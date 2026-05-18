Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 09:17

Глава Mercedes о военных заказах: шанс для Европы или вынужденный шаг

Mercedes-Benz может начать выпуск военной техники, но только при одном важном условии. Почему автогигант задумался о таком шаге, что изменится для рынка и какие перспективы открываются - разбираемся, почему эта новость волнует многих именно сейчас.

Новость о возможном расширении деятельности Mercedes-Benz до производства военной техники вызвала живой интерес среди российских автомобилистов. В условиях растущей нестабильности в мире и усиления оборонных программ в Европе, подобные решения крупных автоконцернов могут повлиять не только на рынок, но и на стратегию развития отрасли в целом. Для многих это сигнал: даже лидеры гражданского автопрома готовы пересматривать свои приоритеты, если того требует ситуация.

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус в беседе с The Wall Street Journal отметил, что компания не исключает возможность выпуска военной продукции. Однако ключевым условием для такого шага остается экономическая целесообразность. По его словам, если участие Mercedes-Benz в оборонных проектах принесет реальную пользу и окажется выгодным, концерн готов рассмотреть этот вариант. Каллениус подчеркнул, что в нынешних условиях Европа нуждается в укреплении оборонного потенциала, и автогигант видит в этом не только шанс, но и определенную миссию.

При этом руководитель компании дал понять, что речь не идет о полном изменении профиля. Основное направление Mercedes-Benz - это по-прежнему легковые автомобили, а военная техника, даже если появится в линейке, займет лишь небольшую долю производства. Тем не менее, если экономическая ситуация сложится удачно, оборонное направление может получить развитие. Конкретные сроки возможного запуска новых проектов Каллениус не назвал, оставив вопрос открытым.

Пока Mercedes-Benz не раскрывает деталей и не спешит с заявлениями о сроках, но сам факт обсуждения военной продукции на таком уровне говорит о серьезных переменах в отрасли. Для российских автолюбителей это повод задуматься о том, как глобальные тренды могут повлиять на привычный рынок и какие новые возможности откроются в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Mercedes
