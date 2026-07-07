Почему Mercedes-Benz меняет стратегию производства и что это значит для рынка по мнению экспертов

Mercedes-Benz переносит выпуск нового компактного внедорожника в Венгрию

Mercedes-Benz удивил решением не собирать свой новый компактный внедорожник в Германии. Производство стартует в Венгрии, что может изменить баланс сил на рынке. Какие причины стоят за этим шагом, как это повлияет на цены и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях.

Mercedes-Benz удивил решением не собирать свой новый компактный внедорожник в Германии. Производство стартует в Венгрии, что может изменить баланс сил на рынке. Какие причины стоят за этим шагом, как это повлияет на цены и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях.

Решение Mercedes-Benz перенести производство нового компактного внедорожника из Германии в Венгрию может серьезно повлиять на рынок и интересы российских автолюбителей. Такой шаг связан не только с экономией, но и с изменением глобальных тенденций в автопроме, где стоимость рабочей силы и гибкость производства становятся ключевыми факторами.

Как сообщает Carscoops, руководство Mercedes-Benz отказалось от идеи собирать новый внедорожник с характерными коробчатыми формами на родине бренда. Модель, которую в СМИ уже прозвали «маленький Гелендваген», официально представят в июле 2026 года, а серийное производство стартует в 2027 году на заводе в Кечкемете, Венгрия. Такой выбор объясняется более низкими затратами на персонал и возможностью увеличить производственные мощности почти вдвое - до 300-400 тысяч автомобилей в год.

Инвестиции в венгерское предприятие позволят не только выпускать новый внедорожник, но и расширить штат сотрудников с 3 до 7,5 тысяч человек. Помимо «мини-G-Class», на этом заводе будут собирать электрический C-Class, а также GLB и A-Class с ДВС. Официальное название новинки пока держится в секрете, однако внутри компании ее называют Little G, Mini-G, Baby G и даже Kinderwagen. Важно, что изначально планировалась только электрическая версия, но после отмены федеральных налоговых льгот в США спрос на электромобили снизился, и Mercedes-Benz решил добавить гибридные модификации с ДВС.

По предварительным данным, электрическая версия получит батарею NMC емкостью 85 кВт⋅ч и два электромотора, что позволит рассчитывать на запас хода до 724 км. Гибридная модификация, вероятно, будет использовать силовую установку от седана CLA - 1,5-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, суммарная мощность - 208 л.с. и 380 Нм. Внешне новинка сохранит узнаваемые черты классического G-Class: прямоугольные формы, вертикальное лобовое стекло, массивные колесные арки и трехсекционную линию боковых окон. На пятой двери останется кофр для «запаски», а в электрической версии там разместят бокс для зарядного кабеля, как у концепта EQG. Фары, по слухам, будут полукруглыми, а на крыше появятся мощные рейлинги.

Для российского рынка эта новость может означать появление более доступных и современных внедорожников Mercedes-Benz, ведь снижение себестоимости производства в Венгрии способно повлиять на конечную цену. Кроме того, расширение линейки гибридов и электромобилей отвечает мировым трендам, что подтверждает и свежий рейтинг J.D. Power, где отмечается рост интереса к новым технологиям среди покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о кроссоверах с минимальными проблемами.

В заключение стоит отметить, что перенос производства в Венгрию - не единичный случай, а часть глобальной стратегии оптимизации расходов и адаптации к изменяющимся условиям рынка. Для Mercedes-Benz это возможность быстрее реагировать на спрос и предлагать новые модели с учетом региональных особенностей. Российским покупателям стоит обратить внимание на такие перемены: они могут привести к появлению на рынке более технологичных и доступных внедорожников, а также расширить выбор между гибридными и электрическими версиями. Важно помнить, что подобные решения крупных автоконцернов часто становятся индикатором будущих изменений во всей отрасли.