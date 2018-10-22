22 октября 2018, 00:04
Mercedes-Benz представил удлиненный кроссовер GLC L
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Компания Mercedes-Benz поделилась информацией и изображениями удлиненной версии кроссовера GLC L, предназначенной для китайского рынка. Публичный дебют новинки ожидается в следующем месяце на автосалоне в Гуанчжоу. Стоить растянутый кроссовер будет примерно на 1 450 долларов дороже стандартной версии Mercedes-Benz GLC.
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Как и большинство других автомобилей с растянутой колесной базой на китайском рынке, визуально GLC L абсолютно идентичен стандартной модели. Единственное заметное отличие - чуть более широкие задние двери, которые практически не влияют на общие пропорции вседорожника.
Моторную гамму Mercedes-Benz GLC L полностью делит с «младшим» братом GLC. Покупатели могут выбирать из трех версий: GLC 200 L 4Matic (мощностью 184 л.с.), GLC 250 L 4Matic (211 л.с.) и GLC 300 L 4Matic (245 л.с.). Все кроссоверы полноприводные. Коробка передач: 9-диапазонный «автомат».
Сборку кроссовера наладят на совместном предприятии Beijing-Benz Motor Company (BBAC), где уже выпускается Mercedes-Benz GLC. Ожидается, что цена Mercedes-Benz GLC L будет на 1 450 долларов больше, чем у стандартной версии. Главным конкурентом новой модели станет уже продающийся в Китае удлиненный Audi Q5 L.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
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