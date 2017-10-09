9 октября 2017, 17:19

Mercedes-Benz представит новый A-Class в Женеве

Немецкая компания Mercedes-Benz работает над созданием нового поколения A-Class. Скорее всего, премьера линейки состоится весной следующего года на автосалоне в Женеве.
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Mercedes-Benz представит новый A-Class в Женеве Mercedes Benz A-класс

Mercedes Benz A-класс
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 660 000 до 2 860 000 Р
Отзывов: 4
Как сообщают представители концерна, в A-семейство войдут восемь вариаций, а первым на рынке появится хэтчбек. Mercedes-Benz A-Class будет построен на модернизированной переднеприводной платформе Daimler MFA. Прошла генерация была построена на этой же архитектуре. Ожидается, что создатели изменят внутреннее оснащение автомобиля: дисплей мультимедийной системы и бортового компьютера будет заменен на два сенсорных экрана.

Под капотом базовой версии A-Class разместится 2-литровый турбомотор, выдающий 400 «лошадей». Также к выпуску готовится более мощная модификация с двигателем на 2,4 литра. Внешние перемены будут заключаться увеличенном багажном отделении и укороченном заднем свесе, что придаст автомобилю большую маневренность.

Предположительно, мировая премьера состоится на Женевском автосалоне весной следующего года. В настоящее время производитель проводит предварительные краш-тесты, что говорит о скором дебюте. Позже компания выпустит электрическую версию A-Class под брендом EQ.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes-Benz представит новый A-Class в Женеве
{{model_1566}}Как сообщают представители концерна, в A-семейство войдут восемь вариаций, а первым на рынке появится хэтчбек. Mercedes-Benz A-Class будет построен на модернизированной переднеприводной платформе Daimler MFA. Прошла генерация была построена на этой же архитектуре. Ожидается, что создатели изменят внутреннее оснащение автомобиля: дисплей мультимедийной системы и бортового компьютера будет заменен на два сенсорных экрана.Под капотом базовой версии A-Class разместится 2-литровый турбомотор, выдающий 400 «лошадей». Также к выпуску готовится более мощная модификация с двигателем на 2,4 литра. Внешние перемены будут заключаться увеличенном багажном отделении и укороченном заднем свесе, что придаст автомобилю большую маневренность.Предположительно, мировая премьера состоится на Женевском автосалоне весной следующего года. В настоящее время производитель проводит предварительные краш-тесты, что говорит о скором дебюте. Позже компания выпустит электрическую версию A-Class под брендом EQ.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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