За что Mercedes-Benz готов заплатить сотрудникам по 422 тысяч евро

Mercedes-Benz готова предложить добровольный уход более чем 30 тысячам сотрудников вне производства. Максимальная выплата может составить 422 тысячи евро, а для части работников достигнет полумиллиона. На решение повлияли растущие расходы и слабые результаты в Китае.

Mercedes-Benz готова предложить добровольный уход более чем 30 тысячам сотрудников вне производства. Максимальная выплата может составить 422 тысячи евро, а для части работников достигнет полумиллиона. На решение повлияли растущие расходы и слабые результаты в Китае.

Слабый бизнес в Китае усилил давление на расходы Mercedes-Benz: концерн предложит добровольно уволиться более чем 30 тысячам сотрудников, не занятых на производстве. По данным Clash Report со ссылкой на Bild и Handelsblatt, выплаты могут составить 422 тысячи евро. Программа должна открыться 1 декабря 2026 года и действовать до 30 сентября 2027 года, пишет Handelsblatt.

Предложение рассчитано на клерков и мастеров, а также на управленцев: руководителей бригад и начальников отделов. Региональные менеджеры также входят в программу. Условие по стажу: более трех лет на 1 декабря. Для тех, кто согласится до конца марта 2027 года, предусмотрен дополнительный «турбобонус».

На сумму влияют должность и стаж; учитываются также возраст и заработная плата. По расчетам Handelsblatt, 52-летний инженер с учетом бонуса может получить до полумиллиона евро. Для отдельных сотрудников максимальная сумма в расчетах составляет около 422 тысяч евро. Сотрудникам младше 56 лет выплату рассчитывают из базовой суммы и доплаты, привязанной к ежемесячной зарплате.

Новый раунд продолжает программу сокращения административных расходов в Германии. Предыдущая программа добровольных уходов обошлась Mercedes-Benz примерно в 1,6 млрд евро: компанию покинули около 5,5 тысячи сотрудников. В первые девять месяцев 2026 года промышленное подразделение направило около 1,1 млрд евро денежных средств на реструктуризацию, главным образом на немецкую программу компенсаций.

Принудительные увольнения в Германии пока ограничены соглашением о сохранении рабочих мест до 31 декабря 2034 года. Соглашение заключили с производственным советом 4 марта 2025 года; оно охватывает около 91 тысячи сотрудников. Документ запрещает увольнения по производственным причинам, но не гарантирует сохранение каждой площадки или выпуск на ней новой модели. Сама компания сообщения о добровольном пакете не комментирует.

Расходы сокращают на фоне финансового давления и ослабления позиций Mercedes-Benz в Китае, где усиливается конкуренция местных производителей. В третьем квартале 2026 года скорректированная операционная прибыль Mercedes-Benz Cars составила 560 млн евро против 1,139 млрд евро годом ранее. Рентабельность продаж снизилась с 4,8% до 2,5%. Продажи в Европе выросли на 5%. В Германии рост составил 13%, в США - 6%, но этого не хватило, чтобы компенсировать уменьшение вклада Китая. Во внутренней записке, которую цитирует Handelsblatt, говорится, что экономическая ситуация «еще больше ухудшилась». За первые девять месяцев 2026 года поставки автомобилей в КНР снизились на 29 процентов.

12 ноября производственный руководитель Mercedes-Benz Майкл Шибе сообщил сотрудникам о приостановке дальнейших инвестиций в немецкие производственные площадки до достижения соглашения о снижении затрат на труд. Речь идет о заморозке новых проектов, а действующее производство продолжается. Компания обсуждает расходы и условия работы с производственным советом и профсоюзом IG Metall. О возможном закрытии заводов также сообщалось, однако конкретную площадку не назвали, а решение о закрытии не приняли.

Переговоры идут на фоне спора о стоимости труда. Стороны также обсуждают продолжительность рабочего времени и социальные льготы. В июле около 33 тысяч сотрудников Mercedes-Benz участвовали в протестах IG Metall против увеличения рабочего времени без дополнительной оплаты и сокращения льгот. Профсоюз требовал гарантий для предприятий и рабочих мест, а также инвестиций.

О ситуации в отрасли на фоне кадровых трудностей ранее писали в материале о нехватке специалистов автопрома.

Одновременно Mercedes-Benz Group обратилась к китайскому регулятору с заявкой на создание нового совместного предприятия. Компания пока не сообщала, как это обращение повлияет на планы по расходам и производству.