в полностью электрическом исполнении. Новое поколение минивэна обещает свежий взгляд на дизайн и технологии, ориентируясь на премиальных пассажиров. В чем особенности и перспективы модели - разбираемся в материале.

В 2026 году Mercedes-Benz обновляет модельный ряд, и одним из ключевых игроков становится V-классом нового поколения. Этот минивэн, который раньше был недоступен для покупателей в Северной Америке, возвращается в электрическом формате и ориентируется на премиальный сегмент пассажирских перевозок. Компания рассчитывает не только удержать, но и превзойти прошлые показатели продаж, когда во всем мире было реализовано более 2,1 миллиона автомобилей.

В основе будущего V-Class лежит специализированная платформа VAN.EA, разработанная с учетом собственных электромобилей. Данное решение позволяет интегрировать современные технологии и обеспечить высокий уровень комфорта пассажиров. Внешний облик минивэна сочетает в себе классические пропорции элементов, характерных для новых электромобилей Mercedes-Benz: вытянутые светодиодные полосы спереди и сзади, фирменные трехлучевые световые элементы, а также декоративную решетку с россыпью маленьких звезд. Двойные сдвижные двери и спортивные бамперы подчеркивают универсальность и динамику модели.

Интересно, что визуализация будущего V-Class уже появилась в сети благодаря работе независимых дизайнеров. Наиболее заметной стала цифровая работа Димаса Рамадхана, где минивэн обладает чертами, узнаваемыми по рендерам. Такой подход к дизайну может показаться неожиданным для традиционного семейного автомобиля.

Возвращение V-Class на американский рынок – шаг, который позволит Mercedes-Benz конкурировать не только с Volkswagen ID. Buzz, но и с такими популярными минивэнами, как Chrysler Pacifica, Toyota Sienna, Honda Odyssey и Kia Carnival. В условиях растущего напряжения и ужесточения экологических стандартов, ставка на электрическую версию выглядит вполне оправданной. Производитель явно рассчитывает на интересы тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии.

Параллельно с запуском нового V-класса Mercedes-Benz готовит целую серию: обновленный S-Class, 4-дверное купе AMG GT, Maybach S-Class, новую версию G-Class, полностью технологическую C-Class, а также рестайлинги GLA, GLS и GLE. Такой масштабный апдейт модельного ряда приводит к амбициям бренда и лидерству в премиальном сегменте.

В целом, появление V-класса – это не просто очередная новинка, а отражение последних тенденций в автомобильной индустрии. Mercedes-Benz отражает готовность меняться и предлагать рынку решения, которые еще недавно казались фантастикой. Остаётся только следить за тем, как отреагируют покупатели и конкуренты на столь смелый шаг.

Упомянутые модели: Mercedes V (от 3 183 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Калуга Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться