Mercedes-Benz может потерять рынок США из-за китайских акционеров: что стоит за новым законопроектом

Mercedes-Benz рискует рынком США из-за китайских акционеров и новых ограничений

В США обсуждают закон, который может закрыть доступ на рынок для автопроизводителей с крупными китайскими акционерами. Mercedes-Benz пытается смягчить требования, чтобы не потерять позиции, но сталкивается с жесткой критикой. В чем суть конфликта и как он повлияет на отрасль - в материале.

В США обсуждают закон, который может закрыть доступ на рынок для автопроизводителей с крупными китайскими акционерами. Mercedes-Benz пытается смягчить требования, чтобы не потерять позиции, но сталкивается с жесткой критикой. В чем суть конфликта и как он повлияет на отрасль - в материале.

В центре внимания американского автомобильного рынка оказалась инициатива, способная кардинально изменить расстановку сил среди мировых автогигантов. Mercedes-Benz столкнулся с реальной угрозой потери доступа к США из-за новых законопроектов, направленных против компаний с крупным китайским участием. Эта история наглядно демонстрирует, как политика и бизнес тесно переплетаются: решения, принимаемые в Вашингтоне, могут мгновенно повлиять на глобальные цепочки поставок и стратегию крупнейших брендов.

В апреле в Сенате США был внесен законопроект, запрещающий продажу «подключенных» автомобилей компаниям, если более пятнадцати процентов их акций принадлежит китайским инвесторам. Для Mercedes-Benz это условие критично: почти двадцать процентов акций контролируют BAIC и Ли Шу Фу, основатель Geely. Немецкий концерн активно лоббирует повышение порога до двадцати пяти процентов, чтобы сохранить присутствие на американском рынке, однако сталкивается с резкой критикой со стороны обеих партий.

Американские законодатели опасаются, что китайские автопроизводители могут повторить европейский сценарий, где местные бренды оказались под давлением из-за дешевых и технологичных моделей из КНР. В ответ на эти опасения администрация Байдена уже в 2025 году ввела Connected Vehicle Rule, запрещающий импорт и продажу автомобилей с китайским программным обеспечением с 2027 года, а с 2029 года — и с китайскими комплектующими. Этот шаг уже привел к уходу Polestar с рынка США после распродажи моделей 2026 года.

Однако новый законопроект идет еще дальше: он предлагает запретить не только прямой импорт, но и деятельность компаний с существенным китайским капиталом. Если документ примут, Mercedes-Benz придется либо изменить структуру акционеров, либо покинуть рынок США к 2030 году. В компании подчеркивают, что ни один акционер не владеет более десяти процентов акций и не влияет на операционные решения, однако это не убедило американских политиков. Комитет по Китаю в Палате представителей открыто обвинил Mercedes-Benz в попытке диктовать правила на чужом рынке, а конгрессмены призвали поддержать национальных производителей.

В настоящее время обсуждается и альтернативный вариант — не фиксированный процент, а качественная оценка рисков для национальной безопасности. Такой подход мог бы быть выгоднее для Mercedes-Benz, но пока судьба законопроекта остается неопределенной. При этом если компания уже работает в США, ей дадут время до 2030 года для приведения структуры в соответствие с новыми требованиями.

Для российского рынка эта история может быть полезна как пример того, как политические решения в одной стране способны повлиять на глобальные цепочки поставок и доступность автомобилей. Важно учитывать, что ужесточение правил в США может привести к переориентации поставок и изменению ценовой политики в других регионах. Кроме того, опыт Mercedes-Benz показывает: даже крупнейшие мировые бренды не застрахованы от политических рисков, если в их структуре есть иностранные акционеры из стран с напряженными отношениями с Западом. В ближайшие годы ситуация может стать прецедентом для других рынков, где вопросы национальной безопасности и контроля над технологиями выходят на первый план.

Ситуация вокруг Mercedes-Benz напоминает недавние истории с другими крупными брендами, которые сталкивались с ограничениями на ключевых рынках. Например, ажиотаж вокруг детского байка Tesla и его исчезновение с рынка показали, как быстро могут меняться правила игры — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о резком росте цен на детский байк Tesla после снятия с продаж.