11 февраля 2020, 16:20
Mercedes-Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
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Фото:Mercedes-Benz
Дилеры начали принимать предварительные заказы на кроссовер Mercedes-Benz GLA второго поколения. Пока, к сожалению, только в Европе. Российские продажи должны стартовать ближе к лету.
Фото:Mercedes-Benz
Фото:Mercedes-Benz
Фото:Mercedes-Benz
Фото:Mercedes-Benz
Фото:Mercedes-Benz
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В Европе цены начинаются от 36 390 евро (или около 2,5 млн рублей) за базовую модификацию GLA 200 с 1,3-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с. (250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом». Разгон с места до «сотни» занимает 8,7 секунды. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои автомобили весной. Топовую модификацию от AMG с индексом 35 оснастили 2,0-литровым турбомотором отдачей 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Такой кроссовер способен набрать первую «сотню» за 5,1 секунды.
Для России агрегат, вероятно, «придушат» до налоговыгодных 150 сил, а продажи начнутся ближе к лету. Тогда же у отечественных дилеров должны появиться и новые Mercedes-Benz GLB. Сейчас кроссовер Mercedes-Benz GLA текущего поколения стоит у нас минимум 2 260 000 рублей.
Комментарии
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
система и правда очень умная
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