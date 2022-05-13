Mercedes-Benz продал самый дорогой автомобиль в истории

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Несколько потенциальных покупателей пригласили 6 мая в музей Mercedes-Benz в Штутгарте. На момент публикации на веб-сайте музея действительно висит объявление, что он закрыт с 6 по 14 мая на «мероприятие». Всего собралось не более десяти человек, но каждый соответствовал критериям, предъявляемым компанией к будущему владельцу раритетного автомобиля. По информации Hagerty, уникальный спорткар Mercedes-Benz Silver Arrow 300 SLR «Uhlenhaut Coupe» в тот же день продали за 142 000 000 долларов.

Таким образом, одним махом Mercedes-Benz в три раза превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2018 году Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, который был продан за 48 405 000 долларов. В том же году ходили слухи, что еще один Ferrari 250 GTO был продан за 70 000 000 долларов, но официального подтверждения так и не появилось.

По всей видимости, проданный Mercedes-Benz Silver Arrow – один из двух купе с жесткой крышей, когда-либо созданных Mercedes-Benz. Это был один из самых мощных гоночных автомобилей своего времени, и он заложил основу для многих автомобилей, которые мы знаем и любим сегодня. Данный конкретный экземпляр был отреставрирован в 2010 году и показан на Фестивале скорости в Гудвуде.

Упомянутые модели: Mercedes SLR

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