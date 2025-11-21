GLB EQ почти без камуфляжа: что скрывает Mercedes-Benz перед декабрьским дебютом

Mercedes-Benz готовит премьеру нового электрического GLB EQ: раскрыты детали дизайна

Mercedes-Benz снимает последние маскировочные пленки с GLB EQ. Новый электрокроссовер удивляет свежим обликом. Ожидается, что модель станет ключевой в линейке бренда. Подробности о премьере держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.

Mercedes-Benz снимает последние маскировочные пленки с GLB EQ. Новый электрокроссовер удивляет свежим обликом. Ожидается, что модель станет ключевой в линейке бренда. Подробности о премьере держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.

В преддверии официальной премьеры, которая состоится 8 декабря, Mercedes-Benz активно готовит к выходу свой новый электрический кроссовер GLB EQ. На последних шпионских снимках автомобиль практически полностью лишился камуфляжа, что позволило рассмотреть его внешний вид во всех деталях. Особенно заметно, что профиль машины стал более стремительным и современным, чем у предшественника.

Немецкий производитель делает ставку на эту модель, рассчитывая, что именно она станет основой для массовых продаж в сегменте доступных электромобилей. Несмотря на то, что дебют новой генерации электрокаров Mercedes-Benz начался с седана CLA, именно GLB EQ, по мнению экспертов, способен привлечь широкую аудиторию благодаря универсальности и практичности.

Внешность новинки отличается лаконичными линиями и динамичным силуэтом. Дизайнеры явно стремились сделать автомобиль не только функциональным, но и привлекательным для молодых покупателей. Судя по всему, в Mercedes-Benz решили отказаться от излишней вычурности в пользу сдержанной элегантности. Это заметно по плавным переходам между кузовными панелями и минималистичному оформлению боковой части.

Интерьер пока держится в секрете, однако ожидается, что GLB EQ получит фирменную цифровую панель и расширенный набор электронных ассистентов. В оснащении появятся новые системы безопасности и мультимедийные возможности, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях бренда.

Технические характеристики пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что запас хода на одной зарядке превысит 400 километров, а зарядка будет быстрой и удобной. Ожидается, что в линейке появятся версии с разной мощностью и приводом, чтобы удовлетворить запросы как городских, так и загородных водителей.

Премьера GLB EQ обещает стать одним из самых заметных событий конца года для поклонников электромобилей. Mercedes-Benz явно рассчитывает укрепить свои позиции на рынке, предложив не только стильный, но и технологичный продукт. Остается дождаться официального дебюта, чтобы узнать все подробности о новинке.