Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB: почему он стал электрическим и что умеет его ИИ?

9 декабря 2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz провел презентацию нового поколения своего компактного кроссовера GLB. Одной из главных особенностей новинки стал полный отказ от двигателей внутреннего сгорания на старте продаж - первоначально автомобиль будет доступен исключительно в электрическом исполнении.
Внешний вид кроссовера выполнен в актуальной стилистике бренда, и в нем легко угадываются черты других свежих моделей. Например, передняя часть сильно напоминает электрический седан CLA, от которого GLB унаследовал характерные фары со световыми элементами в виде фирменных трехлучевых звезд. При этом общая форма кузова сохранила свою узнаваемую, слегка «квадратную» геометрию, отличающую его от более обтекаемых GLA и GLC. Задняя оптика представляет собой единый световой блок, также украшенный звездными мотивами.
На данный момент компания анонсировала две полностью электрические модификации. Базовая версия GLB 250+ оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 268 лошадиных сил и, соответственно, имеет задний привод. Производитель заявляет для нее внушительный запас хода до 630 километров. Более мощный вариант, GLB 350 4Matic, оборудован двумя электродвигателями (по одному на каждой оси), что обеспечивает полный привод и суммарную отдачу в 349 л.с.
В Mercedes-Benz также поделились планами на будущее расширение линейки. Уже в следующем году на рынок должна выйти более доступная электрическая версия начального уровня. А следом за ней появится и гибридная модификация, построенная на базе 48-вольтовой системы. Ожидается, что гибрид будет предлагаться в трех вариантах мощности как с передним, так и с полным приводом.
Интерьер кроссовера был переработан кардинально. Центральное место в салоне занимает огромная панель, визуально объединяющая три экрана: цифровую приборную панель, основной дисплей мультимедийной системы и отдельный экран для переднего пассажира. За работу комплекса отвечает новейшая система MBUX четвертого поколения, в которую интегрирован искусственный интеллект, разработанный совместно с Microsoft и Google.
Как сообщает Autonews, цены на новинку пока объявлены только для немецкого рынка. Стоимость заднеприводного GLB 250+ начинается с отметки в 59 048 евро (примерно 5,24 млн рублей по курсу на декабрь 2025 года). Полноприводный GLB 350 4Matic обойдется минимум в 62 178 евро (около 5,52 млн рублей). Не исключено, что новый кроссовер доберется и до российского рынка по каналам параллельного импорта.
К слову, спрос на автомобили немецкой марки в России продолжает расти. По данным аналитиков, в ноябре 2025 года на учет было поставлено 1160 новых машин Mercedes-Benz, что на 107,5% превышает показатели ноября прошлого года. Общий рост за 11 месяцев составил 26%, а всего с начала года было зарегистрировано 7985 новых легковых автомобилей бренда.
Похожие материалы Мерседес
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
25.11.2025, 16:58
Mercedes-Benz GLB 2027 получил виртуальную решетку с LED-панелью от Vision Iconic
Mercedes-Benz готовит для своих будущих моделей необычный элемент дизайна. Вдохновившись концептом Vision Iconic, компания внедряет светодиодную решетку. GLB 2027 станет первым, кто примерит этот стиль. Как изменится облик марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
12.11.2025, 07:07
Mercedes-Benz GLB проходит экстремальные испытания в аэродинамической трубе и морозильной камере
Mercedes-Benz готовит GLB к мировой премьере. Инженеры проверяют его в суровых условиях. Автомобиль сталкивается с искусственным снегом и жарой. Результаты тестов держатся в секрете. Узнайте, как GLB справляется с испытаниями.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
-
09.12.2025, 09:12
Классический американский школьный автобус стал стильным автодомом для путешествий пенсионеров
Американская компания удивила новым проектом. Классический школьный автобус превратился в современный автодом. Внутри – кухня, душ, Wi-Fi и даже место для велосипедов. Узнайте, как создавался этот необычный дом на колесах и почему он так популярен среди путешественников.Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
25.11.2025, 16:58
Mercedes-Benz GLB 2027 получил виртуальную решетку с LED-панелью от Vision Iconic
Mercedes-Benz готовит для своих будущих моделей необычный элемент дизайна. Вдохновившись концептом Vision Iconic, компания внедряет светодиодную решетку. GLB 2027 станет первым, кто примерит этот стиль. Как изменится облик марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
12.11.2025, 07:07
Mercedes-Benz GLB проходит экстремальные испытания в аэродинамической трубе и морозильной камере
Mercedes-Benz готовит GLB к мировой премьере. Инженеры проверяют его в суровых условиях. Автомобиль сталкивается с искусственным снегом и жарой. Результаты тестов держатся в секрете. Узнайте, как GLB справляется с испытаниями.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
-
09.12.2025, 09:12
Классический американский школьный автобус стал стильным автодомом для путешествий пенсионеров
Американская компания удивила новым проектом. Классический школьный автобус превратился в современный автодом. Внутри – кухня, душ, Wi-Fi и даже место для велосипедов. Узнайте, как создавался этот необычный дом на колесах и почему он так популярен среди путешественников.Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
- 3 430 000 РMercedes GLB 2020 в Москве
- 6 500 000 РMercedes GLB 2023 в Москве
- 5 790 000 РMercedes GLB AMG 2022 в Москве
- 5 810 000 РMercedes GLB AMG 2022 в Москве
- 3 699 000 РMercedes GLB 2020 в Москве
- 4 450 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 5 065 896 РMercedes GLB 2025 в Москве
- 3 420 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 3 850 000 РMercedes GLB 2021 в Москве
- 3 750 000 РMercedes GLB 2021 в Москве