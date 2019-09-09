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9 сентября 2019, 13:48

Mercedes-Benz представил гибридные версии GLE и GLC

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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz выпустила гибридные кроссоверы GLE и GLC. Оба кроссовера получили гибридную установку третьего поколения. Продажи в Европе стартуют осенью. До России гибридные версии вряд ли доберутся.
Mercedes Benz представил гибридные версии GLE и GLC

Фото: Mercedes-Benz

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Новый гибридный Mercedes-Benz GLE 350de оснащен 2-литровым турбодизелем (194 л.с., 400 Нм) и 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic со встроенным электромотором (136 л.с., 440 Нм), гидротрансформатором и мокрым сцеплением. Максимальная мощность гибридной силовой установки составляет 320 л.с. и 700 Нм. Привод - полный с муфтой подключения передней оси. Аккумуляторная батарея емкостью 31,2 кВт-ч обеспечивает запас хода до 90 километров на чистом электричестве (по циклу WLTP). Средний расход топлива составляет 1,1 литра на 100 километров пути. Максимальная скорость – 210 км/ч, а в электрическом режиме - 160 км/ч.

Младший Mercedes-Benz GLC 300e получил новую 2,0-литровую бензиновую турбочетверку (211 л.с. и 350 Нм) и 9-ступенчатый «автомат» 9G-Tronic со встроенным электромотором (122 л.с., 440 Нм). В итоге, суммарная отдача получилась такая же, как у GLE 350de – 320 сил и 700 Нм момента. Емкости тяговой батареи (13,5 кВт-ч) хватит на 39 километров в электрическом режиме. Средний расход топлива – 2,5 литра на «сотню». Максимальная скорость — 230 км/ч или 130 км/ч в электрорежиме. На разгон с места до 100 км/ч гибридный GLC 300e тратит 5,7 секунды.

В салонах европейских дилеров Mercedes-Benz гибридные кроссоверы появятся уже нынешней осенью. В России их ждать не стоит. С началом российского производства на тульском заводе в продаже оставили только наиболее востребованные версии, а также AMG-модификации, которые поставляют из-за рубежа.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Иван
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Mercedes-Benz представил гибридные версии GLE и GLC
{{material_126589}}Новый гибридный Mercedes-Benz GLE 350de оснащен 2-литровым турбодизелем (194 л.с., 400 Нм) и 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic со встроенным электромотором (136 л.с., 440 Нм), гидротрансформатором и мокрым сцеплением. Максимальная мощность гибридной силовой установки составляет 320 л.с. и 700 Нм. Привод - полный с муфтой подключения передней оси. Аккумуляторная батарея емкостью 31,2 кВт-ч обеспечивает запас хода до 90 километров на чистом электричестве (по циклу WLTP). Средний расход топлива составляет 1,1 литра на 100 километров пути. Максимальная скорость – 210 км/ч, а в электрическом режиме - 160 км/ч.Младший Mercedes-Benz GLC 300e получил новую 2,0-литровую бензиновую турбочетверку (211 л.с. и 350 Нм) и 9-ступенчатый «автомат» 9G-Tronic со встроенным электромотором (122 л.с., 440 Нм). В итоге, суммарная отдача получилась такая же, как у GLE 350de – 320 сил и 700 Нм момента. Емкости тяговой батареи (13,5 кВт-ч) хватит на 39 километров в электрическом режиме. Средний расход топлива – 2,5 литра на «сотню». Максимальная скорость — 230 км/ч или 130 км/ч в электрорежиме. На разгон с места до 100 км/ч гибридный GLC 300e тратит 5,7 секунды.В салонах европейских дилеров Mercedes-Benz гибридные кроссоверы появятся уже нынешней осенью. В России их ждать не стоит. С началом российского производства на тульском заводе в продаже оставили только наиболее востребованные версии, а также AMG-модификации, которые поставляют из-за рубежа.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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