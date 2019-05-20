20 мая 2019, 20:25

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль

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Компания Mercedes-Benz представила новый концепт абсолютно безопасного автомобиля под названием ESF от немецкого Experimental-Sicherheits-Fahrzeuge (Экспериментальный Безопасный Автомобиль). Некоторые его функции и системы в ближайшем будущем появятся на серийных автомобилях марки. Другие – расскажут о том, в каком направлении будет развиваться инженерная мысль Mercedes-Benz.
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
Mercedes Benz представил самый безопасный автомобиль
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Концепт Mercedes-Benz ESF построен на базе кроссовера GLE, буквально «нафаршированного» различными электронными системами безопасности. Публике новинку предъявят в июне на конференции в Эйндховене, посвященной вопросам безопасности. А в сентябре концепт-кар покажут на автосалоне во Франкфурте. 

Некоторые из основных электронных систем безопасности входят в комплекс автономного управления. При активации режима автопилота руль и педали убираются. Это требует перестройки всех пассивных систем безопасности, например, изменения конструкции ремней и эйрбегов. Инженеры Mercedes-Benz предложили встроить подушки безопасности в сидения и приборную панель.

Еще одна интересная особенность концептуального Mercedes-Benz ESF – система коммуникации с другими участниками дорожного движения. Панель на месте радиаторной решетки и вся площадь остекления при необходимости превращаются в экраны, на которые выводятся пиктограммы, сообщения или изображения с камер. На случай ДТП у Mercedes-Benz ESF есть самоходный робот в виде аварийного треугольника, который самостоятельно отъезжает на нужное расстояние и сигнализирует другим водителям о проблеме по ходу движения. Другой треугольник с предупреждением появляется из крыши кроссовера.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Посоветуйте сервис
Я на плановое обслуживание и диагностику езжу в техцентр SSK Mercedes на Верейской улице, 29к42. Не знаю правда с какого года они работают вообще, но хвалят их. Сам тоже не замечал, чтобы обманывали, сдавать машину можно поздно, до 22:00 открыто. Местоположение центра не сказал бы, что удобное, но проехать ...
Матвеев_А
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Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль
{{material_124453}}Концепт Mercedes-Benz ESF построен на базе кроссовера GLE, буквально «нафаршированного» различными электронными системами безопасности. Публике новинку предъявят в июне на конференции в Эйндховене, посвященной вопросам безопасности. А в сентябре концепт-кар покажут на автосалоне во Франкфурте. Некоторые из основных электронных систем безопасности входят в комплекс автономного управления. При активации режима автопилота руль и педали убираются. Это требует перестройки всех пассивных систем безопасности, например, изменения конструкции ремней и эйрбегов. Инженеры Mercedes-Benz предложили встроить подушки безопасности в сидения и приборную панель.Еще одна интересная особенность концептуального Mercedes-Benz ESF – система коммуникации с другими участниками дорожного движения. Панель на месте радиаторной решетки и вся площадь остекления при необходимости превращаются в экраны, на которые выводятся пиктограммы, сообщения или изображения с камер. На случай ДТП у Mercedes-Benz ESF есть самоходный робот в виде аварийного треугольника, который самостоятельно отъезжает на нужное расстояние и сигнализирует другим водителям о проблеме по ходу движения. Другой треугольник с предупреждением появляется из крыши кроссовера.
2019-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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