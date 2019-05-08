8 мая 2019, 13:44
Mercedes-Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
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Вслед за рестайлинговой версией стандартного кроссовера Mercedes-Benz GLC, российский офис компании опубликовал и цены его купеобразной модификации. Обновленный Mercedes-Benz GLC Coupe стоит от 3 980 000 рублей. Первые автомобили доберутся до России в июле 2019 года.
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После рестайлинга ассортимент доступных модификаций немного урезали, исключив варианты, не пользовавшиеся спросом. Теперь выбирать придется из трех «обычных» версий и одной «заряженной» GLC 63 S 4Matic+ Coupe. Базовым остается дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic Coupe (194 л.с.) в комплектации Premium (от 3 980 000 рублей). Список стандартного оснащения чуть «богаче» уровня Premium у дизельного Mercedes-Benz GLC 220d: медиасистема MBUX имеет встроенный навигатор, а колесные диски – 18-дюймовые. За дополнительные 228 000 рублей можно заказать пневматическую подвеску.
Уровнем выше находятся бензиновый GLC 300 4Matic Coupe Sport (249 л.с.) и дизельный GLC 300d 4Matic Coupe Sport (245 л.с.). Цены начинаются от 4 300 000 рублей и от 4 350 000 рублей, соответственно. Внешне такие кроссоверы можно узнать по AMG-обвесу, спортивной отделке салона и 19-дюймовым колесам. Самый мощный (510 л.с.) и дорогой (от 7 970 000 рублей) AMG GLC 63 S Coupe штатно комплектуется пневмоподвеской, матричными фарами, 21-дюймовыми колесами и набором электронных ассистентов. Его салон отделан высококачественной кожей Nappa против кожзама у базовых модификаций.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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