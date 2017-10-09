9 октября 2017, 17:19
Mercedes-Benz представит новый A-Class в Женеве
Немецкая компания Mercedes-Benz работает над созданием нового поколения A-Class. Скорее всего, премьера линейки состоится весной следующего года на автосалоне в Женеве.
Mercedes Benz A-класс
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 660 000 до 2 860 000 Р
Отзывов: 4
Под капотом базовой версии A-Class разместится 2-литровый турбомотор, выдающий 400 «лошадей». Также к выпуску готовится более мощная модификация с двигателем на 2,4 литра. Внешние перемены будут заключаться увеличенном багажном отделении и укороченном заднем свесе, что придаст автомобилю большую маневренность.
Предположительно, мировая премьера состоится на Женевском автосалоне весной следующего года. В настоящее время производитель проводит предварительные краш-тесты, что говорит о скором дебюте. Позже компания выпустит электрическую версию A-Class под брендом EQ.
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