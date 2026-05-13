Почему Mercedes массово закрывает шоурумы в Берлине

13 мая 2026, 12:48
Mercedes-Benz продает автосалоны в Берлине: сокращения и перемены на рынке
Mercedes-Benz неожиданно решил избавиться от своих автосалонов в столице Германии. Более тысячи сотрудников рискуют остаться без стабильной занятости, а покупатели - столкнуться с переменами в обслуживании. Почему компания пошла на такой шаг и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут отрасль и клиентов. Мало кто знает, но ситуация может затронуть и другие бренды.
Новость о продаже семи автосалонов Mercedes-Benz в Берлине стала тревожным сигналом для всех, кто следит за европейским авторынком. Для российских автолюбителей это не просто очередная перестановка в бизнесе: такие перемены могут повлиять на доступность сервисов, уровень конкуренции и даже на цены на автомобили в Европе, что косвенно отражается и на российском рынке.
Как сообщает Reuters, немецкий автогигант решил передать свои дилерские центры в столице Германии канадскому холдингу Global Auto Holdings (GAHL). Этот инвестор уже управляет автосалонами Mercedes в Великобритании и США, а теперь расширяет свое влияние и в Германии. Сделка должна завершиться до конца текущего года, и она затрагивает судьбу более 1,1 тысячи сотрудников.
Сотрудники берлинских автосалонов уже получили электронные письма с уведомлениями о смене владельца. Им предложили два варианта: либо получить выходное пособие и несколько месяцев зарплаты, либо остаться на работе, но с гарантией занятости только на ближайший год. Для многих это стало неприятным сюрпризом, ведь стабильность в автомобильной отрасли Германии всегда считалась одной из самых высоких в Европе.
Причины столь резких перемен кроются в финансовых трудностях Mercedes-Benz. По итогам первого квартала 2026 года операционная прибыль компании снизилась до 1,9 млрд евро - это на 17% меньше, чем годом ранее. Среди факторов, которые ударили по доходам: подорожание сырья из-за нестабильности на Ближнем Востоке, высокие пошлины на импорт в США и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей. В таких условиях руководство бренда решило оптимизировать расходы, избавившись от части активов.
Эксперты отмечают, что подобные шаги могут стать началом новой волны изменений на европейском рынке. Если раньше крупные автоконцерны стремились контролировать дилерские сети напрямую, то теперь все чаще предпочитают передавать их независимым инвесторам. Это позволяет снизить издержки, но одновременно увеличивает риски для персонала и клиентов, которые могут столкнуться с ухудшением сервиса или изменением условий покупки.
Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других брендов. Например, недавно обсуждалась проблема с поставками запчастей для китайских автомобилей в России - эксперты уже предупреждали о возможных перебоях и рисках для владельцев. Все это говорит о том, что глобальные перемены в автопроме затрагивают не только Германию, но и другие страны, включая Россию.
Для покупателей Mercedes-Benz в Берлине перемены могут означать пересмотр условий обслуживания, появление новых программ лояльности или, наоборот, сокращение привычных сервисов. Для сотрудников дилерских центров - это реальная угроза потери работы или необходимости искать новое место в условиях высокой конкуренции. В целом, ситуация показывает, что даже такие устойчивые бренды, как Mercedes-Benz, вынуждены адаптироваться к новым экономическим реалиям и искать пути для сохранения прибыльности.
