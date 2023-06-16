Mercedes-Benz представил невероятно красивый концепт Vision One-Eleven

Ранее мы писали Самые захватывающие концепты десятилетия! На автосалонах по всему миру регулярно предстают концепты, которые вызывают шок и трепет у народных масс. ... Читать далее

Созданный в 1970-е годы концепт Mercedes-Benz C111 был смелым творением, устремленным в будущее, которое так и не наступило. Именно он послужил источником вдохновения для нового концепта Mercedes-Benz Vision One-Eleven, авангардной кавер-версии одного из самых ярких автомобилей немецкого производителя.

Концепт Vision One-Eleven во многих отношениях является продолжением своего безупречного предшественника, который можно назвать испытательным стендом для новых технологий по всем направлениям, от новых идей подвески до дизельных и роторных силовых агрегатов. Именно в этом ключе Vision One-Eleven использует новую революционную технологию двигателя с осевым магнитным потоком (также известным как двигатель с осевым зазором или двигатель-блинчик), которая, как ожидается, станет основной для электромобилей будущего.

Фото: Mercedes-Benz

В таком электромоторе зазор между ротором и статором, и, следовательно, направление магнитного потока между ними, направлено параллельно оси вращения, а не радиально. Агрегат весит в три раза меньше, чем современные традиционные конструкции с той же выходной мощностью, и занимает в три раза меньше места. Точные характеристики мотора Mercedes-Benz не приводит, говоря лишь, что он обеспечивает «выходную мощность спорткара при значительно меньших размерах». Двигатель питается от аккумуляторной батареи с жидкостным охлаждением, химический состав цилиндрических ячеек которой вдохновлен Формулой-1.

Фото: Mercedes-Benz

В дизайне Vision One-Eleven явно прослеживаются черты C111: огромная кабина-пузырь, двери типа «крыло чайки» и характерная форма передней части, где в современном варианте на смену радиаторной решетке пришел экран, на который можно выводить сообщения или просто отображать пиксельные цифровые фары.

Фото: Mercedes-Benz

Салон практически идеально повторяет образы классического концепт-кара, но в современном видении. Кожаный руль необычной формы с клавишами управления отсылает к формульным болидам. Кресла отделаны блестящей серебристой кожей, что дополняет научно-фантастическую эстетику. Интерьер сочетает в себе роскошь гостиной с эстетикой спорткара.

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