Mercedes-Benz не выдержал пандемии и продал завод: теперь там будут собирать китайские внедорожники
Концерн Great Wall Motor крайне заинтересован в освоении зарубежных рынков. У него уже есть по одному заводу в России (Haval в Тульской области), Индии и Таиланде. В 2020 году концерн реализовал по всему миру 1,1 млн автомобилей и планирует продать 4 млн автомобилей в 2025 году. Сейчас Great Wall решил перераспределить часть своих инвестиций из Индии в Бразилию. Китайцы обеспокоены годичной задержкой в получении от индийских властей необходимых согласований.
Сделка с продажей бразильского завода Mercedes-Benz должна быть окончательно закрыта до конца 2021 года. Тогда китайцы приступят к переоборудованию предприятия, занимающего сейчас площадь 120 га. Здесь планируется выпускать до 100 000 автомобилей в год. Для этого штат персонала придется расширить с нынешних 600 до 2 000 человек.
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