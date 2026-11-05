Сжатый воздух вместо лопаты: Mercedes-Benz запатентовал хитрую систему для снежных зим

5 ноября 2026, 12:53
Mercedes-Benz придумал, как защитить салон автомобиля от падающего снега при открытии дверей
Mercedes-Benz придумал, как защитить салон автомобиля от падающего снега при открытии дверей
Зимой снег у дверных проемов может попасть в салон при открывании дверей. Mercedes-Benz описал в патентной заявке пневматическую систему для крыши и рейлингов. Серийное применение пока не подтверждено; для водителей это пока техническая идея.
При открывании дверей снег с края крыши может осыпаться в салон. Именно такую ситуацию описывает патент Mercedes-Benz: немецкую заявку опубликовали 29 октября 2026 года. В ней представлена система, которая должна сбрасывать снег с зон над дверными проемами до посадки в автомобиль.
Форсунки предлагается встроить в элементы крыши и рейлинги, примерно в местах установки продольных рейлингов. На схеме универсала показаны четыре сопла: по два с каждой стороны кузова, у передних и задних дверей. Их можно сделать неподвижными или выдвижными.
Систему водитель включает кнопкой. Потоки сжатого воздуха направляются на края крыши в районе дверных проемов и сбрасывают скопившийся снег, чтобы он не попал внутрь при открывании дверей. Речь идет о локальной очистке, а не о полном удалении снега с автомобиля: устройство не очищает стекла и другие части кузова, включая капот и багажник, и не справляется с плотной наледью. Зимние вопросы эксплуатации затрагивают и прогрев двигателя: об этом рассказывал разбор зимнего прогрева.
Патент не называет модель, для которой предназначена система. На эскизе показан универсал, а упоминание E-Class All-Terrain связано с его штатной пневмоподвеской. Это предположение публикаций, а не объявленный план Mercedes-Benz. Компания не сообщала о серийном внедрении технологии. Как отмечает Autoblog, наличие патентной заявки само по себе не означает, что функция появится на серийных автомобилях.
Разработка продолжает более ранний интерес Daimler к автоматической очистке машин от снега. В феврале 2020 года компания подала заявку DE102020001152A1 на более сложную систему. Она автоматически удаляла снег, ориентируясь на показания датчиков снежной нагрузки; однако система контролировала доступную энергию. Для электромобиля предлагалось проверять, останется ли после очистки достаточный запас энергии для поездки. Также рассматривалась передача информации оператору беспилотного автопарка. Нынешняя патентная схема решает более узкую задачу: очищает зону у дверей.
Как пишет Autonews, ранее сообщалось и о планах Mercedes-Benz увеличить до 2030 года долю китайских компонентов в автомобилях для местного рынка.
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