19 июля 2017, 09:14

Mercedes-Benz пополнил линейку пикапом

Долгожданная премьера первого в истории Mercedes-Benz пикапа состоялась. Серийная версия модели под названием X-Class имеет много общего с одноименным концептом.
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  Mercedes-Benz пополнил линейку пикапом Mercedes Benz Mercedes-Benz пополнил линейку пикапом
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В основе автомобиля лежит универсальная платформа, на которой также базируются Renault Alaskan и Nissan Navara. Все модификации будут иметь грузоподъемность в одну тонну. При этом масса буксируемого прицепа заявлена на уровне 3,5 тонны.

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В базовом варианте оснащения в движение пикап будет приводить 2,3-литровый турбированный дизель, мощность которого составляет 163 л. с. В более дорогом исполнении этот же агрегат выдаст на 30 сил больше. Бензиновая версия будет представлена 165-сильным двигателем. Наконец, в Mercedes-Benz подготовили для новинки 3-литровую дизельную «шестерку» с отдачей 255 «лошадей».

В список оснащения Х-Class вошел полный перечень систем безопасности: функция автоматического торможения, кругового обзора и т.д. Также машина получила мультимедийную систему Сommand и две системы полного привода 4Matic.

Продажи Mercedes-Benz X-Class в Европе начнутся в ноябре. В начале следующего года пикап выйдет на рынки ЮАР и Австралии, а в начале 2019-го – Аргентины и Бразилии. О поставках пикапа в Россию пока не сообщается.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум Mercedes-Benz Atego
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
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Mercedes-Benz пополнил линейку пикапом
В основе автомобиля лежит универсальная платформа, на которой также базируются Renault Alaskan и Nissan Navara. Все модификации будут иметь грузоподъемность в одну тонну. При этом масса буксируемого прицепа заявлена на уровне 3,5 тонны.{{material_119752}} В базовом варианте оснащения в движение пикап будет приводить 2,3-литровый турбированный дизель, мощность которого составляет 163 л. с. В более дорогом исполнении этот же агрегат выдаст на 30 сил больше. Бензиновая версия будет представлена 165-сильным двигателем. Наконец, в Mercedes-Benz подготовили для новинки 3-литровую дизельную «шестерку» с отдачей 255 «лошадей». В список оснащения Х-Class вошел полный перечень систем безопасности: функция автоматического торможения, кругового обзора и т.д. Также машина получила мультимедийную систему Сommand и две системы полного привода 4Matic. Продажи Mercedes-Benz X-Class в Европе начнутся в ноябре. В начале следующего года пикап выйдет на рынки ЮАР и Австралии, а в начале 2019-го – Аргентины и Бразилии. О поставках пикапа в Россию пока не сообщается.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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