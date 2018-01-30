30 января 2018, 11:49

Mercedes-Benz отчитался о своей работе в минувшем году

Подавляющее большинство брендов довольно оперативно озвучили итоги своей деятельности в минувшем году, о чем мы своевременно проинформировали своих читателей. Теперь с этой задачей наконец-то справился Mercedes-Benz.
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Mercedes-Benz отчитался о своей работе в минувшем году Mercedes

В отчете московского офиса говорится, что в 2017-м клиентам было передано 44 246 автомобилей. Из них 36 808 ед. – легковые модели (1433 экз. - V-Класс), 6 504 ед. - малотоннажники, 934 Smart. Рост продаж легковушек относительно 2016-го составил 19%.

В феврале 2017 г. АО «Мерседес-Бенц РУС» подписало с Минпромторгом и Правительством Московской области специальный инвестиционный контракт (СПИК) касательно строительства завода легковых автомобилей полного цикла в индустриальном парке Есипово. В июне компания приступила к  строительным работам на территории будущего предприятия. По плану, новая производственная площадка начнет выпуск локальной продукции в 2019 году с седанов Е-Класса, за ними последует внедорожники GLE, GLC и GLS.

В течение 2017 года в России были открыты 4 новые точки продаж марки. Таким образом, сегодня  дилерская сеть легковых Mercedes-Benz насчитывает 73 д/ц, 3 городских шоу-рума, 7 партнеров по сервису и 15 AMG Performance Centers. В 2018-м на российский рынок  выйдут Х-Класс и новое поколение Sprinter.  

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Mercedes-Benz отчитался о своей работе в минувшем году
В отчете московского офиса говорится, что в 2017-м клиентам было передано 44 246 автомобилей. Из них 36 808 ед. – легковые модели (1433 экз. - V-Класс), 6 504 ед. - малотоннажники, 934 Smart. Рост продаж легковушек относительно 2016-го составил 19%.В феврале 2017 г. АО «Мерседес-Бенц РУС» подписало с Минпромторгом и Правительством Московской области специальный инвестиционный контракт (СПИК) касательно строительства завода легковых автомобилей полного цикла в индустриальном парке Есипово. В июне компания приступила к  строительным работам на территории будущего предприятия. По плану, новая производственная площадка начнет выпуск локальной продукции в 2019 году с седанов Е-Класса, за ними последует внедорожники GLE, GLC и GLS. В течение 2017 года в России были открыты 4 новые точки продаж марки. Таким образом, сегодня  дилерская сеть легковых Mercedes-Benz насчитывает 73 д/ц, 3 городских шоу-рума, 7 партнеров по сервису и 15 AMG Performance Centers. В 2018-м на российский рынок  выйдут Х-Класс и новое поколение Sprinter.  
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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