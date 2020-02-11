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11 февраля 2020, 16:20

Mercedes-Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA

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Фото:Mercedes-Benz
Дилеры начали принимать предварительные заказы на кроссовер Mercedes-Benz GLA второго поколения. Пока, к сожалению, только в Европе. Российские продажи должны стартовать ближе к лету.
Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA

Фото:Mercedes-Benz

Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA

Фото:Mercedes-Benz

Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA

Фото:Mercedes-Benz

Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA

Фото:Mercedes-Benz

Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA

Фото:Mercedes-Benz

Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
Mercedes Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
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Кроссовер Mercedes-Benz GLA нового поколения дебютировал в декабре 2019 года. Автомобиль стал на 10,4 см выше и на 1,4 см короче, а колесную базу растянули на 3 см. В итоге, новинка теперь больше похожа на кроссовер, тогда как автомобиль первой генерации, скорее, напоминал вседорожный хэтчбек. В семействе компактных кроссоверов Mercedes-Benz новому GLA уготована роль спортивной модели в противовес семейному GLB.

В Европе цены начинаются от 36 390 евро (или около 2,5 млн рублей) за базовую модификацию GLA 200 с 1,3-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с. (250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом». Разгон с места до «сотни» занимает 8,7 секунды. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои автомобили весной. Топовую модификацию от AMG с индексом 35 оснастили 2,0-литровым турбомотором отдачей 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Такой кроссовер способен набрать первую «сотню» за 5,1 секунды.

Для России агрегат, вероятно, «придушат» до налоговыгодных 150 сил, а продажи начнутся ближе к лету. Тогда же у отечественных дилеров должны появиться и новые Mercedes-Benz GLB. Сейчас кроссовер Mercedes-Benz GLA текущего поколения стоит у нас минимум 2 260 000 рублей.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Глеб
Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
Виталий
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Mercedes-Benz объявил о начале приема заказов на новый GLA
{{material_128369}}Кроссовер Mercedes-Benz GLA нового поколения дебютировал в декабре 2019 года. Автомобиль стал на 10,4 см выше и на 1,4 см короче, а колесную базу растянули на 3 см. В итоге, новинка теперь больше похожа на кроссовер, тогда как автомобиль первой генерации, скорее, напоминал вседорожный хэтчбек. В семействе компактных кроссоверов Mercedes-Benz новому GLA уготована роль спортивной модели в противовес семейному GLB.В Европе цены начинаются от 36 390 евро (или около 2,5 млн рублей) за базовую модификацию GLA 200 с 1,3-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с. (250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом». Разгон с места до «сотни» занимает 8,7 секунды. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои автомобили весной. Топовую модификацию от AMG с индексом 35 оснастили 2,0-литровым турбомотором отдачей 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Такой кроссовер способен набрать первую «сотню» за 5,1 секунды.Для России агрегат, вероятно, «придушат» до налоговыгодных 150 сил, а продажи начнутся ближе к лету. Тогда же у отечественных дилеров должны появиться и новые Mercedes-Benz GLB. Сейчас кроссовер Mercedes-Benz GLA текущего поколения стоит у нас минимум 2 260 000 рублей.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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