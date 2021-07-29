Mercedes-Benz показал бронированный S-Class Guard: защитит от «Калашникова» и фугаса
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Все детали кузова – оригинальные, специально изготовлены под установку защитной капсулы и бронелистов. Толщина стекол достигает 10 сантиметров. Cами окна имеют гидравлический механизм, а значит, будут опускаться и подниматься даже после выхода из строя бортовой электроники. Хотя, по мнению редакции 110KM.RU, открывающиеся окна в бронированном автомобиле – это нонсенс. Специальные покрышки Michelin PAX позволяют проехать еще 30 километров после прокола, а в списке оснащения значится дополнительный кислородный баллон для салона.
Масса Mercedes-Benz S680 Guard достигает 4,2 тонны или вдвое больше, чем у обычного S-Class. С учетом этого инженерам пришлось доработать коробку передач, рулевое управление и подвеску. Под капотом работает 6,0-литровый битурбо V12 мощностью 604 л.с. и крутящим моментом 830 Нм. Максимальная скорость бронированного автомобиля – 190 км/ч. Машины уже доступны для заказа. Цены начинаются от 550 тысяч евро или порядка 48 млн рублей в пересчете по курсу.
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