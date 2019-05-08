8 мая 2019, 13:44

Mercedes-Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe

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Вслед за рестайлинговой версией стандартного кроссовера Mercedes-Benz GLC, российский офис компании опубликовал и цены его купеобразной модификации. Обновленный Mercedes-Benz GLC Coupe стоит от 3 980 000 рублей. Первые автомобили доберутся до России в июле 2019 года.
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
Mercedes Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
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Mercedes-Benz GLC Coupe, в отличие от стандартного GLC, выпускать на российском заводе Daimler в Солнечногорске не планируют. Все автомобили будут поставляться к нам из Германии. Поэтому у потенциальных клиентов есть возможность сконфигурировать машину по собственному вкусу, расширив стандартную комплектацию дополнительными опциями. 
 
После рестайлинга ассортимент доступных модификаций немного урезали, исключив варианты, не пользовавшиеся спросом. Теперь выбирать придется из трех «обычных» версий и одной «заряженной» GLC 63 S 4Matic+ Coupe. Базовым остается дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic Coupe (194 л.с.) в комплектации Premium (от 3 980 000 рублей). Список стандартного оснащения чуть «богаче» уровня Premium у дизельного Mercedes-Benz GLC 220d: медиасистема MBUX имеет встроенный навигатор, а колесные диски – 18-дюймовые. За дополнительные 228 000 рублей можно заказать пневматическую подвеску.

Уровнем выше находятся бензиновый GLC 300 4Matic Coupe Sport (249 л.с.) и дизельный GLC 300d 4Matic Coupe Sport (245 л.с.). Цены начинаются от 4 300 000 рублей и от 4 350 000 рублей, соответственно. Внешне такие кроссоверы можно узнать по AMG-обвесу, спортивной отделке салона и 19-дюймовым колесам. Самый мощный (510 л.с.) и дорогой (от 7 970 000 рублей) AMG GLC 63 S Coupe штатно комплектуется пневмоподвеской, матричными фарами, 21-дюймовыми колесами и набором электронных ассистентов. Его салон отделан высококачественной кожей Nappa против кожзама у базовых модификаций.

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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes-Benz назвал рублевые цены обновленного GLC Coupe
{{material_126042}}Mercedes-Benz GLC Coupe, в отличие от стандартного GLC, выпускать на российском заводе Daimler в Солнечногорске не планируют. Все автомобили будут поставляться к нам из Германии. Поэтому у потенциальных клиентов есть возможность сконфигурировать машину по собственному вкусу, расширив стандартную комплектацию дополнительными опциями.  После рестайлинга ассортимент доступных модификаций немного урезали, исключив варианты, не пользовавшиеся спросом. Теперь выбирать придется из трех «обычных» версий и одной «заряженной» GLC 63 S 4Matic+ Coupe. Базовым остается дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic Coupe (194 л.с.) в комплектации Premium (от 3 980 000 рублей). Список стандартного оснащения чуть «богаче» уровня Premium у дизельного Mercedes-Benz GLC 220d: медиасистема MBUX имеет встроенный навигатор, а колесные диски – 18-дюймовые. За дополнительные 228 000 рублей можно заказать пневматическую подвеску.Уровнем выше находятся бензиновый GLC 300 4Matic Coupe Sport (249 л.с.) и дизельный GLC 300d 4Matic Coupe Sport (245 л.с.). Цены начинаются от 4 300 000 рублей и от 4 350 000 рублей, соответственно. Внешне такие кроссоверы можно узнать по AMG-обвесу, спортивной отделке салона и 19-дюймовым колесам. Самый мощный (510 л.с.) и дорогой (от 7 970 000 рублей) AMG GLC 63 S Coupe штатно комплектуется пневмоподвеской, матричными фарами, 21-дюймовыми колесами и набором электронных ассистентов. Его салон отделан высококачественной кожей Nappa против кожзама у базовых модификаций.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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