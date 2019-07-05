Mercedes-Benz показал в Гудвуде «горячие» новинки
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По умолчанию двигатель выдает 387 л. с. и 480 Нм крутящего момента, а в топовой S-модификации агрегат способен генерировать 421 л. с. и 500 Нм. В качестве трансмиссии выступает специально настроенный 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Matic+.
С такой «начинкой» с места до 100 км/ч Mercedes-AMG A45 S ускоряется за 4 секунды, а CLA45 требуется на это на 0,1 секунду больше. Максимальная скорость искусственно ограничена 250 км/ч, но с помощью пакета AMG Driver’s Package ограничитель можно сдвинуть на 20 км/ч.
Всего предусмотрено шесть режимов вождения: Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual и гоночный Race. Правда, последний доступен только для топовых S-версий новинок в качестве спортивного набора AMG Dynamic Pus, который можно заказать за доплату.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes A 220 4Matic Sport 2.0 АMT 4x4
|Год выпуска, с
|2018
|Год выпуска, по
|2019
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|190
|Объем двигателя
|1991
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.8
|Загородный цикл
|5.3
|Смешанный цикл
|6.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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