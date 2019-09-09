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9 сентября 2019, 13:48
Mercedes-Benz представил гибридные версии GLE и GLC
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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz выпустила гибридные кроссоверы GLE и GLC. Оба кроссовера получили гибридную установку третьего поколения. Продажи в Европе стартуют осенью. До России гибридные версии вряд ли доберутся.
Фото: Mercedes-Benz
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Младший Mercedes-Benz GLC 300e получил новую 2,0-литровую бензиновую турбочетверку (211 л.с. и 350 Нм) и 9-ступенчатый «автомат» 9G-Tronic со встроенным электромотором (122 л.с., 440 Нм). В итоге, суммарная отдача получилась такая же, как у GLE 350de – 320 сил и 700 Нм момента. Емкости тяговой батареи (13,5 кВт-ч) хватит на 39 километров в электрическом режиме. Средний расход топлива – 2,5 литра на «сотню». Максимальная скорость — 230 км/ч или 130 км/ч в электрорежиме. На разгон с места до 100 км/ч гибридный GLC 300e тратит 5,7 секунды.
В салонах европейских дилеров Mercedes-Benz гибридные кроссоверы появятся уже нынешней осенью. В России их ждать не стоит. С началом российского производства на тульском заводе в продаже оставили только наиболее востребованные версии, а также AMG-модификации, которые поставляют из-за рубежа.
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Комментарии пользователей
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Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
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