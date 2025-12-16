Новый Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid удивляет экономичностью и динамикой – что скрывает свежий седан

Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой

Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.

Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.

Компания Mercedes-Benz продолжает активно развивать семейство CLA, предлагая современные гибридные технологии. Следом за версиями с EQ Technology, которые уже доступны на мировом рынке, автопроизводитель представил новую модификацию CLA 220 Hybrid. Эта модель получила 48-вольтовую гибридную установку, построенную на базе электрифицированной трансмиссии и 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя с оригинальными цилиндрами.

Главная особенность новинки – встроенный электромотор, который выдает до 30 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента на низких оборотах. Такая схема позволяет автомобилю не только экономить топливо, но и обеспечить уверенный разгон с места, что особенно важно для сложных условий и частных пусков на светофорах.

По информации autoevolution, гибридная система CLA 220 работает в паре с автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное переключение и дополнительную экономию топлива. Электродвигатель помогает двигателю при разгоне и снижает расход бензина. В результате водитель получает не только динамичный, но и экологичный автомобиль, соответствующий современным требованиям.

Новый Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid сохранил узнаваемый силуэт и фирменный стиль марки, практически не отличаясь от других модификаций линейки. Дизайнеры лишь добавили несколько акцентов, подчеркивающих экологичность модели. В салоне царит характерная для бренда атмосфера премиального комфорта. Качественные материалы отделки, современная система освещения и широкий набор электронных ассистентов делают поездки приятными и безопасными.

Инженеры Mercedes-Benz уделили внимание не только экономичности, но и управляемости. Благодаря низкому центру тяжести и продуманной настройке подвески, автомобиль демонстрирует отличную устойчивость и уверенное поведение в поворотах. Важно, что гибридная силовая установка практически не уменьшает объем багажного отделения, что сохраняет практичность модели для повседневной эксплуатации.

Ожидается, что новинка появится на европейском рынке уже в следующем месяце. По мнению экспертов, CLA 220 Hybrid может стать удачным выбором для тех, кто ищет баланс между экономичностью, динамикой и престижем. Mercedes-Benz продолжает укреплять свои позиции в сегменте популярных гибридных технологий.