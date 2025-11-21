GLB EQ почти без камуфляжа: что скрывает Mercedes-Benz перед декабрьским дебютом

21 ноября 2025, 19:59
Mercedes-Benz готовит премьеру нового электрического GLB EQ: раскрыты детали дизайна
Mercedes-Benz готовит премьеру нового электрического GLB EQ: раскрыты детали дизайна
Mercedes-Benz снимает последние маскировочные пленки с GLB EQ. Новый электрокроссовер удивляет свежим обликом. Ожидается, что модель станет ключевой в линейке бренда. Подробности о премьере держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.
В преддверии официальной премьеры, которая состоится 8 декабря, Mercedes-Benz активно готовит к выходу свой новый электрический кроссовер GLB EQ. На последних шпионских снимках автомобиль практически полностью лишился камуфляжа, что позволило рассмотреть его внешний вид во всех деталях. Особенно заметно, что профиль машины стал более стремительным и современным, чем у предшественника.
Немецкий производитель делает ставку на эту модель, рассчитывая, что именно она станет основой для массовых продаж в сегменте доступных электромобилей. Несмотря на то, что дебют новой генерации электрокаров Mercedes-Benz начался с седана CLA, именно GLB EQ, по мнению экспертов, способен привлечь широкую аудиторию благодаря универсальности и практичности.
Внешность новинки отличается лаконичными линиями и динамичным силуэтом. Дизайнеры явно стремились сделать автомобиль не только функциональным, но и привлекательным для молодых покупателей. Судя по всему, в Mercedes-Benz решили отказаться от излишней вычурности в пользу сдержанной элегантности. Это заметно по плавным переходам между кузовными панелями и минималистичному оформлению боковой части.
Интерьер пока держится в секрете, однако ожидается, что GLB EQ получит фирменную цифровую панель и расширенный набор электронных ассистентов. В оснащении появятся новые системы безопасности и мультимедийные возможности, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях бренда.
Технические характеристики пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что запас хода на одной зарядке превысит 400 километров, а зарядка будет быстрой и удобной. Ожидается, что в линейке появятся версии с разной мощностью и приводом, чтобы удовлетворить запросы как городских, так и загородных водителей.
Премьера GLB EQ обещает стать одним из самых заметных событий конца года для поклонников электромобилей. Mercedes-Benz явно рассчитывает укрепить свои позиции на рынке, предложив не только стильный, но и технологичный продукт. Остается дождаться официального дебюта, чтобы узнать все подробности о новинке.
Похожие материалы Мерседес
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве