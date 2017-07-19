Mercedes-Benz пополнил линейку пикапом
В основе автомобиля лежит универсальная платформа, на которой также базируются Renault Alaskan и Nissan Navara. Все модификации будут иметь грузоподъемность в одну тонну. При этом масса буксируемого прицепа заявлена на уровне 3,5 тонны.
В базовом варианте оснащения в движение пикап будет приводить 2,3-литровый турбированный дизель, мощность которого составляет 163 л. с. В более дорогом исполнении этот же агрегат выдаст на 30 сил больше. Бензиновая версия будет представлена 165-сильным двигателем. Наконец, в Mercedes-Benz подготовили для новинки 3-литровую дизельную «шестерку» с отдачей 255 «лошадей».
В список оснащения Х-Class вошел полный перечень систем безопасности: функция автоматического торможения, кругового обзора и т.д. Также машина получила мультимедийную систему Сommand и две системы полного привода 4Matic.
Продажи Mercedes-Benz X-Class в Европе начнутся в ноябре. В начале следующего года пикап выйдет на рынки ЮАР и Австралии, а в начале 2019-го – Аргентины и Бразилии. О поставках пикапа в Россию пока не сообщается.
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