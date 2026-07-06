как Mercedes-Benz пытается сэкономить на сотрудниках и чем это грозит автопрому

Mercedes-Benz меняет правила: рабочая неделя для сотрудников может стать длиннее за те же деньги

Руководство Mercedes-Benz неожиданно предложило увеличить рабочую неделю до 40 часов без дополнительной оплаты. Профсоюзы уже выступили против, а сотрудники обеспокоены последствиями. Что грозит работникам и почему этот шаг вызвал такой резонанс - объясняем, как это может повлиять на рынок труда и саму компанию.

Руководство Mercedes-Benz неожиданно предложило увеличить рабочую неделю до 40 часов без дополнительной оплаты. Профсоюзы уже выступили против, а сотрудники обеспокоены последствиями. Что грозит работникам и почему этот шаг вызвал такой резонанс - объясняем, как это может повлиять на рынок труда и саму компанию.

Новость о том, что Mercedes-Benz рассматривает возможность увеличения рабочей недели с 35 до 40 часов без повышения зарплаты, вызвала бурную реакцию среди специалистов отрасли. Для многих это сигнал о том, что даже крупнейшие мировые бренды сталкиваются с серьезными вызовами и ищут нестандартные пути экономии. В условиях, когда рынок автомобилей переживает не лучшие времена, подобные решения могут стать тревожным звоночком и для других компаний.

По информации Carscoops, инициатива Mercedes-Benz предполагает, что каждый сотрудник будет работать примерно на 260 часов в год больше, не получая за это дополнительной компенсации. Одновременно с этим компания решила отложить выплату ежегодного бонуса, который ранее составлял 18% от месячного оклада и был закреплен в коллективном договоре. Премия, которую сотрудники ожидали получить в июле, перенесена на следующий год. Это решение затронуло около 90 тысяч работников и было принято без согласования с профсоюзами.

Профсоюзы резко осудили действия руководства, назвав их неэффективными и несправедливыми. Глава производственного совета Эргюн Люмали отметил, что попытки повысить конкурентоспособность за счет бесплатного труда - путь в никуда. По его мнению, компании нужны новые идеи, современные модели и квалифицированные специалисты, а не увеличение нагрузки на персонал. Работники также выражают недовольство: многие считают, что подобные меры приведут к снижению мотивации и ухудшению условий труда.

Эксперты отмечают, что финансовое положение Mercedes-Benz действительно осложнилось. На прибыль давят сразу несколько факторов: введение новых экспортных пошлин, снижение спроса на электромобили и проблемы на китайском рынке. В таких условиях руководство ищет способы сократить издержки, но выбранный путь вызывает вопросы даже у лояльных сотрудников. Важно понимать, что подобные шаги могут стать прецедентом для других автоконцернов, особенно в Европе, где традиционно сильны профсоюзы и защищенность работников.

Судя по имеющимся данным, конфликт между профсоюзом и руководством Mercedes-Benz только набирает обороты. Пока неизвестно, удастся ли сторонам найти компромисс, но ситуация уже стала предметом обсуждения в профессиональном сообществе. Для справки: в Германии 35-часовая рабочая неделя считается стандартом для многих промышленных предприятий, и любые попытки ее увеличить обычно встречают жесткое сопротивление. Решение Mercedes-Benz может повлиять не только на внутреннюю атмосферу в компании, но и на общие тенденции в отрасли. В ближайшие месяцы станет ясно, приведет ли этот шаг к пересмотру трудовых отношений или вызовет волну протестов среди работников.