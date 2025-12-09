Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 08:54

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB: почему он стал электрическим и что умеет его ИИ?

Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту

Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz провел презентацию нового поколения своего компактного кроссовера GLB. Одной из главных особенностей новинки стал полный отказ от двигателей внутреннего сгорания на старте продаж - первоначально автомобиль будет доступен исключительно в электрическом исполнении.

Внешний вид кроссовера выполнен в актуальной стилистике бренда, и в нем легко угадываются черты других свежих моделей. Например, передняя часть сильно напоминает электрический седан CLA, от которого GLB унаследовал характерные фары со световыми элементами в виде фирменных трехлучевых звезд. При этом общая форма кузова сохранила свою узнаваемую, слегка «квадратную» геометрию, отличающую его от более обтекаемых GLA и GLC. Задняя оптика представляет собой единый световой блок, также украшенный звездными мотивами.

На данный момент компания анонсировала две полностью электрические модификации. Базовая версия GLB 250+ оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 268 лошадиных сил и, соответственно, имеет задний привод. Производитель заявляет для нее внушительный запас хода до 630 километров. Более мощный вариант, GLB 350 4Matic, оборудован двумя электродвигателями (по одному на каждой оси), что обеспечивает полный привод и суммарную отдачу в 349 л.с.

В Mercedes-Benz также поделились планами на будущее расширение линейки. Уже в следующем году на рынок должна выйти более доступная электрическая версия начального уровня. А следом за ней появится и гибридная модификация, построенная на базе 48-вольтовой системы. Ожидается, что гибрид будет предлагаться в трех вариантах мощности как с передним, так и с полным приводом.

Фото: Mercedes-Benz

Интерьер кроссовера был переработан кардинально. Центральное место в салоне занимает огромная панель, визуально объединяющая три экрана: цифровую приборную панель, основной дисплей мультимедийной системы и отдельный экран для переднего пассажира. За работу комплекса отвечает новейшая система MBUX четвертого поколения, в которую интегрирован искусственный интеллект, разработанный совместно с Microsoft и Google.

Как сообщает Autonews, цены на новинку пока объявлены только для немецкого рынка. Стоимость заднеприводного GLB 250+ начинается с отметки в 59 048 евро (примерно 5,24 млн рублей по курсу на декабрь 2025 года). Полноприводный GLB 350 4Matic обойдется минимум в 62 178 евро (около 5,52 млн рублей). Не исключено, что новый кроссовер доберется и до российского рынка по каналам параллельного импорта.

К слову, спрос на автомобили немецкой марки в России продолжает расти. По данным аналитиков, в ноябре 2025 года на учет было поставлено 1160 новых машин Mercedes-Benz, что на 107,5% превышает показатели ноября прошлого года. Общий рост за 11 месяцев составил 26%, а всего с начала года было зарегистрировано 7985 новых легковых автомобилей бренда.

Упомянутые модели: Mercedes GLB (от 2 520 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
