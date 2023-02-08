Mercedes-Benz показал новый Sprinter, которым очень гордится
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Другой предмет гордости - литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 113 кВт-ч. Он не содержит ни кобальта, ни никеля и оснащен системой контроля температуры. Производство таких батарей без двух редкоземельных металлов должно обходиться существенно дешевле. Восполнить заряд с 10 до 80 процентов можно будет примерно за 40 минут от быстрой 115-киловаттной зарядки. Настенное зарядное устройство мощностью 9,6 кВт будет заряжать батарею несколько часов.
Самая большая модель в линейке eSprinter имеет максимально допустимую полную массу 4,25 тонны, а объем грузового отсека достигает 13,8 куб. метров. Запас хода по циклу WLTP составляет 400 километров в смешанном цикле и 500 километров в городском. В салоне установлен информационно-развлекательный комплекс MBUX со встроенным приложением для оценки запаса хода. На основе данных из навигатора система помогает добраться до пункта назначения, при необходимости подзарядив аккумуляторы на зарядных станциях по маршруту.
Первыми оценить возможности нового Mercedes-Benz eSprinter смогут клиенты из США и Канады, где он появится уже во втором квартале 2023 года. Выход на европейский рынок запланирован на конец 2023 года. Собирать фургоны будут на заводах в Дюссельдорфе и Людвигсфельде (Германия), а также в Чарльстоне (США).
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Фура расплющила микроавтобус Mercedes в лепешку: погибли 16 человек
Страшная авария произошла в воскресенье днем на трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области. Водитель большегруза DAF буквально вмял микроавтобус во впередистоящую фуру.Читать далее
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11.07.2022, 10:33
Целая «грядка» автомобилей (VW, Mercedes, BMW, Ford, Kia, Toyota) вынуждена заехать на сервис. Что не так?
В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
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01.11.2021, 00:14
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Из Санкт-Петербурга в Псков через Сланцы и Гдов вновь поедут автобусы ⠀
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