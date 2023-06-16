Mercedes-Benz представил невероятно красивый концепт Vision One-Eleven
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Концепт Vision One-Eleven во многих отношениях является продолжением своего безупречного предшественника, который можно назвать испытательным стендом для новых технологий по всем направлениям, от новых идей подвески до дизельных и роторных силовых агрегатов. Именно в этом ключе Vision One-Eleven использует новую революционную технологию двигателя с осевым магнитным потоком (также известным как двигатель с осевым зазором или двигатель-блинчик), которая, как ожидается, станет основной для электромобилей будущего.
В таком электромоторе зазор между ротором и статором, и, следовательно, направление магнитного потока между ними, направлено параллельно оси вращения, а не радиально. Агрегат весит в три раза меньше, чем современные традиционные конструкции с той же выходной мощностью, и занимает в три раза меньше места. Точные характеристики мотора Mercedes-Benz не приводит, говоря лишь, что он обеспечивает «выходную мощность спорткара при значительно меньших размерах». Двигатель питается от аккумуляторной батареи с жидкостным охлаждением, химический состав цилиндрических ячеек которой вдохновлен Формулой-1.
В дизайне Vision One-Eleven явно прослеживаются черты C111: огромная кабина-пузырь, двери типа «крыло чайки» и характерная форма передней части, где в современном варианте на смену радиаторной решетке пришел экран, на который можно выводить сообщения или просто отображать пиксельные цифровые фары.
Салон практически идеально повторяет образы классического концепт-кара, но в современном видении. Кожаный руль необычной формы с клавишами управления отсылает к формульным болидам. Кресла отделаны блестящей серебристой кожей, что дополняет научно-фантастическую эстетику. Интерьер сочетает в себе роскошь гостиной с эстетикой спорткара.
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-
15.06.2023, 17:21
Петербургские «Метеоры» отправят в отставку: чем их заменят?
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) городской комитет по транспорту заключил соглашение об обновлении водного транспорта. Средний возраст знаменитых «Метеоров» превышает 30 лет.Читать далее
-
15.06.2023, 16:38
Чем рискуют клиенты, покупающие «параллельные» автомобили у частников и перегонщиков
С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов параллельный импорт стал единственной возможностью приобрести европейский, японский или американский автомобиль. Машины в страну возят не только официальные дилеры, но и частные предприниматели.Читать далее
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15.06.2023, 14:16
В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina
Эпичная авария произошла утром в четверг, 15 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб.Читать далее
-
15.06.2023, 12:36
В России заметно упали продажи бензина
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников сообщил о серьезном снижении продаж бензина.Читать далее
-
15.06.2023, 11:33
Пробок в Мурино станет меньше: вырубили 3 км леса
Новый обход Мурино должен убрать пробки на Токсовском шоссе. Строительство трассы идет полным ходом. Дорожники Ленинградской области наполовину подготовили территорию под областную часть продолжения Пискаревского проспекта.Читать далее
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