20 октября 2017, 10:07

Mercedes-Benz прощается с «Геликом»

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил прощальную модификацию легендарного внедорожника Mercedes-AMG G 65 AMG. Спецверсия получила название Final Edition. С конвейера сойдет всего 65 таких автомобилей.
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  Mercedes-Benz прощается с «Геликом» Mercedes Benz G-класс Mercedes-Benz прощается с «Геликом» Mercedes Benz G-класс Mercedes-Benz прощается с «Геликом»
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Компания Mercedes-Benz сообщила о прекращении производства самого экстремального спортивного внедорожника ...
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От серийной версии особая модификация отличается 21-дюймовыми «катками», окрашенными в бронзовый колер, тормозными суппортами серебряного цвета и стикерами на кузове. Решетка радиатора, передний бампер, корпуса боковых зеркал и чехол запасного колеса также получили детали бронзового окраса.

Салон прощального G 65 AMG выполнен с использованием кожи черного цвета со светло-коричневой строчкой. Внутреннее убранство содержит детали из углепластика. Водителю особого «Гелика» будут доступны мультиконтурные кресла с вентиляцией и подогревом и спортивное рулевое колесо.

Под капотом внедорожника размещен 6-литровый твин-турбо двигатель V12, позаимствованный у стандартного G 65. Силовая отдача агрегата составляет 630 «лошадей» и 1 000 Нм крутящего момента. Парой мотору выступает 7-скоростная коробка передач. Время разгона до 100 км/ч займет 5,3 секунды. Ограничитель максимальной скорости зафиксирован на отметке 230 км/ч.

На смену актуальному «Гелику» компания выпустит G-Class нового поколения. Создатели использовали алюминий в конструкции автомобиля, что снизило его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz прекращает выпуск «заряженного» G500 4×4². В настоящее время дилеры реализуют последнюю модификацию экстремальной версии, которая получила двойные амортизаторы, портальные мосты и 22-дюймовые колесные диски.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz G-класс AMG G65 6.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин630
Объем двигателя5980
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл22.7
Загородный цикл13.7
Смешанный цикл17.0
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес Г класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-Benz прощается с «Геликом»
{{material_121361}}От серийной версии особая модификация отличается 21-дюймовыми «катками», окрашенными в бронзовый колер, тормозными суппортами серебряного цвета и стикерами на кузове. Решетка радиатора, передний бампер, корпуса боковых зеркал и чехол запасного колеса также получили детали бронзового окраса.Салон прощального G 65 AMG выполнен с использованием кожи черного цвета со светло-коричневой строчкой. Внутреннее убранство содержит детали из углепластика. Водителю особого «Гелика» будут доступны мультиконтурные кресла с вентиляцией и подогревом и спортивное рулевое колесо.Под капотом внедорожника размещен 6-литровый твин-турбо двигатель V12, позаимствованный у стандартного G 65. Силовая отдача агрегата составляет 630 «лошадей» и 1 000 Нм крутящего момента. Парой мотору выступает 7-скоростная коробка передач. Время разгона до 100 км/ч займет 5,3 секунды. Ограничитель максимальной скорости зафиксирован на отметке 230 км/ч.На смену актуальному «Гелику» компания выпустит G-Class нового поколения. Создатели использовали алюминий в конструкции автомобиля, что снизило его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля.Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz прекращает выпуск «заряженного» G500 4×4². В настоящее время дилеры реализуют последнюю модификацию экстремальной версии, которая получила двойные амортизаторы, портальные мосты и 22-дюймовые колесные диски.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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