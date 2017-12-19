19 декабря 2017, 13:00
Mercedes-Benz опубликовал видео нового G-Класс
Mercedes-Benz готовит новое поколение легендарного внедорожника G-Класс. Автомобиль должен дебютировать на автосалоне в Детройте в январе следующего года, а в продажу поступить весной 2018-го.
После смены поколения машина получит совершенно новую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также изменится передняя панель и центральная консоль, а руль получит сенсорные элементы, как, например, у S-Класс.
Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes G-класс AMG G65 6.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|630
|Объем двигателя
|5980
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|22.7
|Загородный цикл
|13.7
|Смешанный цикл
|17.0
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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