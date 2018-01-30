Mercedes-Benz отчитался о своей работе в минувшем году
В отчете московского офиса говорится, что в 2017-м клиентам было передано 44 246 автомобилей. Из них 36 808 ед. – легковые модели (1433 экз. - V-Класс), 6 504 ед. - малотоннажники, 934 Smart. Рост продаж легковушек относительно 2016-го составил 19%.
В феврале 2017 г. АО «Мерседес-Бенц РУС» подписало с Минпромторгом и Правительством Московской области специальный инвестиционный контракт (СПИК) касательно строительства завода легковых автомобилей полного цикла в индустриальном парке Есипово. В июне компания приступила к строительным работам на территории будущего предприятия. По плану, новая производственная площадка начнет выпуск локальной продукции в 2019 году с седанов Е-Класса, за ними последует внедорожники GLE, GLC и GLS.
В течение 2017 года в России были открыты 4 новые точки продаж марки. Таким образом, сегодня дилерская сеть легковых Mercedes-Benz насчитывает 73 д/ц, 3 городских шоу-рума, 7 партнеров по сервису и 15 AMG Performance Centers. В 2018-м на российский рынок выйдут Х-Класс и новое поколение Sprinter.
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