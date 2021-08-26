Mercedes-Benz представил последний фургон с традиционным ДВС
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Немецкие инженеры перенастроили шасси, подобрали новые упругие элементы, изменили калибровку электроусилителя руля, а в пассажирской версии Tourer установили на задней оси дисковые тормоза, тогда как у Kangoo задние тормоза – барабанные. Габаритная длина Citan составляет 4 498 мм (+177 мм по сравнению с предшественником), а колесная база – 2 716 мм. Покупатели могут выбирать между пассажирской и грузовой версией. У последней объем полезного пространства кузова составляет 2,9 куб. метра, а грузоподъемность – 752 килограмма.
В моторную гамму входит бензиновая 1,3-литровая «турбочетверка» мощностью 102 или 131 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель, доступный в трех вариантах мощности: 75, 95 или 116 «лошадей». Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В следующем году на рынок выйдет электрический eCitan с электромотором мощностью 102 л.с. (295 Нм) и батареей емкостью 44 кВт-ч, которой хватит на 285 километров (WLTP). В дальнейшем, все новые модели Mercedes-Benz Vans будут выпускать только с электрическими моторами, включая будущие Vito и Sprinter.
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