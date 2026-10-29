Новый вектор: где Mercedes‑Benz нашел достойную замену падающему спросу в Китае?

От рекордов к перестройке: Mercedes‑Benz локализует производство в Китае, но делает ставки за океаном

Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года и увеличит долю китайских компонентов в машинах для КНР. В США концерн рассматривает рост продаж с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. В Германии продолжится снижение расходов.

Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года и увеличит долю китайских компонентов в машинах для КНР. В США концерн рассматривает рост продаж с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. В Германии продолжится снижение расходов.

Продажи Mercedes-Benz в Китае упали сильнее, чем ожидала компания, и это ухудшило ее финансовые результаты. В третьем квартале 2026 года поставки компании в стране сократились на 31% год к году, а за первые три квартала - на 29%. Пиковым для Mercedes-Benz стал 2020 год: тогда в Китае продали около 774 тыс. автомобилей. В предыдущем году продажи составили примерно 575 тыс. машин, снизившись на 19%, а среднесрочный ориентир компании по китайскому рынку сократился до 500-600 тыс. автомобилей в год. Сильнее всего пострадал ценовой диапазон 300-500 тыс. юаней: покупатели в нем все чаще выбирают китайские марки. На этом фоне концерн пересматривает планы сразу на нескольких крупных рынках. Ола Келлениус заявил, что ситуация ухудшилась сильнее ожиданий, особенно во второй половине года.

США должны стать одним из направлений роста: компания рассматривает возможность увеличить ежегодные продажи с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей. Для этого Mercedes-Benz планирует дополнительные инвестиции в американский рынок. Ранее Audi объявила о вложении $4 млрд в новый сборочный завод в США. Проект предполагает создание около 4,5 тыс. рабочих мест и относится к планам Audi.

Подробную стратегию до 2030 года и на последующий период Mercedes-Benz представит в 2027 году. Компания комплексно пересматривает китайский бизнес: продуктовую линейку и продажи, производство и снабжение, программное обеспечение и технологические разработки. По словам главы концерна Ола Келлениуса, Китай остается центральной опорой долгосрочной стратегии. Это крупнейший рынок Mercedes-Benz, где находится технологический центр компании и быстро развиваются поставщики. Mercedes-Benz не намерена уходить из страны, но стремится снизить зависимость от китайского рынка и прибыли, которую он приносит. Как сообщает Reuters, одним из ориентиров компании остается увеличение продаж в США примерно до 400 тыс. автомобилей в год.

Опора на местных поставщиков должна помочь сдержать затраты и сделать автомобили для КНР конкурентоспособнее. Финансовый директор Харальд Вильгельм сообщил, что концерн увеличивает долю китайских компонентов и намерен приблизить будущие автомобили китайской сборки к почти полной локализации. По его словам, для производства в Китае компания будет закупать там почти все необходимое. Это снизит зависимость от поставок из Германии и переменные издержки. Глобальная цель Mercedes-Benz - сократить материальные затраты примерно на 8% относительно уровня 2024 года. Самый значительный эффект компания рассчитывает получить в Китае.

Локализация затрагивает и разработку. Mercedes-Benz развивает местные компетенции в программном обеспечении и исследованиях: компания сотрудничает с Momenta в области систем помощи водителю, с Tencent и ByteDance - в сфере технологий цифрового кокпита. Среди примеров адаптации модельного ряда для Китая - удлиненные версии автомобилей и электрический GLC. Будущий электрический E-Class Келлениус описал как модель, фактически созданную с чистого листа с учетом запросов китайских покупателей.

Для немецких предприятий дальнейшие вложения будут зависеть от роста производительности и снижения расходов. Келлениус указал, что затраты на труд в США, несмотря на высокие зарплаты, составляют около 80% от уровня Германии. Сократить этот разрыв компания рассчитывает, в частности, за счет экономии на персонале.

Mercedes-Benz намерена вновь предложить добровольное увольнение сотрудникам непроизводственных подразделений. Предыдущая программа вызвала значительный интерес. В 2025 году концерн зарезервировал около €1,8 млрд на связанные с ней расходы; финансовые последствия ожидаются в 2027 году.

Еще один вариант оптимизации - развивать производство в Восточной Европе. Mercedes-Benz уже располагает значительными мощностями в Венгрии. Производственные площадки есть и в Румынии с Польшей.

Похожий ответ на снижение продаж в отдельном регионе выбрала Hyundai в Европе: компания сохранила в модельном ряду автомобили с разными типами двигателей. О планах Mercedes-Benz сообщает Autonews со ссылкой на Reuters.