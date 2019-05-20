Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль
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Компания Mercedes-Benz представила новый концепт абсолютно безопасного автомобиля под названием ESF от немецкого Experimental-Sicherheits-Fahrzeuge (Экспериментальный Безопасный Автомобиль). Некоторые его функции и системы в ближайшем будущем появятся на серийных автомобилях марки. Другие – расскажут о том, в каком направлении будет развиваться инженерная мысль Mercedes-Benz.
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Некоторые из основных электронных систем безопасности входят в комплекс автономного управления. При активации режима автопилота руль и педали убираются. Это требует перестройки всех пассивных систем безопасности, например, изменения конструкции ремней и эйрбегов. Инженеры Mercedes-Benz предложили встроить подушки безопасности в сидения и приборную панель.
Еще одна интересная особенность концептуального Mercedes-Benz ESF – система коммуникации с другими участниками дорожного движения. Панель на месте радиаторной решетки и вся площадь остекления при необходимости превращаются в экраны, на которые выводятся пиктограммы, сообщения или изображения с камер. На случай ДТП у Mercedes-Benz ESF есть самоходный робот в виде аварийного треугольника, который самостоятельно отъезжает на нужное расстояние и сигнализирует другим водителям о проблеме по ходу движения. Другой треугольник с предупреждением появляется из крыши кроссовера.
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Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
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