«Мы зашли слишком далеко»: глава Mercedes признал провал 56-дюймовых экранов и возвращает кнопки

Mercedes-Benz признал ошибку: почему исчезновение кнопок вызвало недовольство

Mercedes-Benz официально признал, что чрезмерное увлечение сенсорными экранами привело к неудобствам для водителей. Теперь компания обещает вернуть привычные кнопки, чтобы сделать управление автомобилем более интуитивным. Это решение может изменить подход к эргономике в премиум-сегменте.

Mercedes-Benz официально признал, что чрезмерное увлечение сенсорными экранами привело к неудобствам для водителей. Теперь компания обещает вернуть привычные кнопки, чтобы сделать управление автомобилем более интуитивным. Это решение может изменить подход к эргономике в премиум-сегменте.

Mercedes-Benz оказался в центре внимания после того, как директор корпорации признался: компания зашла слишком далеко в отказе от классических элементов управления.

В последние годы премиальные бренды, вдохновленные изобретениями Tesla, начали активно сокращать количество физических кнопок в салоне. Вместо этого появились огромные дисплеи, из-за которых теперь приходится настраивать даже базовые функции - от климата до регулировки сидений. Mercedes-Benz пошел еще дальше, представив систему MBUX Hyperscreen: три экрана под единой изогнутой панелью длиной 56 дюймов, полностью вытеснившие привычные органы управления.

Технологии впечатляют: центральный дисплей на 17,7 дюйма, OLED-экраны для пассажира и водителя, мощная вычислительная платформа NVIDIA, 8-ядерный процессор, 24 ГБ оперативной памяти и 12 виброоткликов под стеклом. Но вместе с этим исчезла простота - чтобы изменить температуру или громкость, водителю приходится постоянно находиться в меню, что вызывает раздражение у многих владельцев.

Ола Каллениус в интервью признался, что инженеры Mercedes-Benz слишком увлеклись технологиями. По его словам, интерфейс должен быть настолько простым, чтобы им могли пользоваться и дети, и члены совета директоров. В ближайшем будущем компания намерена вернуть «самые разумные» кнопки, а также параллельно усовершенствовать голосовое управление, чтобы компенсировать недостатки сенсорных решений.

Показательно, что Mercedes-Benz не единственный производитель, столкнувшийся с критикой за отказ от физических элементов. В условиях нагруженности дорог, когда водителю часто приходится действовать быстро и не отвлекаться, наличие привычных кнопок становится не просто удобством, а гарантией безопасности. Возвращение кнопок может стать новым трендом для всего рынка, особенно в премиум-сегменте.

MBUX Hyperscreen — одна из самых технологичных изолированных систем на рынке, но ее стоимость и сложность обслуживания могут стать проблемой для массового сегмента. По данным отраслевых аналитиков, многие автопроизводители уже пересматривают подход к эргономике, чтобы не терять лояльность клиентов.