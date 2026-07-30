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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 17:21

Mercedes-Benz LA 911 B 1977: как семья превратила грузовик в дом для путешествий

Mercedes-Benz LA 911 B 1977: как семья превратила грузовик в дом для путешествий

Винтажный Mercedes LA 911 B 1977 года: Как семья превратила старый грузовик в автономный дом мечты

Mercedes-Benz LA 911 B 1977: как семья превратила грузовик в дом для путешествий

Семья из трех человек уже пять лет живет и путешествует по миру на базе старого Mercedes-Benz LA 911 B, который они полностью переделали в уютный автодом. Такой подход позволяет не зависеть от инфраструктуры и открывает новые возможности для длительных поездок.

Семья из трех человек уже пять лет живет и путешествует по миру на базе старого Mercedes-Benz LA 911 B, который они полностью переделали в уютный автодом. Такой подход позволяет не зависеть от инфраструктуры и открывает новые возможности для длительных поездок.

Переоборудование старых грузовиков в дома на колесах становится все более популярной тенденцией среди автолюбителей, ищущих уединения и комфорт в путешествиях. Семья из трех человек - Леандер, Мария и их сын Леннокс - выбрали этот необычный путь: они приобрели Mercedes-Benz LA 911 B 1977 года и полностью переделали его под свои нужды. Такой подход позволяет не только экономить на жилье, но и открывает новые маршруты, доступные для стандартных автодомов.

Изначально у грузовика уже была базовая «жилая» начинка от предыдущего владельца, но состояние оставляло желать лучшего. Семья решила не ограничиваться косметическим ремонтом: была полностью переработана кабина, добавлена ​​спальная зона над водительским отсеком, экстерьер получил свежий синий цвет, выдвижной тент и крепление для мотоцикла. На крыше установлены две солнечные панели по 250 Вт.

Фото: akela.world / Соцсети

Внутри автодома преобладают деревянные элементы, создающие ощущение уюта. Кухня оборудована по запросам семьи: мойка, двухконфорочная плита с духовкой, небольшой холодильник и вместительные шкафы. Рядом столовая зона с П-образным диваном и большим столом, где сын учится и занимается творчеством. Для обогрева дома предусмотрена дровяная печь. Родительская спальня расположена над кабиной и включает в себя кровать размера «queen-size» и открытые полки для одежды. В задней части - отдельная комната для сына с просторной кроватью и большим количеством мест для хранения вещей.

Важным моментом стала продуманная система хранения: кроме шкафов в спальне, в задней части установлен крупный шкаф с полками и ящиками, где хранится как одежда, так и запас продуктов. Санузел оборудован душем и компостирующим туалетом.

Подобные проекты становятся все более популярными и в России, где спрос на дома на колесах растет на фоне ограничения поездок за границу и желания посетить новые регионы страны. По данным исследований, самостоятельная переделка грузовика может оказаться выгоднее покупки готового автодома, а уровень комфорта зависит только от фантазии и бюджета владельца. Для сравнения, материал о  влиянии комплектации авто на комфорт и безопасность .

Подобные проекты позволяют семьям не только экономить на жилье, но и обеспечивают широкие возможности перемещения. Mercedes-Benz LA 911 B — не самый распространенный выбор для переоборудования, но прочная конструкция и вместительность делают его отличной базой для длительных путешествий. Важно помнить, что самостоятельная переделка требует времени, навыков и тщательного планирования, однако может превзойти ожидания и стать настоящим домом на колесах для всей семьи.

Упомянутые марки: Mercedes
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