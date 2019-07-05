5 июля 2019, 16:11

Mercedes-Benz показал в Гудвуде «горячие» новинки

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На Фестивале скорости в Гудвуде показали «горячий» хэтчбек Mercedes AMG A45 и седан Mercedes-AMG CLA45. Автомобили приводятся в движение 2-литровой «турбочетверкой» - самой мощной в своей категории.
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки
Mercedes Benz показал в Гудвуде горячие новинки

По умолчанию двигатель выдает 387 л. с. и 480 Нм крутящего момента, а в топовой S-модификации агрегат способен генерировать 421 л. с. и 500 Нм. В качестве трансмиссии выступает специально настроенный 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Matic+.

С такой «начинкой» с места до 100 км/ч Mercedes-AMG A45 S ускоряется за 4 секунды, а CLA45 требуется на это на 0,1 секунду больше. Максимальная скорость искусственно ограничена 250 км/ч, но с помощью пакета AMG Driver’s Package ограничитель можно сдвинуть на 20 км/ч.

Всего предусмотрено шесть режимов вождения: Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual и гоночный Race. Правда, последний доступен только для топовых S-версий новинок в качестве спортивного набора AMG Dynamic Pus, который можно заказать за доплату.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes A 220 4Matic Sport 2.0 АMT 4x4
Год выпуска, с2018
Год выпуска, по2019
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин190
Объем двигателя1991
Тип трансмисииробот 7
Приводполный
Городской цикл8.8
Загородный цикл5.3
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
Цитата:| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes-Benz показал в Гудвуде «горячие» новинки
По умолчанию двигатель выдает 387 л. с. и 480 Нм крутящего момента, а в топовой S-модификации агрегат способен генерировать 421 л. с. и 500 Нм. В качестве трансмиссии выступает специально настроенный 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Matic+. С такой «начинкой» с места до 100 км/ч Mercedes-AMG A45 S ускоряется за 4 секунды, а CLA45 требуется на это на 0,1 секунду больше. Максимальная скорость искусственно ограничена 250 км/ч, но с помощью пакета AMG Driver’s Package ограничитель можно сдвинуть на 20 км/ч.Всего предусмотрено шесть режимов вождения: Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual и гоночный Race. Правда, последний доступен только для топовых S-версий новинок в качестве спортивного набора AMG Dynamic Pus, который можно заказать за доплату.
2019-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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