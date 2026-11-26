26 ноября 2026, 16:26
Что изменится для водителей Mercedes с запуском городского автопилота в 2027 году?
Что изменится для водителей Mercedes с запуском городского автопилота в 2027 году?
Немецкие власти разрешили Mercedes-Benz использовать в Германии новую систему помощи водителю. Она рассчитана и на городские перекрестки, но оставляет контроль за человеком. Первые тесты для клиентов намечены на декабрь 2026 года.
В основе допуска лежит Правило ООН № 171, регулирующее DCAS (Driver Control Assistance Systems), системы помощи водителю, при работе которых человек сохраняет контроль над движением. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) выдало разрешение после испытаний по требованиям этого регламента. Его гармонизированная нормативная база должна вступить в силу в январе 2027 года. Mercedes-Benz связывает с ней возможность дальнейшего внедрения технологии на рынках, где применяется UN R171.
Разрешение Kraftfahrt-Bundesamt стало первым таким допуском для автопроизводителя в Германии. Речь о MB.DRIVE ASSIST PRO, системе Point-to-Point, которая помогает вести автомобиль от начальной точки маршрута до конечной. Mercedes-Benz сообщает, что функция будет постепенно распространяться на легковые автомобили и фургоны с разными типами силовых установок. Запуск в Германии намечен на первую половину 2027 года.
Система рассчитана на автомагистрали и загородные дороги, а также на городские улицы. Она может удерживать полосу и регулировать скорость, а при необходимости тормозить или ускоряться. Предусмотрена помощь при перестроении и проезде перекрестков. Система также останавливает автомобиль на красный сигнал светофора и начинает движение на зеленый.
Автоматика помогает, но не заменяет водителя
Главное отличие от привычных ассистентов на трассе, работа в более сложной городской обстановке. Однако Mercedes относит MB.DRIVE ASSIST PRO к SAE Level 2. Автомобиль может одновременно управлять рулем и скоростью, однако за движение по-прежнему отвечает водитель.
Некоторые специалисты называют продвинутые комплексы Level 2+. Юридический статус от этого не меняется: водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым вмешаться. Смотреть видео или пользоваться телефоном за рулем нельзя. То же касается работы за компьютером. Подобные возможности связаны с более высокими уровнями автоматизации.
Опыт Mercedes с Level 3 был другим. На Mercedes EQS система Drive Pilot могла полностью взять на себя управление на подходящих участках автобана при скорости до 95 км/ч. Водитель получал право отвлечься от вождения. Но устройство было дорогим, а ограничения сужали его практическую пользу. Сейчас Drive Pilot не предлагается.
Для потребителей системы Level 2 или Level 2+ с обязательным контролем водителя дают больше преимуществ, чем первые осторожные попытки с автопилотом уровня Level 3.
Запуск намечен на 2027 год
В декабре 2026 года технологию должны опробовать первые выбранные клиенты в Штутгарте и Мюнхене в рамках программы раннего доступа. Более широкий выход на немецкий рынок запланирован на первую половину 2027 года. Mercedes-Benz намерен постепенно предлагать систему для легковых автомобилей и фургонов с разными силовыми установками.
Машины с необходимым оборудованием смогут получить функцию через обновление программного обеспечения, без дополнительного визита в сервис. Цену для Германии компания пока не назвала. В США система уже доступна по подписке примерно за 1100 евро в год.
На другом конце шкалы автоматизации находятся роботакси, которые испытывают в Мюнхене. В тестах участвуют Uber и Nvidia. Среди разработчиков также стартап Autobrains. Их цель, создать машины, способные в перспективе ездить без участия водителя. В системе Mercedes контроль пока остается за человеком.
Tesla уже разрешили использовать Full Self-Driving (FSD) без рук на руле в двенадцати европейских странах, по состоянию на ноябрь 2026 года. В Германии Full Self-Driving (Supervised) пока не одобрена. Ранее Tesla также заявляла об улучшениях FSD.
Общая европейская авторизация возможна, если разрешение выдадут как минимум 15 из 27 стран ЕС, представляющих 65% населения союза. Сейчас FSD с отдельными разрешениями можно использовать без рук на руле, например, в Швеции, Финляндии и Дании. Подобные разрешения также действуют в Нидерландах и Италии. Для Mercedes требования DCAS предполагают, что за пределами автомагистралей руки водителя должны оставаться на руле или рядом с ним.
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