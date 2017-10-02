2 октября 2017, 15:35

Mercedes-Benz назвала дату дебюта нового G-Class

Компания планирует представить обновленный внедорожник G-Class на автосалоне в Детройте. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в мае 2018 года.
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Mercedes-Benz назвала дату дебюта нового G-Class Mercedes Benz G-класс

Mercedes Benz G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Отзывов: 4
Премьера G-Class состоится в январе следующего года. Сразу после мероприятия компания будет готова принимать предварительные заказы на автомобиль. Европейские покупатели увидят новинку весной 2018 года, но когда модель доберется до России пока неизвестно. Сборка внедорожника будет осуществляться на заводе Magna Steyr Graz в Австрии.

На фотографиях, опубликованных фотошпионами, видно, что модель заметно «подросла» в размерах по сравнению с прошлой версией. Это позволило увеличить пространство для задних пассажиров. Экстерьер G-Class выполнен в традиционном исполнении, но при этом новая модификация стала легче на 400 кг. Также создатели снабдили авто аэродинамическим обвесом, уменьшающим коэффициент лобового сопротивления.

Инженеры оснастили внедорожник независимой передней подвеской. Модель сохранит раму, а также получит систему полного привода с тремя дифференциалами.

По предварительной информации, автомобиль будет приводиться в движение бензиновыми двигателями с отдачей до 360 л.с. Также компания дополнит моторную линейку несколькими дизельными агрегатами. Самым мощным двигателем на «тяжелом» топливе станет 313-сильная установка. Позже производитель выпустит модификацию с 4-литровым бензиновым «движком» V8 Biturbo. Его производительность составит от 470 до 600 л.с.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-Benz назвала дату дебюта нового G-Class
{{model_813}}Премьера G-Class состоится в январе следующего года. Сразу после мероприятия компания будет готова принимать предварительные заказы на автомобиль. Европейские покупатели увидят новинку весной 2018 года, но когда модель доберется до России пока неизвестно. Сборка внедорожника будет осуществляться на заводе Magna Steyr Graz в Австрии.На фотографиях, опубликованных фотошпионами, видно, что модель заметно «подросла» в размерах по сравнению с прошлой версией. Это позволило увеличить пространство для задних пассажиров. Экстерьер G-Class выполнен в традиционном исполнении, но при этом новая модификация стала легче на 400 кг. Также создатели снабдили авто аэродинамическим обвесом, уменьшающим коэффициент лобового сопротивления.Инженеры оснастили внедорожник независимой передней подвеской. Модель сохранит раму, а также получит систему полного привода с тремя дифференциалами.По предварительной информации, автомобиль будет приводиться в движение бензиновыми двигателями с отдачей до 360 л.с. Также компания дополнит моторную линейку несколькими дизельными агрегатами. Самым мощным двигателем на «тяжелом» топливе станет 313-сильная установка. Позже производитель выпустит модификацию с 4-литровым бензиновым «движком» V8 Biturbo. Его производительность составит от 470 до 600 л.с.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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