Mercedes-Benz прощается с «Геликом»
Салон прощального G 65 AMG выполнен с использованием кожи черного цвета со светло-коричневой строчкой. Внутреннее убранство содержит детали из углепластика. Водителю особого «Гелика» будут доступны мультиконтурные кресла с вентиляцией и подогревом и спортивное рулевое колесо.
Под капотом внедорожника размещен 6-литровый твин-турбо двигатель V12, позаимствованный у стандартного G 65. Силовая отдача агрегата составляет 630 «лошадей» и 1 000 Нм крутящего момента. Парой мотору выступает 7-скоростная коробка передач. Время разгона до 100 км/ч займет 5,3 секунды. Ограничитель максимальной скорости зафиксирован на отметке 230 км/ч.
На смену актуальному «Гелику» компания выпустит G-Class нового поколения. Создатели использовали алюминий в конструкции автомобиля, что снизило его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz прекращает выпуск «заряженного» G500 4×4². В настоящее время дилеры реализуют последнюю модификацию экстремальной версии, которая получила двойные амортизаторы, портальные мосты и 22-дюймовые колесные диски.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz G-класс AMG G65 6.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|630
|Объем двигателя
|5980
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|22.7
|Загородный цикл
|13.7
|Смешанный цикл
|17.0
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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