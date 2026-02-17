Как изменился Mercedes-Benz Marco Polo 2026 года и почему его ждут в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

17 февраля 2026, 13:15

Mercedes-Benz представил обновленный Marco Polo: новые стандарты комфорта и дизайна

Mercedes-Benz представил обновленный Marco Polo: новые стандарты комфорта и дизайна

Как изменился Mercedes-Benz Marco Polo 2026 года и почему его ждут в России

Mercedes-Benz представил обновленный Marco Polo: новые стандарты комфорта и дизайна

Вышло исследование: Mercedes-Benz Marco Polo 2026 года получил серьезные изменения в интерьере и организации пространства. Мало кто знает, что теперь этот автомобиль способен удивить даже опытных автотуристов. Какие детали отличают новинку от предшественников и что ждет владельцев в ближайшем будущем - рассказываем, почему Marco Polo снова на слуху.

Вышло исследование: Mercedes-Benz Marco Polo 2026 года получил серьезные изменения в интерьере и организации пространства. Мало кто знает, что теперь этот автомобиль способен удивить даже опытных автотуристов. Какие детали отличают новинку от предшественников и что ждет владельцев в ближайшем будущем - рассказываем, почему Marco Polo снова на слуху.

Mercedes-Benz вновь удивляет поклонников автодомов и путешествий на колесах: в 2026 году компания представила обновленный Marco Polo, который стал заметно просторнее и технологичнее. Как сообщает abiznews, производитель сделал ставку на максимальный комфорт и эргономику, сохранив при этом узнаваемый стиль и компактные размеры. Новая версия ориентирована не только на любителей дальних поездок, но и на тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и отдыха.

Внутреннее пространство Marco Polo переработано с учетом современных требований к мобильному жилью. Инженеры Mercedes-Benz внедрили инновационные решения в оформлении салона, уделив особое внимание деталям: улучшены материалы отделки, оптимизировано размещение мебели и оборудования, а также расширены возможности трансформации интерьера. Благодаря этим изменениям, автомобиль стал еще более уютным и функциональным, что особенно важно для длительных путешествий.

Фото: Mercedes-Benz

Производственный процесс Marco Polo полностью интегрирован в структуру Mercedes-Benz. Базовая модель V-класса собирается на основном заводе компании, после чего отправляется на специализированное предприятие в Людвигсфельде, где проходит переоборудование в кемпер. Такой подход позволяет контролировать качество на каждом этапе и быстро реагировать на запросы рынка. По информации abiznews, тесная интеграция производственных процессов дает возможность сокращать сроки поставки и предлагать клиентам индивидуальные решения.

Marco Polo 2026 года сохранил ключевые черты предшественников: элегантный внешний вид, компактные габариты и высокую маневренность. Однако теперь автомобиль стал еще более привлекательным для семейных поездок и активного отдыха. В салоне появились новые системы хранения, улучшена шумоизоляция, а также расширен список опций для организации спальных и обеденных зон. В результате Marco Polo стал не просто транспортом, а настоящим домом на колесах, который легко адаптируется под любые задачи.

Фото: Mercedes-Benz

Линейка Marco Polo появилась в портфеле бренда как ответ на растущий спрос на мобильные дома и автомобили для путешествий, быстро завоевав популярность среди автолюбителей по всему миру.

В последние годы Mercedes-Benz активно развивает направление кемперов и автодомов, предлагая клиентам не только стандартные решения, но и возможность индивидуальной настройки под личные потребности. Marco Polo стал символом свободы передвижения и комфорта, сочетая в себе немецкое качество и современные технологии. Благодаря постоянному обновлению модельного ряда, бренд удерживает лидирующие позиции на рынке автомобилей для путешествий, задавая новые стандарты в сегменте.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Московская область Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться