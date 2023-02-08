Mercedes-Benz показал новый Sprinter, которым очень гордится

Ранее мы писали Как выглядит внутри роскошный офис на базе Mercedes Sprinter: фото шикарного салона Компания Ultimate Toys переделала утилитарный Mercedes-Benz Sprinter в роскошный офис на колесах. Каждый автомобиль ... Читать далее

Новый Mercedes-Benz eSprinter построен на современной архитектуре Electric Versatility Platform. Единственный электромотор установлен на задней оси и может развивать в зависимости от версии 136 или 201 л.с. Максимальный крутящий момент равен 400 Нм. Компания явно гордится своим недавно разработанным электродвигателем, который весит всего около 130 килограммов.

Другой предмет гордости - литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 113 кВт-ч. Он не содержит ни кобальта, ни никеля и оснащен системой контроля температуры. Производство таких батарей без двух редкоземельных металлов должно обходиться существенно дешевле. Восполнить заряд с 10 до 80 процентов можно будет примерно за 40 минут от быстрой 115-киловаттной зарядки. Настенное зарядное устройство мощностью 9,6 кВт будет заряжать батарею несколько часов.

Фото: Mercedes-Benz

Самая большая модель в линейке eSprinter имеет максимально допустимую полную массу 4,25 тонны, а объем грузового отсека достигает 13,8 куб. метров. Запас хода по циклу WLTP составляет 400 километров в смешанном цикле и 500 километров в городском. В салоне установлен информационно-развлекательный комплекс MBUX со встроенным приложением для оценки запаса хода. На основе данных из навигатора система помогает добраться до пункта назначения, при необходимости подзарядив аккумуляторы на зарядных станциях по маршруту.

Фото: Mercedes-Benz

Первыми оценить возможности нового Mercedes-Benz eSprinter смогут клиенты из США и Канады, где он появится уже во втором квартале 2023 года. Выход на европейский рынок запланирован на конец 2023 года. Собирать фургоны будут на заводах в Дюссельдорфе и Людвигсфельде (Германия), а также в Чарльстоне (США).

Упомянутые модели: Mercedes Sprinter (от 2 534 000 Р )

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