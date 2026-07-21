На 70 % дешевле: почему Mercedes-Benz делает ставку на Венгрию и что ждёт заводы в Германии

21 июля 2026, 13:48
Mercedes-Benz рассматривает перенос производства из Германии из-за роста затрат
Mercedes-Benz рассматривает перенос производства из Германии из-за роста затрат
Mercedes-Benz оказался перед непростым выбором: сохранить рабочие места в Германии или оптимизировать расходы за счет переноса производства. Как это повлияет на рынок, какие риски и возможности открываются для автогиганта - эксперты объясняют, почему ситуация требует внимания именно сейчас.
Для автолюбителей по всему миру новость о возможном закрытии заводов Mercedes-Benz в Германии - не просто очередная европейская история. Это сигнал о том, как глобальные перемены в автопроме могут отразиться на доступности и цене автомобилей, а также на стратегии ведущих мировых брендов.
Как сообщает Autonews, руководство Mercedes-Benz не исключает закрытия части своих производственных площадок в Германии. Причина - стремительный рост издержек, который делает немецкие заводы менее конкурентоспособными по сравнению с предприятиями в других странах Европы. Михаэль Шибе, отвечающий за производство в компании, отметил, что если не удастся снизить расходы, часть мощностей придется перенести за пределы Германии.
Особое внимание в новой стратегии уделяется заводу в венгерском Кечкемете. По словам топ-менеджмента, эта площадка уже стала ключевой для концерна благодаря высокой эффективности. Производственные затраты здесь примерно на 70% ниже, чем на аналогичных объектах в Германии, а сотрудники работают больше часов, что дополнительно увеличивает производительность. Руководство уверено: расширение венгерского завода поможет сохранить хотя бы часть рабочих мест на родине бренда.
В рамках программы оптимизации Mercedes-Benz предлагает увеличить продолжительность рабочей недели на немецких предприятиях с 35 до 40 часов без повышения зарплаты, а также пересмотреть систему доплат, предусмотренных коллективными договорами. Эти инициативы уже вызвали резкую критику со стороны крупнейшего профсоюза IG Metall, который опасается массовых сокращений и ухудшения условий труда.
Ситуация вокруг Mercedes-Benz - часть более широкой тенденции, когда европейские автогиганты вынуждены искать новые пути для сохранения конкурентоспособности. Например, недавно стало известно, что выпуск нового компактного внедорожника Mercedes-Benz также перенесен в Венгрию, что подробно разбиралось в материале о причинах смены производственной стратегии бренда.
По мнению экспертов, если Mercedes-Benz действительно начнет закрывать заводы в Германии, это может привести к изменению баланса сил на европейском рынке и повлиять на стоимость автомобилей по всему миру. Для российских покупателей это означает возможный рост цен на премиальные модели и сокращение поставок. Кроме того, подобные шаги могут подтолкнуть другие бренды к аналогичным решениям, что усилит конкуренцию среди стран с более низкими производственными затратами.
В завершение стоит отметить несколько важных фактов: завод в Кечкемете уже сейчас является крупнейшей производственной площадкой Mercedes-Benz в Европе; программа сокращения расходов в Германии реализуется параллельно с расширением зарубежных мощностей; коллективные договоры в Германии традиционно защищают права работников, но в условиях глобального давления на издержки эти гарантии могут быть пересмотрены. Все это создает новую реальность для автопрома, где эффективность и гибкость становятся ключевыми факторами выживания.
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