Флагманский седан Mercedes S-Class 2027 удивит свежим обликом и инновациями – что изменится

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 17:38

Mercedes-Benz готовит рестайлинг S-Class 2027 года. Ожидаются новые элементы экстерьера и интерьера. В салоне появится MBUX Hyperscreen. Модель сохранит узнаваемый стиль, но получит современные детали. Подробности о технических изменениях пока держатся в секрете.

Седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class, известное под индексом W223, выпускается с 2020 года. Немецкий бренд готовится к плановому обновлению своего флагмана, чтобы сохранить интерес к моделям до конца сезона. Рестайлинговый S-Class уже не раз попадал в объективы фотошпионов, причем на последних снимках автомобиль был покрыт необычным камуфляжем, скрывающим детали внешности.

Внешние изменения заметны с первого взгляда. Передняя часть получит новую решетку радиатора, вдохновленную концептом Vision Iconic, однако ее размеры останутся близкими к текущей версии. Также были доработаны фары и бамперы: передняя оптика станет более выразительной, а в задних фонарях появится фирменный «звездный» мотив. Крышка багажника, согласно предварительным данным, не изменится, но вместо хромированной полосы над номерным знаком может быть установлена тонкая светодиодная линия. Кроме того, ожидается появление новых вариантов окраски кузова и дизайнов колесных дисков.

В салоне перемены не менее значимы. Несмотря на то, что интерьер тестового экземпляра был тщательно скрыт, удалось заметить огромный световой индикатор MBUX Hyperscreen, который стал центральным элементом обновленной медиасистемы. Центральная консоль получит новые элементы управления, а за рулем сохранится привычный экран, но с обновленным программным обеспечением. В отделке салона использована черная кожа и металлические вставки, что придает модели премиальный статус.

Что касается технической части, то пока нет информации о серьезных изменениях в линейке двигателей. В настоящее время для S-класса доступна версия S 500 4Matic с рядной «шестеркой» и мягким гибридом мощностью 442 л.с., а также S 580e 4Matic с гибридной установкой на 503 л.с. и S 580 4Matic с V8 и 496 л.с. Самой мощной остаётся версия Mercedes-AMG S 63 SE Performance с гибридным V8, развивающим 791 л.с. и разгоняющим седан до 100 км/ч за 3 секунды. В гамме также представлены роскошные Maybach S 580 и S 680.

Ожидается, что обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит в продажу в 2027 модельном году. Производитель делает ставку на сочетании узнаваемого стиля, современных технологий и широкого выбора силовых установок, чтобы сохранить лидерство в сегменте представительских сидений. 

