Mercedes-Benz назвала дату дебюта нового G-Class
На фотографиях, опубликованных фотошпионами, видно, что модель заметно «подросла» в размерах по сравнению с прошлой версией. Это позволило увеличить пространство для задних пассажиров. Экстерьер G-Class выполнен в традиционном исполнении, но при этом новая модификация стала легче на 400 кг. Также создатели снабдили авто аэродинамическим обвесом, уменьшающим коэффициент лобового сопротивления.
Инженеры оснастили внедорожник независимой передней подвеской. Модель сохранит раму, а также получит систему полного привода с тремя дифференциалами.
По предварительной информации, автомобиль будет приводиться в движение бензиновыми двигателями с отдачей до 360 л.с. Также компания дополнит моторную линейку несколькими дизельными агрегатами. Самым мощным двигателем на «тяжелом» топливе станет 313-сильная установка. Позже производитель выпустит модификацию с 4-литровым бензиновым «движком» V8 Biturbo. Его производительность составит от 470 до 600 л.с.
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