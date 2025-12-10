Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 14:07

Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ

Флагманский седан S-Class получит свежий дизайн и технологии автономного вождения – что скрывает прототип 2027 года

Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.

Mercedes-Benz совместно с крупной компанией Momenta и технологическим холдингом K2, а также с его дочерней структурой Lumo из Абу-Даби, приступили к испытаниям парка роботакси на базе S-Class. Этот проект не только реализует амбиции в области автономного транспорта, но и является своеобразным анонсом грядущего рестайлинга бренда флагманского седана. По информации отраслевых инсайдеров, нынешнее поколение W223, представленное еще в 2020 году, уже готово к обновлению, чтобы не уступать конкурентам в лице Audi A8 и BMW 7 Series, которые также готовят свои новинки.

Внимание к испытаниям автомобилей приковано не случайно: на улицах Абу-Даби уже можно встретить S-Class с характерными элементами автономного транспорта — на крышке установлен лидар, а по бокам передних крыльев закреплены камеры. Это не просто эксперимент, а полноценная подготовка к запуску беспилотных перевозок на уровне SAE 4, когда автомобиль научится передвигаться без участия водителя в определенных условиях. Лумо, получившая разрешение властей ОАЭ на использование автономных машин, стала ключевым партнером Mercedes-Benz.

Внешние прототипы 2027 года соответствуют текущей версии: у них появились фары со светодиодными звездами, переработанные задние фонари, в которых, возможно, будет еще больше фирменных световых элементов, а также свежий передний бампер и решетка радиатора. Последняя выполнена в стиле последних моделей марки и плавно переходит в бампер, напоминая концепт Vision Iconic. В целом, рестайлинг делает S-Class еще более современным и узнаваемым на дороге.

Что касается технической части, то никаких подробностей о новых двигателях или гибридных установках не разглашается. Эксперты считают, что серьезных изменений под капотом ждать не стоит — ставка делается на цифровые технологии и комфорт. В салоне появятся панорамные экраны, охватывающие всю переднюю панель.

Первые испытания роботакси пройдут в Абу-Даби, но в будущем Mercedes-Benz планирует расширить географию проекта и на других рынках. Официальная премьера обновленного S-Class может состояться уже в начале 2026 года, а массовый запуск автономных перевозок — чуть позже. Таким образом, немецкий бренд не только обновляет свой флагман, но и закладывает будущее без водителя, где комфорт и безопасность выходят на первый план.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
