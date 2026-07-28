Удар по эталону: почему Китай обрушил продажи Mercedes‑Benz и как это меняет глобальный автопром

28 июля 2026, 14:28
Mercedes-Benz корректирует прогноз: продажи и выручка под давлением рынка
Mercedes-Benz корректирует прогноз: продажи и выручка под давлением рынка
Mercedes-Benz неожиданно снизил прогноз по продажам и выручке на 2026 год, несмотря на рост прибыли во втором квартале. Китайский рынок стал главным вызовом: продажи там рухнули на 30%. Что грозит немецкому бренду и как это повлияет на рынок - объяснил эксперт.
Для российских автомобилистов новости о пересмотре прогнозов Mercedes-Benz на 2026 год имеют особое значение: немецкий бренд традиционно считался эталоном надежности и инноваций, а его решения часто задают тренды для всего рынка. Теперь же компания столкнулась с серьезными трудностями на крупнейшем мировом рынке - в Китае, что может повлиять на стратегию и других автопроизводителей, а также на доступность новых моделей и технологий в России.
Как сообщает Autonews, во втором квартале 2026 года Mercedes-Benz Group AG зафиксировал выручку в размере 32,1 млрд евро, что немного ниже прошлогоднего показателя. При этом операционная прибыль выросла на 22% и достигла 1,5 млрд евро, чему способствовали успехи подразделений Mercedes-Benz Financial Services и Mercedes-Benz Vans, а также консолидация бизнес-единиц. Однако прибыль от легковых автомобилей снизилась, несмотря на общий положительный результат. Дополнительный плюс в отчетности принесла планируемая продажа Athlon Group, что добавило 131 млн евро к EBIT.
Главный удар по Mercedes-Benz нанес Китай: продажи легковых автомобилей на этом рынке во втором квартале упали сразу на 30%. Причиной стала жесткая конкуренция с местными производителями, которые активно продвигают более доступные и технологичные электромобили. Кроме того, на динамику повлияли смена поколений моделей и обновление линейки. Глобальная рентабельность продаж снизилась до 4% против 5,1% годом ранее. Компания также признала убыток в 704 млн евро из-за обесценения доли в совместных предприятиях в Китае, однако подчеркнула, что оттока денежных средств не произошло.
В то же время ситуация в Европе и США выглядит более оптимистично: продажи Mercedes-Benz выросли на 4% в Европе и на 10% в США. Если не учитывать Китай, мировые продажи легковых автомобилей бренда увеличились на 2%. Всего за второй квартал было реализовано 417 765 автомобилей, что, однако, меньше прошлогоднего результата. В компании делают ставку на новые модели, которые должны поддержать спрос во втором полугодии: уже сейчас заметен вклад обновленных CLA и GLB, а в ближайшие месяцы ожидается выход электрического GLC, нового GLA, электрического C-Class, обновленных GLE и GLS, а также новых Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach.
Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Кэллениус отметил, что компания продолжает масштабное обновление модельного ряда и усиливает меры по повышению эффективности. По его словам, во второй половине года акцент будет сделан на расширении предложения новых моделей и оптимизации затрат. В период с 2025 по 2027 год Mercedes-Benz планирует представить более 40 новых моделей, что должно укрепить позиции бренда на мировом рынке.
Сокращение расходов остается одним из приоритетов: административные издержки во втором квартале снизились на 14%, а затраты на исследования и разработки - на 12% после завершения наиболее затратных этапов подготовки новых моделей. В июне концерн начал новый этап оптимизации производства. С 2019 года постоянные расходы удалось уменьшить примерно на четверть. При этом Mercedes-Benz инвестирует около 1 млрд евро в модернизацию завода в венгерском Кечкемете, который после обновления сможет выпускать автомобили с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками, включая новый электрический C-Class.
Несмотря на общий спад, компания повысила прогноз по доле электрифицированных моделей: теперь ожидается, что на них придется 23-25% мировых продаж вместо прежних 21-23%. Росту должны способствовать новые полностью электрические модели, которые выйдут во втором полугодии. Коммерческое подразделение Mercedes-Benz Vans также демонстрирует положительную динамику: продажи электрических фургонов выросли на 46%, а рентабельность бизнеса достигла 10,2%.
По итогам года Mercedes-Benz теперь ожидает небольшого снижения мировых продаж и выручки по сравнению с прошлым годом, хотя ранее прогнозировалось сохранение этих показателей на прежнем уровне. Одновременно компания улучшила прогноз по рентабельности собственного капитала - с 10-12% до 12-14%. Для сравнения, Volkswagen недавно сообщил о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 30,7%.
Интересно, что на фоне проблем у европейских автогигантов китайские производители, напротив, расширяют штат и наращивают производство. Например, BYD объявил о наборе тысяч новых сотрудников, что может изменить баланс сил на мировом рынке. Это создает дополнительное давление на традиционные бренды и подчеркивает важность адаптации к новым условиям.
Для справки: Mercedes-Benz - один из крупнейших мировых автопроизводителей, активно инвестирующий в электрификацию и цифровизацию. Китайский рынок остается ключевым для компании, и любые изменения в динамике продаж там могут существенно повлиять на глобальные стратегии. Снижение прогнозов Mercedes-Benz может указывать на начало нового этапа конкуренции, где успех будет зависеть от скорости внедрения инноваций и гибкости бизнес-моделей.
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