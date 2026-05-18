Глава Mercedes о военных заказах: шанс для Европы или вынужденный шаг

18 мая 2026, 09:17
Mercedes-Benz рассматривает выпуск военной техники: глава компании назвал главное условие для старта
Mercedes-Benz рассматривает выпуск военной техники: глава компании назвал главное условие для старта
Mercedes-Benz может начать выпуск военной техники, но только при одном важном условии. Почему автогигант задумался о таком шаге, что изменится для рынка и какие перспективы открываются - разбираемся, почему эта новость волнует многих именно сейчас.
Новость о возможном расширении деятельности Mercedes-Benz до производства военной техники вызвала живой интерес среди российских автомобилистов. В условиях растущей нестабильности в мире и усиления оборонных программ в Европе, подобные решения крупных автоконцернов могут повлиять не только на рынок, но и на стратегию развития отрасли в целом. Для многих это сигнал: даже лидеры гражданского автопрома готовы пересматривать свои приоритеты, если того требует ситуация.
Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус в беседе с The Wall Street Journal отметил, что компания не исключает возможность выпуска военной продукции. Однако ключевым условием для такого шага остается экономическая целесообразность. По его словам, если участие Mercedes-Benz в оборонных проектах принесет реальную пользу и окажется выгодным, концерн готов рассмотреть этот вариант. Каллениус подчеркнул, что в нынешних условиях Европа нуждается в укреплении оборонного потенциала, и автогигант видит в этом не только шанс, но и определенную миссию.
При этом руководитель компании дал понять, что речь не идет о полном изменении профиля. Основное направление Mercedes-Benz - это по-прежнему легковые автомобили, а военная техника, даже если появится в линейке, займет лишь небольшую долю производства. Тем не менее, если экономическая ситуация сложится удачно, оборонное направление может получить развитие. Конкретные сроки возможного запуска новых проектов Каллениус не назвал, оставив вопрос открытым.
Интересно, что подобные решения становятся все более актуальными на фоне изменений в мировой автомобильной индустрии. Например, недавно на рынке появились новые модели с уникальными техническими решениями, как это было с флагманским седаном, о котором рассказывалось в материале о технологиях премиальных брендов в новых авто. Это подтверждает: автопроизводители ищут новые ниши и возможности для роста, реагируя на вызовы времени.
Пока Mercedes-Benz не раскрывает деталей и не спешит с заявлениями о сроках, но сам факт обсуждения военной продукции на таком уровне говорит о серьезных переменах в отрасли. Для российских автолюбителей это повод задуматься о том, как глобальные тренды могут повлиять на привычный рынок и какие новые возможности откроются в ближайшие годы.
Похожие материалы Мерседес
-
18.05.2026, 21:59
Дом на колесах в России: почему комфортная жизнь возможна не для всех
Жить в доме на колесах в России - это не только про свободу, но и про постоянные вызовы. Суровые условия, юридические ограничения и нехватка кемпингов делают такой образ жизни сложным. Разбираемся, что реально ждет тех, кто решится на переезд в автодом.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:27
BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW
BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.Читать далее
-
18.05.2026, 20:01
BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед
BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
-
18.05.2026, 16:17
Шесть реальных способов снизить цену на новый автомобиль у дилера
Покупка нового автомобиля в 2026 году стала настоящим испытанием для кошелька. Мало кто знает, что даже сейчас можно добиться ощутимой скидки у дилера, если использовать проверенные приемы. Эксперты раскрыли, как правильно вести переговоры, на что давить и когда лучше всего идти в автосалон. Какие уловки работают, а какие уже устарели - объясняем подробно. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
18.05.2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
18.05.2026, 21:59
Дом на колесах в России: почему комфортная жизнь возможна не для всех
Жить в доме на колесах в России - это не только про свободу, но и про постоянные вызовы. Суровые условия, юридические ограничения и нехватка кемпингов делают такой образ жизни сложным. Разбираемся, что реально ждет тех, кто решится на переезд в автодом.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:27
BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW
BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.Читать далее
-
18.05.2026, 20:01
BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед
BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
-
18.05.2026, 16:17
Шесть реальных способов снизить цену на новый автомобиль у дилера
Покупка нового автомобиля в 2026 году стала настоящим испытанием для кошелька. Мало кто знает, что даже сейчас можно добиться ощутимой скидки у дилера, если использовать проверенные приемы. Эксперты раскрыли, как правильно вести переговоры, на что давить и когда лучше всего идти в автосалон. Какие уловки работают, а какие уже устарели - объясняем подробно. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
18.05.2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.Читать далее