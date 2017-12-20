20 декабря 2017, 18:07

Mercedes-Benz отзывает G-Class из России

В России стартует очередная отзывная кампания. На этот раз на сервис отправят 887 внедорожников Mercedes-Benz G-Class, которые были проданы в период с 2015 года по 2017-й.
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Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной этому является блок управления электронной системы стабилизации, не соответствующий спецификации. На транспортных средствах будет выполнена проверка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по VIN-номеру на сайте ведомства. Ранее Mercedes-Benz принял решение отозвать 96 автомобилей  E-Class, которые были проданы в России с 2016 по 2017 год. Причина — дефект ремня безопасности.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes G-класс AMG G65 6.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин630
Объем двигателя5980
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл22.7
Загородный цикл13.7
Смешанный цикл17.0
ТопливоАИ-98
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-Benz отзывает G-Class из России
Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной этому является блок управления электронной системы стабилизации, не соответствующий спецификации. На транспортных средствах будет выполнена проверка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по VIN-номеру на сайте ведомства. Ранее Mercedes-Benz принял решение отозвать 96 автомобилей  E-Class, которые были проданы в России с 2016 по 2017 год. Причина — дефект ремня безопасности.
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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