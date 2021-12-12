12 декабря 2021, 19:18
Mercedes-Benz массово отзывает свои роскошные седаны из-за опасной для окружающих опции
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила об отзыве всех новых автомобилей Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Benz EQS, выпущенных до 16 ноября 2021 года.
Дарья Климова Фото: Mercedes-Benz
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Под действие сервисной акции попали следующие версии: S500 и S580, а также электрические EQS450 и EQS580, выпущенные до 16 ноября 2021 года. В общей сложности в США набралось 227 автомобилей. На всех машинах надо будет обновить ПО. С похожей проблемой недавно столкнулась Tesla, когда выяснилось, что водитель может играть в игры на таскрине прямо во время движения, достаточно лишь нажать кнопку «Я пассажир».
Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
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