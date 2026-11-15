Mercedes-Benz уходит из Германии? Что на самом деле происходит с заводами

Компания объясняет пересмотр географии производства высокими затратами на энергию и труд; бюрократия добавляет нагрузку. В Венгрии расширенный завод уже стал крупнейшим в Европе. Почему немецкие площадки проигрывают по затратам и какие планы Mercedes-Benz связывает с США?

Компания объясняет пересмотр географии производства высокими затратами на энергию и труд; бюрократия добавляет нагрузку. В Венгрии расширенный завод уже стал крупнейшим в Европе. Почему немецкие площадки проигрывают по затратам и какие планы Mercedes-Benz связывает с США?

Разница в затратах на производственных площадках Mercedes-Benz в Венгрии и Германии достигает примерно 70%. На этом фоне правление автоконцерна решило прекратить новые инвестиции в немецкие заводы. О планах рассказал отвечающий за производство Михаэль Шибе во внутреннем сообщении сотрудникам, выяснило издание Neue Osnabrücker Zeitung. Речь идет о заморозке новых капиталовложений и оценке экономической жизнеспособности отдельных площадок, а не о немедленном закрытии всех немецких предприятий. Reuters сообщает, что под потенциальное сокращение могут попасть одно автомобильное сборочное предприятие и одно производство силовых агрегатов. Недавно модернизированные площадки за пределами Германии, включая завод в Кечкемете и предприятие по выпуску фургонов в Витории-Гастейс, под остановку инвестиций не подпадают.

Первым крупным примером переноса производственных инвестиций стал Кечкемет. Летом 2026 года Mercedes-Benz открыла там расширенные производственные площади, и завод стал крупнейшим в Европе среди предприятий компании. После расширения его территория выросла примерно с 200 до 440 гектаров, а проектная мощность достигла около 400 тысяч автомобилей в год. В площадку вложили около 1 млрд евро; на предприятии работают более 5 тысяч человек. В планах производства электрические C-Class и GLB; отдельно предусмотрен компактный G-Class. Руководство связывает выбор Венгрии с более низкими расходами по сравнению с немецкими площадками.

В Германии у автопроизводителя 12 заводов. Два из них могут закрыть: директор по трудовым отношениям Бритта Зеегер признала, что компания оценивает, какие площадки еще может себе позволить. Как сообщает Reuters, руководство рассматривает сценарии для одного автомобильного сборочного предприятия и одного завода силовых агрегатов; конкретное решение о закрытии отдельных площадок не объявлено.

Вопрос упирается в стоимость работы и условия ведения бизнеса. Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус говорил о высоких расходах на электроэнергию и производство, отдельно указывал на бюрократическую нагрузку. По словам Шибе, час производственного труда в Германии в отдельных случаях обходится до пяти раз дороже, чем в Восточной Европе; сопоставимый разрыв есть и в административных расходах. Отдельная оценка трудовых затрат в Кечкемете показывает уровень примерно на 75% ниже среднего показателя немецких заводов Mercedes-Benz. Немецкие предприятия испытывают давление из-за оплаты труда, стоимости энергии и общей себестоимости производства.

Mercedes-Benz ведет переговоры о сокращении затрат с производственными советами и профсоюзом IG Metall. Среди обсуждаемых мер рост производительности и увеличение продолжительности рабочей недели без пропорционального роста оплаты. Шибе связывал дальнейшие инвестиции в немецкие площадки с изменением структуры затрат и отмечал, что при нынешних условиях инвестировать в Германии невозможно.

Перестройка затрагивает не одну марку. Volkswagen запланировал сокращение около 100 тысяч рабочих мест по всему миру. В BMW считают, что в отдельных случаях экономически выгоднее выплатить сотрудникам выходные пособия в сотни тысяч евро, иногда превышающие миллион, чем сохранять эти рабочие места еще несколько лет. О похожем давлении затрат на немецкие предприятия автокомпонентов говорится в разборе перестройки Schaeffler.

Одновременно немецкие автопроизводители расширяют планы в США. Audi намерена вложить 4,2 миллиарда долларов в первый завод в стране и создать около 4500 рабочих мест. Mercedes-Benz планирует до 2030 года инвестировать 7 миллиардов долларов в американское производство. Привлекательность рынка связана с возможностью выпускать машины по другую сторону Атлантики без пошлин; высокие зарплаты в США этот расчет не отменяют.

В статье расходы на энергию также связываются с ослаблением промышленности Германии. Приводится оценка, что в 2026 году Евросоюз переплатил за газ около 100 миллиардов евро по сравнению с 2025-м, продолжая импортировать российский газ в меньших объемах. Количество заявлений о банкротстве с января по август превысило 17 тысяч. Страховщики ожидают около 52 тысяч банкротств компаний за 2026 и 2027 годы. Сопоставимый уровень в Германии последний раз отмечали в 2013 году.

Среди компаний с долгой историей, столкнувшихся с кризисом, названы производитель моторов и генераторов AEM и выпускающая детскую мебель Schardt. В числе пострадавших также шоколадная компания Leysieffer Genusskultur GmbH и сеть пекарен Schrutka-Peukert. По данным Торгово-промышленной палаты ФРГ, бизнес ежегодно тратит на бюрократию 65 миллиардов евро; половина немецких компаний считает ее главным препятствием для развития экономики.

Показательный пример административных задержек обеспечивает новый берлинский аэропорт: строительство завершили быстро, а согласования для ввода объекта в эксплуатацию заняли 10 лет.