19 декабря 2017, 13:00

Mercedes-Benz опубликовал видео нового G-Класс

Mercedes-Benz готовит новое поколение легендарного внедорожника G-Класс. Автомобиль должен дебютировать на автосалоне в Детройте в январе следующего года, а в продажу поступить весной 2018-го.
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После смены поколения машина получит совершенно новую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также изменится передняя панель и центральная консоль, а руль получит сенсорные элементы, как, например, у S-Класс.

Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes G-класс AMG G65 6.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин630
Объем двигателя5980
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл22.7
Загородный цикл13.7
Смешанный цикл17.0
ТопливоАИ-98
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Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес Г класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-Benz опубликовал видео нового G-Класс
После смены поколения машина получит совершенно новую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также изменится передняя панель и центральная консоль, а руль получит сенсорные элементы, как, например, у S-Класс.Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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