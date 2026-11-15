15 ноября 2026, 21:23
Mercedes-Benz уходит из Германии? Что на самом деле происходит с заводами
Mercedes-Benz уходит из Германии? Что на самом деле происходит с заводами
Компания объясняет пересмотр географии производства высокими затратами на энергию и труд; бюрократия добавляет нагрузку. В Венгрии расширенный завод уже стал крупнейшим в Европе. Почему немецкие площадки проигрывают по затратам и какие планы Mercedes-Benz связывает с США?
Разница в затратах на производственных площадках Mercedes-Benz в Венгрии и Германии достигает примерно 70%. На этом фоне правление автоконцерна решило прекратить новые инвестиции в немецкие заводы. О планах рассказал отвечающий за производство Михаэль Шибе во внутреннем сообщении сотрудникам, выяснило издание Neue Osnabrücker Zeitung. Речь идет о заморозке новых капиталовложений и оценке экономической жизнеспособности отдельных площадок, а не о немедленном закрытии всех немецких предприятий. Reuters сообщает, что под потенциальное сокращение могут попасть одно автомобильное сборочное предприятие и одно производство силовых агрегатов. Недавно модернизированные площадки за пределами Германии, включая завод в Кечкемете и предприятие по выпуску фургонов в Витории-Гастейс, под остановку инвестиций не подпадают.
Первым крупным примером переноса производственных инвестиций стал Кечкемет. Летом 2026 года Mercedes-Benz открыла там расширенные производственные площади, и завод стал крупнейшим в Европе среди предприятий компании. После расширения его территория выросла примерно с 200 до 440 гектаров, а проектная мощность достигла около 400 тысяч автомобилей в год. В площадку вложили около 1 млрд евро; на предприятии работают более 5 тысяч человек. В планах производства электрические C-Class и GLB; отдельно предусмотрен компактный G-Class. Руководство связывает выбор Венгрии с более низкими расходами по сравнению с немецкими площадками.
В Германии у автопроизводителя 12 заводов. Два из них могут закрыть: директор по трудовым отношениям Бритта Зеегер признала, что компания оценивает, какие площадки еще может себе позволить. Как сообщает Reuters, руководство рассматривает сценарии для одного автомобильного сборочного предприятия и одного завода силовых агрегатов; конкретное решение о закрытии отдельных площадок не объявлено.
Вопрос упирается в стоимость работы и условия ведения бизнеса. Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус говорил о высоких расходах на электроэнергию и производство, отдельно указывал на бюрократическую нагрузку. По словам Шибе, час производственного труда в Германии в отдельных случаях обходится до пяти раз дороже, чем в Восточной Европе; сопоставимый разрыв есть и в административных расходах. Отдельная оценка трудовых затрат в Кечкемете показывает уровень примерно на 75% ниже среднего показателя немецких заводов Mercedes-Benz. Немецкие предприятия испытывают давление из-за оплаты труда, стоимости энергии и общей себестоимости производства.
Mercedes-Benz ведет переговоры о сокращении затрат с производственными советами и профсоюзом IG Metall. Среди обсуждаемых мер рост производительности и увеличение продолжительности рабочей недели без пропорционального роста оплаты. Шибе связывал дальнейшие инвестиции в немецкие площадки с изменением структуры затрат и отмечал, что при нынешних условиях инвестировать в Германии невозможно.
Перестройка затрагивает не одну марку. Volkswagen запланировал сокращение около 100 тысяч рабочих мест по всему миру. В BMW считают, что в отдельных случаях экономически выгоднее выплатить сотрудникам выходные пособия в сотни тысяч евро, иногда превышающие миллион, чем сохранять эти рабочие места еще несколько лет. О похожем давлении затрат на немецкие предприятия автокомпонентов говорится в разборе перестройки Schaeffler.
Одновременно немецкие автопроизводители расширяют планы в США. Audi намерена вложить 4,2 миллиарда долларов в первый завод в стране и создать около 4500 рабочих мест. Mercedes-Benz планирует до 2030 года инвестировать 7 миллиардов долларов в американское производство. Привлекательность рынка связана с возможностью выпускать машины по другую сторону Атлантики без пошлин; высокие зарплаты в США этот расчет не отменяют.
В статье расходы на энергию также связываются с ослаблением промышленности Германии. Приводится оценка, что в 2026 году Евросоюз переплатил за газ около 100 миллиардов евро по сравнению с 2025-м, продолжая импортировать российский газ в меньших объемах. Количество заявлений о банкротстве с января по август превысило 17 тысяч. Страховщики ожидают около 52 тысяч банкротств компаний за 2026 и 2027 годы. Сопоставимый уровень в Германии последний раз отмечали в 2013 году.
Среди компаний с долгой историей, столкнувшихся с кризисом, названы производитель моторов и генераторов AEM и выпускающая детскую мебель Schardt. В числе пострадавших также шоколадная компания Leysieffer Genusskultur GmbH и сеть пекарен Schrutka-Peukert. По данным Торгово-промышленной палаты ФРГ, бизнес ежегодно тратит на бюрократию 65 миллиардов евро; половина немецких компаний считает ее главным препятствием для развития экономики.
Показательный пример административных задержек обеспечивает новый берлинский аэропорт: строительство завершили быстро, а согласования для ввода объекта в эксплуатацию заняли 10 лет.
Похожие материалы Мерседес
-
18.11.2026, 19:36
Выбрали машину по комплектации — и прогадали: три сценария владения за одни и те же деньги
В диапазоне 2-3,5 млн рублей покупатель сопоставляет новую Lada с китайской моделью, а затем рассматривает подержанную иномарку. У каждого варианта свои расходы, сложности с обслуживанием и риски при перепродаже.Читать далее
-
18.11.2026, 18:37
Экспедиционный УАЗ-2206 за 50 тысяч км: как «Буханку» превратили в дом на колесах для серьезных маршрутов
В Австрии нашли УАЗ-2206 2017 года с пробегом 50 тысяч километров, подготовленный для дальних поездок и жизни вне кемпингов. У машины есть жилой модуль и серьезное внедорожное оснащение, но цену продавец не указал.Читать далее
-
18.11.2026, 16:12
Hyundai Solaris или Kia Rio: какая машина надежнее?
Эксперты разобрали особенности Solaris и Rio. Узнайте, чем отличаются эти модели. Какие слабые места есть у популярных седанов. Ответы на самые частые вопросы - в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2026, 15:08
Пятилетние Toyota, Kia и Hyundai в 2026 году: за что их ценят на вторичке
В 2026 году на российском рынке устойчиво востребованы автомобили 2021 года выпуска: они уже стоят дешевле новых, но, по оценке владельцев, еще не требуют крупных вложений. Перед покупкой важно проверить обслуживание по VIN: в период дефицита некоторым машинам ставили неоригинальные детали.Читать далее
-
18.11.2026, 13:37
Как по обычным платежам с карты будут вычислять тех, кто собрался менять машину
Теперь крупные автоплощадки и банки работают в связке, анализируя общие привычки водителей при оплате картой. Узнайте, по каким признакам система понимает, что человек присматривает автомобиль, и как выстроена защита персональных данных клиентов.Читать далее
-
18.11.2026, 13:18
Как купить машину у дилера по СМС и приехать в салон только за ключами
Клиентам больше не надо назначать отдельную встречу с представителем банка ради оформления покупки. Договор подтверждается SMS-кодом в приложении, а акт - при получении машины у дилера. Так сделка требует меньше очных формальностей.Читать далее
-
18.11.2026, 12:59
У Porsche в России забирают автоцентр и 700 млн рублей за старые долги Volkswagen
Уход с российского рынка обернулся для Volkswagen неожиданными последствиями. За срыв сборки машин в Нижнем Новгороде теперь расплатятся активы Porsche. Узнайте, какое имущество в Москве включили в конкурсную массу и кому в итоге достанутся российские компании легендарного бренда.Читать далее
-
18.11.2026, 11:43
Импортным автомобилям могут ужесточить сертификацию в России
Новые правила для автолабораторий могут оставить без работы 95% площадок. Разбираемся, почему из-за новых требований ГОСТа оформление привозных машин может подорожать на 100 тысяч рублей и как это коснется покупателей.Читать далее
-
18.11.2026, 11:05
В новой модели концерна Geely вернут обычные кнопки в салон по просьбам водителей
Водители жаловались на отсутствие привычных клавиш и странную плату за скрытую мощность мотора. Рассказываем, почему Polestar сворачивает выпуск популярной машины и что готовит ей на замену.Читать далее
-
18.11.2026, 11:00
Почему грузовик ходит миллион, а легковушка сдается уже после на 200 тысяч км
Легковой автомобиль с пробегом 230 тысяч километров приезжает с задирами и изношенными вкладышами в сервис на капитальный ремонт, а тягач после миллионов километров продолжает работать без капиталки. Дело не только в качестве деталей. Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
18.11.2026, 19:36
Выбрали машину по комплектации — и прогадали: три сценария владения за одни и те же деньги
В диапазоне 2-3,5 млн рублей покупатель сопоставляет новую Lada с китайской моделью, а затем рассматривает подержанную иномарку. У каждого варианта свои расходы, сложности с обслуживанием и риски при перепродаже.Читать далее
-
18.11.2026, 18:37
Экспедиционный УАЗ-2206 за 50 тысяч км: как «Буханку» превратили в дом на колесах для серьезных маршрутов
В Австрии нашли УАЗ-2206 2017 года с пробегом 50 тысяч километров, подготовленный для дальних поездок и жизни вне кемпингов. У машины есть жилой модуль и серьезное внедорожное оснащение, но цену продавец не указал.Читать далее
-
18.11.2026, 16:12
Hyundai Solaris или Kia Rio: какая машина надежнее?
Эксперты разобрали особенности Solaris и Rio. Узнайте, чем отличаются эти модели. Какие слабые места есть у популярных седанов. Ответы на самые частые вопросы - в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2026, 15:08
Пятилетние Toyota, Kia и Hyundai в 2026 году: за что их ценят на вторичке
В 2026 году на российском рынке устойчиво востребованы автомобили 2021 года выпуска: они уже стоят дешевле новых, но, по оценке владельцев, еще не требуют крупных вложений. Перед покупкой важно проверить обслуживание по VIN: в период дефицита некоторым машинам ставили неоригинальные детали.Читать далее
-
18.11.2026, 13:37
Как по обычным платежам с карты будут вычислять тех, кто собрался менять машину
Теперь крупные автоплощадки и банки работают в связке, анализируя общие привычки водителей при оплате картой. Узнайте, по каким признакам система понимает, что человек присматривает автомобиль, и как выстроена защита персональных данных клиентов.Читать далее
-
18.11.2026, 13:18
Как купить машину у дилера по СМС и приехать в салон только за ключами
Клиентам больше не надо назначать отдельную встречу с представителем банка ради оформления покупки. Договор подтверждается SMS-кодом в приложении, а акт - при получении машины у дилера. Так сделка требует меньше очных формальностей.Читать далее
-
18.11.2026, 12:59
У Porsche в России забирают автоцентр и 700 млн рублей за старые долги Volkswagen
Уход с российского рынка обернулся для Volkswagen неожиданными последствиями. За срыв сборки машин в Нижнем Новгороде теперь расплатятся активы Porsche. Узнайте, какое имущество в Москве включили в конкурсную массу и кому в итоге достанутся российские компании легендарного бренда.Читать далее
-
18.11.2026, 11:43
Импортным автомобилям могут ужесточить сертификацию в России
Новые правила для автолабораторий могут оставить без работы 95% площадок. Разбираемся, почему из-за новых требований ГОСТа оформление привозных машин может подорожать на 100 тысяч рублей и как это коснется покупателей.Читать далее
-
18.11.2026, 11:05
В новой модели концерна Geely вернут обычные кнопки в салон по просьбам водителей
Водители жаловались на отсутствие привычных клавиш и странную плату за скрытую мощность мотора. Рассказываем, почему Polestar сворачивает выпуск популярной машины и что готовит ей на замену.Читать далее
-
18.11.2026, 11:00
Почему грузовик ходит миллион, а легковушка сдается уже после на 200 тысяч км
Легковой автомобиль с пробегом 230 тысяч километров приезжает с задирами и изношенными вкладышами в сервис на капитальный ремонт, а тягач после миллионов километров продолжает работать без капиталки. Дело не только в качестве деталей. Читать далее